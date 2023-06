Was ein Männerexperte aus Dresden zur Rammstein-Debatte sagt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die Debatte um „toxische Männlichkeit“ hat nicht zuletzt wegen der Berichterstattung über den Rammstein-Sänger Till Lindemann wieder an Fahrt aufgenommen. Bedeutet männlich sein per se schlecht sein? Das sicher nicht. Aber das sich in unserer Gesellschaft alte Rollenbilder viel zu lang etablieren konnten, ist tatsächlich ein Problem.

Als Konzerthighlight die Peniskanone: Dank der Berichterstattung über den Rammstein-Skandal bekommt das Thema toxische Männlichkeit viel Aufmerksamkeit. © Quelle: Carsten Rehder/dpa

Wie also können wir diese loswerden? Welche Chance bietet die Debatte um den Fall Lindemann? Und ist es okay, wenn Frauen Männer für ihr Verhalten hassen? DNN-Redakteurin Laura Catoni hat darüber mit Sascha Möckel vom Männernetzwerk Dresden gesprochen. Jetzt lesen

Ich kann verstehen, wenn Frauen Männer hassen. Sascha Möckel Männernetzwerk Dresden, über toxische Männlichkeit

OB Dirk Hilbert will in den kommenden Jahren viele Millionen Euro investieren, um den Stadtteil Prohlis voranzubringen. © Quelle: Imago/Sylvio Dittrich/Archiv

Über 220 Millionen Euro: Das ist Dirk Hilberts Masterplan für Dresden-Prohlis

Dresdens OB Dirk Hilbert will Prohlis mit einer Reihe von Maßnahmen aufwerten. Doch zunächst muss darüber noch der Stadtrat entscheiden. Jetzt lesen

Touristen stehen auf der Marienbrücke vor Schloss Neuschwanstein. In der Nähe des Schlosses Neuschwanstein hat ein Mann zwei Frauen angegriffen und verletzt. Eines der Opfer sei verstorben, berichtete die Staatsanwaltschaft Kempten am Donnerstag. © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Touristin stirbt nach Angriff bei Schloss Neuschwanstein

Am Mittwoch hat ein Mann in der Nähe des Schlosses Neuschwanstein zwei Frauen angegriffen. Eines der beiden Opfer ist nun verstorben, berichtet die Staatsanwaltschaft Kempten. Es soll zu einem versuchten Sexualdelikt an der 21-Jährigen gekommen sein. Jetzt lesen

11.30 Uhr: An der Fröbelstraße/Löbtauer Straße wird das neue Mehrfamilienhaus des Unternehmens Wohnen in Dresden (WiD) eingeweiht. Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann und WiD-Geschäftsführer Steffen Jäckel sind vor Ort.

100 Debütanten-Paare verzauberten die Gäste beim Semperopernball 2020. © Quelle: Steffen Manig

Im Löwensaal Dresden, Dr. Külz-Ring 10, findet heute ab 18.30 Uhr das Debütantencasting für den SemperOpernball satt. Etwa 100 Debütantenpaare werden den 16. SemperOpernball am 23. Februar 2024 unter der professionellen Anleitung von Tassilo und Sabine Lax eröffnen.

Eine Mitarbeiterin schiebt Einkaufskörbe durch einen Carrefour-Hypermarkt in Paris. © Quelle: picture alliance / PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP

... ein Jubiläum für die Hypermärkte

Vor 60 Jahren entstand in Frankreich der erste Hypermarkt, der auf einer riesigen Fläche die vielfältigsten Produkte anbietet. Im Discounterland Deutschland fasste dieses Modell nie Fuß – doch die Französinnen und Franzosen lieben die große Auswahl. Jetzt lesen

DNN