﻿Beitragsfreie Kita würde Dresden Millionen kosten

Eine Massenpetition fordert die Abschaffung der Kita-Beiträge in Sachsen. In Dresden würde damit Einnahmen in Millionenhöhe wegfallen, die ausgeglichen werden müssten.

Dresden. Die in Sachsen wieder in den Fokus gerückte Abschaffung von Kita-Gebühren würde die Stadt Dresden vor erhebliche finanzielle Folgen stellen. „Soweit auf Landesebene über die Abschaffung der Elternbeiträge diskutiert wird, müssen die Verantwortlichen zwingend für eine Gegenfinanzierung sorgen“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) am DNN-Anfrage am Donnerstag.

Am Vortag hatte eine Initiative aus der Region im Landtag eine Massenpetition an Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) übergaben. Sie legte 765 Petitionsschreiben mit dem gleichlautenden Tenor „„Abschaffung der Kita-Gebühren in Sachsen und damit Beitragsfreiheit für alle Eltern – jetzt!“ vor. Unterstützt wurden sie dabei vom Mitglied des Petitionsausschusses und früheren SPD-Landeschef Martin Dulig.

„Ungerechtigkeit im Bundesvergleich“

Nach den Angaben der Sozialdemokraten spielt der Titel der Petition auf „eine spürbare Ungerechtigkeit im Bundesvergleich“ an. In mittlerweile elf Bundesländern würden Eltern durch eine Beitragsfreiheit oder den partiellen Wegfall der Kita-Gebühren beispielsweise im letzten Kita-Jahr entlastet. In Sachsen hatte es ab 2009 zu Zeiten einer CDU-SPD-Koalition ein beitragsfreies Vorschuljahr gegeben. Es war kurze Zeit später von CDU und FDP aber wieder abgeschafft worden.

In der SPD wird dem Thema eine erhebliches Interesse in der Bevölkerung zugeschrieben. Schließlich sei Sachsen mittlerweile das „letzte Bundesland im Osten“, welches Eltern von Krippen- und Kita-Kindern keine generelle – zumindest für eine bestimmte Zeit – Entlastung der Elternbeiträge anbietet.

„Spürbare Entlastung für Eltern“

In Zeiten von steigenden Preisen und weit verbreiteten Zukunftsängsten würde der Wegfall der Kita-Beiträge für Eltern eine spürbare und deutliche Entlastung darstellen. Das und die Tatsache, dass Kommunen mittlerweile beinahe jährlich die Elternbeiträge erhöhten und man für einen Krippenplatz mancherorts an die 300 Euro im Monat für ein Kind zahle, hätten Evelin Ullmann aus Dippoldiswalde dazu gebracht, sich im Frühjahr an den SPD-Landtagsabgeordneten und Wirtschaftsminister Martin Dulig zu wenden.

Nach einem ersten Austausch habe Ullmann sich entschieden loszulegen. Sie startete eine Massenpetition, die sie gemeinsam mit vier Unterstützerinnen am Mittwoch dem Landtagspräsidenten übergab.

Massenpetition Ende November im Landtagsausschuss

Dulig, der 2019 mit dem Slogan „Gebührenfreie Bildung von Anfang an“ in den Wahlkampf gezogen war, unterstützt die Initiative und freut sich, dass „die Debatte um Chancengleichheit von Anfang an zum richtigen Zeitpunkt wieder auf die Agenda“ gesetzt werde. Am 22. November tagt der Petitionsausschuss. Dort wird die Massenpetition Thema sein.

Im Jahr 2021 hat die Landeshauptstadt Dresden insgesamt rund 424 Millionen Euro für laufende Kosten der Kindertagesbetreuung aufgewendet. Investitionen in Gebäude sind da nicht dabei. Der Betrag umfasst die Ausgaben von freien Trägern und dem städtischen Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen.

Stadt: „Beitragsausfälle nicht kompensierbar“

Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Elternbeiträgen und aus den Zuschüssen des Landes gegenüber. Aus Landeszuschüssen flossen Dresden insgesamt rund 133,1 Millionen Euro zu. An Elternbeiträgen wurden von Trägern und Stadt insgesamt rund 56,3 Millionen Euro eingenommen. Insgesamt hätte die Stadt rechnerisch Anspruch auf 80,7 Millionen Euro Elternbeiträge gehabt. Die Stadt hat allerdings im Umfang von 24,4 Millionen Euro für sozial schwache Familien Elternbeiträgen erlassen oder ermäßigt. Diese Summe muss die Stadt selbst finanzieren.

Vor diesem Hintergrund steht die Forderung von Bildungspolitiker Jan Donhauser zur Gegenfinanzierung einer Beitragsfreiheit. „Beitragsausfälle in der Größenordnung von aktuell rund 80 Millionen Euro pro Jahr kann die Landeshauptstadt Dresden keinesfalls kompensieren“, erklärte er. Schon jetzt trage die Stadt den Hauptteil der rund 424 Millionen Euro an laufenden Kosten für die Kindertagesbetreuung in Dresden.