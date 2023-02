﻿Was an der Münchner Straße in Dresden gebaut werden soll

Entlang der Münchner Straße soll ein Neubau bis hin zum Nürnberger Platz entstehen. Der Gebäudezug mündet am Platz in ein kleines Hochhaus mit acht Geschossen. Das sieht der erste Entwurf vor.

Dresden. Passend zum Bauboom in der Südvorstadt befindet sich das nächste große Neubauprojekt mit prominenter Campus-Lage in Planung. Entlang der Münchner Straße soll ein Wohnriegel mit sieben Hausnummern entstehen, der am Nürnberger Platz in ein kleines Hochhaus mündet. Im geplanten Neubau sollen gleichermaßen Gewerbeflächen, Sozialwohnungen sowie Miet- und Eigentumswohnungen Platz finden. Der Dresdner Architekt Ludger Kilian von "Kilian Architekten" stellte jetzt den ersten Entwurf seines Büros der Gestaltungskommission vor. Mit reichlich Hausaufgaben wurde er nach langer Diskussion wieder an den Schreibtisch geschickt.

Sozialwohnungen im Innenhof versteckt

„Noch nicht ganz so sexy“ findet Kilian den Entwurf selbst, bevor er erzählt, was er und seine Kollegen für den Neubau auf der mit Gründerzeitbauten gespickten Allee planen. Auch wenn es sich noch um einen „nicht abgeschlossenen“ Zwischenstand handele, sei die zukünftige Nutzung schon mal klar. Ein Drittel Gewerbenutzung, ein weiteres Wohnungen zu Marktpreisen und das letzte werde aus Sozialwohnungen bestehen. Während sich erstere den Gebäudezug zur Straße teilen, sind die barrierefreien Sozialwohnungen in einem angefügten Riegel im Innenhof verortet.

Kommissionsmitglied und Stadtrat Stefan Engel (SPD) versteht diese Teilung nicht: „Es entspricht nicht dem Bild einer sozial durchmischten Stadt.“ Für alle Anwohner soll es eine Tiefgarage geben, die unter den Häusern selbst verschwindet und somit keine weitere Versiegelung erfordert. Dieses Konzept wurde von der Kommission begrüßt. Ebenfalls einheitlich wird das begrünte Dach über der Gebäudezeile, das von Photovoltaik-Anlagen besetzt sein wird.

Erker fügen sich ins Straßenbild

Wegen der lauten Straße direkt vor den Fenstern der künftigen Bewohner sei eine Lösung mit Hochparterre unumgänglich, so Kilian. Das letzte Geschoss der sechsgeschossigen Wohngebäude soll dann als Sockel aufgesetzt sein. Die Fassade wird durch herausstehende Erker auffallen, die gerade auf der Münchner Straße eine passende Einfügung ins Straßenbild liefern, wie Architekt Christoph Mäckler aus der Kommission anmerkt. „Der Erker ist eines der schönsten städtebaulichen Elemente, die es überhaupt gibt.“ Deshalb findet Mäckler den Entwurf mit den insgesamt vier Erkern lobenswert.

Begrünte Fassade und Gemeinschaftsgärten

Für besseres Kleinklima im Innenhof, aber auch Schatten in den Wohnungen soll eine vorgehängte, begrünte Fassade sorgen. Diese vom Architekten als „grünes Regal“ bezeichnete Lösung würde auch Markisen obsolet machen. Im Innenhof selbst sei der Plan der Landschaftsarchitekten, möglichst viele der alten Bäume stehenzulassen. Auch wenn beispielsweise eine rote Kastanie und ein großer Nussbaum erhalten bleiben sollen, werde man viel nachforsten müssen. Neben noch nicht näher geplanten Spielplätzen diskutierte Kilian sowohl einen Grillplatz als auch einen Gemeinschaftsgarten für künftige Anwohner.

Die geplante offene Einfahrt zur Tiefgarage über den Hinterhof war der Gestaltungskommission geschlossen ein Dorn im Auge. Diese würde zu viel Beton erfordern und somit die Qualität des Lebensraums senken. Gerade wenn im Untergeschoss des Kopfbaus ein Café einziehen würde – was durchaus vorgesehen ist – würden die Gäste auf der Außenterrasse ständig von Autos gestört. Eine modernere Lösung mit Einfahrt von der Straße sei demzufolge erforderlich, um den Innenhof vom Verkehr und den damit verbundenen Emissionen freizuhalten.

Es braucht keine Arkaden

Zum Nürnberger Platz hin, analog zur gegenüberliegenden Seite beim Neubau „NP1“, soll ein kleines Hochhaus mit acht Geschossen die Front bilden. Im untersten Geschoss waren im ersten Entwurf Arkaden geplant, hinter denen Platz für gewerbliche Nutzung vorgesehen war. Während Kilian Beispiele vorschlägt, wie man die überdachte Fläche unter dem Vorsprung nutzen könnte, widerspricht die stellvertretende Vorsitzende der Gestaltungskommission, Jórunn Ragnarsdóttir, vehement. „Wir verstehen die Arkaden nicht, sie sind fremd an dieser Stelle“, sagt die gebürtige Isländerin. Auch im Gebäude gegenüber gebe es keine und generell solle man diese – im Sinne der Ästhetik – gar nicht erst anbieten.

Kilian nimmt sich die Anregungen der Experten zu Herzen, kann „den Großteil der Kritik verstehen“, wie er erklärte, und wird seinen Entwurf überarbeiten. Der Lückenschluss an der Münchner Straße wird die Gestaltungskommission weiter beschäftigen, die den Architekten aufforderte, seine Ideen erneut vorzustellen.