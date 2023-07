Was bedeutet die Energiewende für Dresdner Verbraucher?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

ist Dresden bis 2035 klimaneutral? Der Stadtrat will es so, doch die Realität ist eine andere: Ohne Wasserstoff schafft der Versorger Sachsen Energie die Energiewende nicht, sagt Vorstandssprecher Dr. Frank Brinkmann. Die Wasserstoffversorgung liegt aber nicht in der Hand von Kommune oder regionalem Versorger. Womit auch die Antwort auf die Frage, wann Dresden klimaneutral sein wird, an anderer Stelle beantwortet wird.

Was hält der Industriestandort Deutschland aus? Dr. Frank Brinkmann, Vorstandssprecher des regionalen Versorgungskonzerns Sachsen Energie. © Quelle: Oliver Killig

Die Antwort auf die Frage, was auf den Verbraucher zukommt, ist eindeutig: Energie wird teurer. Die Energiewende ist nicht zum Nulltarif zu haben, und die Zeche werden die zahlen, die Energie verbrauchen. Unternehmen können die Produktion an Standorte mit günstigeren Energietarifen verlagern. Aber die Einwohner? Jetzt lesen

Zitat des Tages

Der Realismus muss dringend Einzug halten. Dr. Frank Brinkmann Vorstandssprecher der Sachsen Energie, über die Energiewende

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Katze Milka (Foto) und Kompagnon Rocky suchen Interessenten, die sich von ihrer Krankheit nicht abschrecken lassen. © Quelle: Anja Schneider

Tierheimtiere des Monats: Cornelius, Rocky und Milka suchen ein Zuhause

Im Dresdner Tierheim suchen viele Hunde, Katzen, Nager und Exoten ein neues Zuhause. Die DNN möchten dabei helfen, die geeigneten Tiere mit den passenden Haltern zusammenzubringen und stellt einmal im Monat einige der Bewohner des Städtischen Tierheims vor. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Jens Stoltenberg (links), Nato-Generalsekretär, empfängt Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, beim Nato-Gipfel in Vilnius. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Wie Recep Tayyip Erdogan von Jens Stoltenberg weichgekocht wurde

Seit neun Jahren steht der Norweger Jens Stoltenberg an der Spitze der Nato. Galt er bis zum Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine als eher blasser Apparatschik, so hat er in der Krise enorm an Format gewonnen. Seinem diplomatischen Geschick ist auch die Aufnahme Finnlands und Schwedens ins Bündnis zu verdanken. Jetzt lesen

Termine des Tages

Start des Palais Sommers - bis zum 20. August gibt es Veranstaltungen auf dem Neumarkt, im Alaunpark und im Ostra-Dome. www.palaissommer.de

15 Uhr: Probealarm - Heute ertönen in Dresden um 15 Uhr für zwölf Sekunden die Sirenen stadtweit zum Probealarm. Zu hören ist ein Signal, das aus einem einmaligen Anschwellen, Halten und Abschwellen besteht, mit einem Gong zum Schluss. Die Stadt testet so regelmäßig ihre Anlagen, damit das Warnsystem für die Bevölkerung im Ernstfall einwandfrei funktioniert. Private Gastgeber von aus Kriegsgebieten geflüchteten Menschen werden gebeten, diese vorab über den Hintergrund des Alarms zu informieren.

Was heute wichtig wird

Ein Long-Covid-Patient macht ein Atemtraining in einem Gymnastikraum einer Reha-Klinik für Post-Covid Erkrankte. Schätzungsweise fast 36 Millionen Menschen in der WHO-Region Europa könnten seit Pandemiebeginn länger anhaltende Beeinträchtigungen nach Corona-Infektionen entwickelt haben. (Archivfoto) © Quelle: Friso Gentsch/dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), die Leiterin Immundefekt-Ambulanz an der Charité, Dr. Scheibenbogen und der Klinikdirektor des Universitätsklinikums Marburg Dr. Schieffer stellen heute auf einer Pressekonferenz das „LongCovid-Programm“ vor.

Lauterbach hatte unter anderem bereits in Aussicht gestellt, das vorhandene Wissen zu Long Covid auf eine Internetseite zu bringen, auf der sich Ärzte, Ärztinnen und Betroffene mit gesicherten Angaben informieren können. Langsam entwickelten sich auch brauchbare Therapiekonzepte, erläuterte Lauterbach vorab.

Unter Long Covid versteht man Beschwerden, die jenseits einer akuten Krankheitsphase von vier Wochen fortbestehen oder dann neu auftreten. Post Covid beschreibt das Krankheitsbild mehr als zwölf Wochen nach einer Corona-Infektion.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

„Es ist Lichtjahre vor allem entfernt, was da draußen existiert“: Die gigantische, von 1,2 Millionen LEDs erleuchtete Arena „Sphere“ in Las Vegas. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

... Las Vegas‘ neue Leuchtkugel: Wie die Arena „Sphere“ die Welt fasziniert

Las Vegas hat ein neues Wahrzeichen. Die 18.000-Zuschauer-Arena „Sphere“ ist das größte kugelförmige Gebäude der Welt, spektakulär erleuchtet von 1,2 Millionen LEDs. Die einstige Sündenmetropole in Nevada erfindet sich neu – als Welthauptstadt des Entertainments. Kann das klappen? Ein Video zeigt jedenfalls schon einmal faszinierende Bilder. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN