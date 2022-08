Warum Silvana Wendt aus der CDU ausgetreten ist

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Paukenschlag im Stadtrat: CDU-Stadträtin Silvana Wendt hat ihre Fraktion verlassen und sich den Freien Wählern angeschlossen. Die CDU verliert ihren Nimbus als stärkste Fraktion und befindet sich nun auf Augenhöhe mit Linken und AfD. Das macht es nicht leichter für die Christdemokraten, im Acht-Fraktionen-Rat ihre Themen zu spielen. Im Interview spricht Wendt jetzt exklusiv über ihre Gründe für den Austritt - ideologische Leitsätze statt Sachdebatten, Abnicken vorgegebener Entscheidungen, Posten-Basar bei der Besetzung der Bürgermeister-Ämter.

Silvana Wendt mit Jens Genschmar, dem Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler. © Quelle: privat

Sie könne nicht mehr erkennen, wofür die CDU noch steht. Das respektvolle Miteinander und das Fehlen eines Fraktionszwangs habe sie bewogen, zu den Freien Wählern zu wechseln. Sie fühle sich den Menschen im Dresdner Norden verpflichtet, die sie gewählt haben, nicht einer Partei. Das hat Silvana Wendt durchaus gelebt und mehrfach bei Abstimmungen gegen ihre eigene Fraktion votiert. Insofern kommt der Austritt wenig überrascht. Überraschend ist dagegen die Reaktion der Dresdner CDU-Spitze, die den Verlust eher achselzuckend zur Kenntnis nimmt. Jetzt lesen

Sind wir ehrlich: Busse und Bahnen fahren sieben Tage die Woche, beinahe rund um die Uhr. Das lässt sich nur mit Schichtbetrieb händeln und mittlerweile gibt es Jobs mit weniger Anforderungen, bei denen man auch so viel Geld bekommt. Kristin Grund Personalchefin der Dresdner Verkehrsbetriebe, über die momentanen personellen Einschränkungen.

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Die Zahlen gehen zurück: Mehr Genesungen als Neuinfektionen, nur eine Krankenhauseinweisung: Die Dresdner Coronastatistik vom Freitag vermeldet vor allem zurückgehende Zahlen. Jetzt lesen

Omikron-Impfstoffe: Wen schützen sie, wann kommen sie und brauchen wir sie überhaupt noch?: Im Herbst sollen in Deutschland an Omikron angepasste Impfstoffe zum Einsatz kommen. Doch braucht es die Vakzine dann überhaupt noch? Und wenn ja, wer sollte sich damit impfen lassen? Wir erklären, was über die adaptierten Corona-Impfstoffe inzwischen bekannt ist. Jetzt lesen

RKI registriert 37.343 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 263,6: Die Coronazahlen sinken vor dem Wochenende weiter. Nur gut 37.000 Neuinfektionen wurden dem Robert Koch-Institut gemeldet. Experten meinen allerdings, dass die Zahlen nur ein sehr unvollständiges Bild liefern würden. Jetzt lesen

Den Dresdner Verkehrsbetrieben fehlt es an Personal. © Quelle: Mario Aurich via www.imago-images.de

Personalmangel bei den DVB – Fünf Prozent des Fahrplans nicht abgedeckt

Am Montag kehren die Dresdner Verkehrsbetriebe zum Standardfahrplan zurück – aufgrund von fehlendem Personal jedoch mit Einschränkungen. Die Gründe des Personalmangels erklärt DVB-Personalchefin Kristin Grund. Jetzt lesen

Ab 1. Oktober wird das Gas für Verbraucherinnen und Verbraucher teurer (Symbolbild). © Quelle: Jens Büttner/dpa

Von wegen 2,419 Cent: Warum die Gasumlage deutlich teurer für Haushalte wird

Ab dem 1. Oktober sollen gleich vier Umlagen auf der Gas-Rechnung zu Buche schlagen: Konkret geht es um die Gasbeschaffungsumlage, Gasspeicherumlage, Bilanzierungsumlage und Konvertierungsumlage. Nicht alle dieser Umlagen sind neu – das RND erklärt, wie hoch sie sind und warum sie erhoben werden. Jetzt lesen

E-Paper „DNN am Sonntag“, 28. August 2022 © Quelle: DNN

Was folgt nach Ende des 9-EuroTickets? Wohin geht die Reise, wenn der Rabatt wegfällt? Eines der Themen in unserer aktuellen E-Paper-Ausgabe am Sonntag. Außerdem geht es um einen Vorschlag für künftige Hitzesommer: Gibt es bald auch bei uns eine Siesta, wie sie in südlichen Ländern üblich ist? Ebenso in der digitalen Zeitung: Hintergrundberichte unter anderem über den Wahlkampf in Italien, den „schlimmsten Influencer der Welt“, einen deutschen Wellenreiter und die Brauereien, die sich auf einen Horrorwinter vorbereiten. Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Sonnabend, 10 Uhr: Aktionstag Kompass 60+ auf der Dresdner Hauptstraße - Mit „Kompass 60+“ lädt die Stadt ein, aktiv und bewusst in Dresden „älter“ zu werden. Es gibt zahlreiche Angebote, gemeinsam aktiv zu sein, sich über Themen wie Digitalisierung weiterzubilden, über das Wohnen in der Zukunft zu diskutieren oder die vielfältigen aktuellen Angebote der Seniorenarbeit und Altenhilfe in Dresden kennenzulernen.

Sonnabend 10 bis 18 Uhr: Zuckertütenfest auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch - Kinderprogramm gegen kleinen Obolus für alle Kinder auf dem Platz.

Sonnabend 15 Uhr: Dankesfest auf dem Dresdner Neumarkt - Ukrainerinnen und Ukrainer und die Landeshauptstadt Dresden bedanken sich bei den Dresdnern. Veranstalter: Plattform e. V. in Kooperation mit der Landeshauptstadt Dresden.

Sonntag 14 Uhr: Sachsenderby Aue gegen Dresden in der 3. Liga - Als avisierter Torjäger kehrte Stefan Kutschke zum Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden zurück. Doch in der neuen Drittligasaison will es einfach nicht klappen. Trotz einiger guter Chancen konnte er sich noch nicht in die Torschützenliste eintragen. Bei Erzgebirge Aue soll am Sonntag der Knoten endlich platzen.

Sonntag 20 Uhr: Queen Night im Kulturpalast -Schon zwei Mal verlegt -nun endlich die Queen-Hits live. The Queen Night zeigt die musikalische Erfolgsstory der Gruppe Queen von den Anfängen bis zum Tod von Freddie Mercury. Dabei hat der Frontmann eine derart verblüffende Ähnlichkeit mit seinem Vorbild Freddie Mercury und beherrscht dessen Stimmspektrum so perfekt, dass der Besucher das Gefühl hat, Freddie stände auf der Bühne. Es gibt noch Restkarten.

Heute bekommen viele künftige Schulkinder ihre Zuckertüten. (Symbolfoto) © Quelle: Julia Tonne

Heute wird in Sachsen in vielen Familien Schuleinführung gefeiert. Die künftigen Schulkinder erhalten ihre Zuckertüten, bevor am Montag der Ernst des Schullebens beginnt. In der Landeshauptstadt Dresden starten in diesem Jahr 5200 Kinder als Erstklässler an den Grundschulen ins Schulleben.

Die ARD zeigt nicht mehr die „Winnetou"-Filme von Karl May (Symbolbild). © Quelle: imago images/Mary Evans

... die Rassismus-Debatte um einen Abenteuerfilm: ARD will keine „Winnetou“-Filme mehr ausstrahlen – ZDF schon

„Winnetou“-Filme gehören schon lange zum Sendeprogramm im deutschen Fernsehen, damit ist jetzt aber Schluss. Die ARD zeigt die Filme von Karl May nicht mehr – schuld daran sei aber gar nicht die herrschende Rassismus-Debatte. Das ZDF hält an den Filmen fest und plant eine Ausstrahlung am Tag der Deutschen Einheit. Jetzt lesen

