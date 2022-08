﻿Was Dresden gegen die Gärten des Grauens tun will

Für manche ist Grau das neue Grün. Sie schütten ihre Gärten voller Steine und setzen Pflanzen – wenn überhaupt – nur sparsam ein. Wird Dresden diese Steinwüsten mit der neuen Begrünungssatzung verbieten?

Dresden. Alles voller Schottersteine oder Kies, im besten Fall durch verschiedene Steinarten und/oder -farben als grafisches Muster gestaltet. Meistens jedoch sind sie grau. Dazwischen – wenn überhaupt – spärlich einzelne Pflanzen, die die Fläche zu einem Garten machen sollen. Als „Gärten des Grauens“ sind solche Steinwüsten bundesweit in aller Munde. Die Stadt Leipzig arbeitet an einer Begrünungssatzung und will Schottergärten verbieten. So ist die Lage in Dresden:

Wie weit ist der Entwurf der Begrünungssatzung?