﻿Trotz Mitgliederschwund: Warum Menschen in Dresden in die Kirche eintreten

Religion spielte in Melanie Giebels Kindheit keine Rolle. 2022 hat sich die Dresdnerin mit 43 Jahren in der evangelischen Kirchgemeinde St. Michael taufen lassen. Was motiviert Menschen wie sie zum Eintritt, während andere scharenweise austreten?

Dresden. Sinkendes Schiff, Auslaufmodell, ein Hirte, dem die Schafe davonlaufen: Bilder über die Verfassung der Kirche angesichts der Austrittszahlen, die 2022 einen neuen Rekordwert erreicht haben, wurden zuhauf bemüht. Doch auch in die andere Richtung gibt es Bewegung. 2021 haben sich in den Kirchenbezirken Dresden-Nord und Mitte 122 Menschen ab 15 Jahren taufen lassen, um Teil der evangelischen Glaubensgemeinde zu sein. Seit 2018 waren es über 400, wie die Landeskirche auf Anfrage mitteilt – die unveröffentlichten Zahlen aus dem letzten Jahr noch nicht mitgezählt. Eine der Neuen ist Monika Giebel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Als andere von ihrer Taufe erzählten, hatte ich immer so ein Ziehen“

„Ich will gern die Welt verstehen“, sagt die 44-Jährige, als sie zunächst von ihrem Job im Marketing fürs Helmholtz-Zentrum erzählt. „Ich begeistere mich sehr für Technologie.“ Es klingt wie ein Widerspruch: Technologiebegeisterung und Gottesglaube in einer Person. Vor ihrer Taufe am 8. Mai 2022 in der evangelischen Gemeinde St. Michael in Bühlau hatte Monika Giebel sich gefragt, was die Leute wohl von ihrer Entscheidung halten werden. Ob sie denken, dass sie nun „spinne“ oder „spirituell geworden“ sei. Dabei hätten am Ende alle positiv reagiert.

Monika Giebel wächst in den 1980ern in einer Kleinstadt in der Nähe von Weimar auf. Religion spielt in ihrer Kindheit keine Rolle. Bis sie im Grundschulalter eine Freundin ein paar Mal zu einem kirchlichen Jugendtreff begleitet. „Da vermittelte man mir das Gefühl von Geborgenheit“, erzählt Monika Giebel. Mit sieben Jahren beschließt sie, ab jetzt zu Weihnachten in die Kirche zu gehen. Ihre Mutter kommt ihr zuliebe mit, der Vater bleibt daheim.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während des Journalistikstudiums Ende der 1990er in Leipzig keimt das Thema Glaube erneut auf. Viele von Monika Giebels Kommilitonen kommen aus dem Westen, sind getauft, mit der Kirche verbunden. „Als sie davon erzählten, hatte ich immer so ein Ziehen, das Gefühl, dass mir etwas fehlt.“

Nie infrage gestellt, dass der konfessionslose Sohn im Kirchenchor mitsingen darf

2012 ist Monika Giebel wieder in Dresden und mit ihrem zweiten Sohn schwanger. In einer Hebammenpraxis in Bühlau lernt sie eine Frau aus der St. Michael Gemeinde kennen, deren Sohn dort im Spatzenchor singt. Warum sie ihren älteren Sohn nicht einmal mitbringen wolle, habe die Frau gefragt. Kurze Zeit später singt der kleine Arthur Giebel bei den Spatzen mit. „Es wurde nie infrage gestellt, dass er mitmachen darf, obwohl wir nicht in der Kirche waren.“ Es ist die Offenheit neben der Gemeinschaft, die Monika Giebel an der evangelischen Gemeinde reizt.

Lesen Sie auch

Über ein Gespräch mit der Kantorin erfährt sie von Kursen, in denen Interessierte das ABC des christlichen Glaubens vermittelt bekommen und diskutieren können. „Ich war neugierig“, erzählt Monika Giebel. „Ich wollte mir dieses Gefühl, das ich da hatte, genauer anschauen.“ Nach acht Sitzungen entscheidet sie sich zum Eintritt und klickt sich auf taufspruch.de durch Bibelverse in sechs Themenbereichen. „Das war ein bisschen wie beim Wahl-O-Mat“, sagt die 44-Jährige und lacht. Im Mai 2022 dann die Taufe, gemeinsam mit den beiden Söhnen. Wie das war nach dem Willkommensritual der evangelischen Kirche? „Ich habe mich nicht verändert gefühlt“, sagt die Dresdnerin, „aber glücklich.“ Der Glaube gebe ihr nicht nur ein Gefühl von Gemeinschaft. Er habe ihr auch zur inneren Einkehr verholfen, innere Kraft gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht nur auf evangelischer Seite finden Menschen in Dresden zum Glauben, auch auf katholischer. So haben sich beispielsweise in den vier Pfarreien Ss. Trinitatis, St. Martin, Selige Märtyrer vom Münchner Platz und St. Elisabeth zwischen 2018 und 2021 55 Erwachsene taufen lassen, wie das Bistum Dresden-Meißen auf Anfrage mitteilt.

„Die Kirche hat für mich nichts zu bieten“

Paulina B. dagegen gehört zu denen, die gegangen sind. „Die Kirche hat für mich nichts zu bieten“, sagt die 31-Jährige. Sollten sich christliche Angebote wie Seelsorge und Kinderbetreuung wegen fehlender Kirchensteuereinnahmen irgendwann in Luft auflösen, werden andere die Lücke füllen, glaubt die Dresdnerin. So funktioniere der Markt.

Paulina B. ist in erster Linie wegen der Kirchensteuer aus der Kirche ausgetreten. Doch sie stört auch die Doppelmoral mancher Christen. © Quelle: Anja Schneider

2018 ist Paulina B. aus der katholischen Kirche ausgetreten. Hauptgrund war die Kirchensteuer. Wer in Sachsen in der Kirche ist und ein Jahresbrutto von 40 000 Euro hat, muss rund 450 Euro im Jahr abgeben. Erst mit dem Vollzeitjob sei ihr die Steuer mit Blick auf den Lohnzettel aufgefallen, erzählt Paulina B., die in einer Kleinstadt in der Slowakei aufgewachsen und 2015 nach Dresden gekommen ist. „Kirchensteuer gab es bei uns nicht. Wenn es sie gäbe, hätte das sicher auch dort Einfluss auf die Mitgliederzahlen.“

„In unserer Stadt war man automatisch katholisch“

Fast 70 Prozent der Slowaken bekennen sich zur katholischen Kirche. „In unserer Stadt war man automatisch katholisch“, sagt Paulina B. Auf die Frage, warum ihre Mutter sie zur Kommunion geschickt hat, habe die gesagt: Du wärst sonst sauer gewesen. Es haben ja alle so gemacht. Genau wie den Gang in die Kirche. Seit ihrem 18. Lebensjahr sei sie nicht mehr im Gottesdienst gewesen, sagt Paulina B.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Wahl-Dresdnerin ist überzeugt: Wie für ihre Familie ist das Christlichsein für viele mehr etwas Kulturelles, Identitätsstiftendes als eine feste Überzeugung. Das dachte sie schon in ihrer slowakischen Heimat, wo zwar viele Menschen nach außen christliche Werte vertreten, aber nicht danach leben würden. Den gleichen Eindruck hatte Paulina B. bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber in Dresden mit christlichem Träger. Wie der heißt, will die 31-Jährige in der Zeitung nicht verraten. Doch irgendwann habe sie herausgefunden, dass sie und andere Ausländer im Betrieb finanziell benachteiligt wurden, obwohl sie die gleiche Arbeit leisteten. „Die Moral“, sagt Paulina B., „liegt nicht in der Religion.“

Bundesweite Studie legt Gründe für Kirchenaustritt offen

Am kirchlichen Hang zur Doppelmoral stört sich nicht nur die gebürtige Slowakin. In einer bundesweiten repräsentativen Studie von 2021 hat die Evangelische Kirche Deutschland Menschen zu ihren Austrittsgründen befragen lassen. Zwar gaben auf evangelischer Seite nur 24 und auf katholischer nur 37 Prozent an, wegen eines konkreten Vorfalls ausgetreten zu sein. Ganz vorn standen dabei aber die Missbrauchsskandale und die Verschwendung finanzieller Mittel. Unter den einstigen Katholiken kritisierten zudem 85 Prozent eine generelle Unglaubwürdigkeit der Kirche. Die Studie zeigte, dass die meisten Menschen austreten, weil Kirche und Religion für sie persönlich irrelevant geworden sind. In dem Kontext genauer nachgefragt, gaben fast drei Viertel der einstigen Protestanten die Ersparnis der Kirchensteuer als Hauptgrund für ihren Austritt an.

Dresdner Pfarrer: „Ich sehe den Relevanzverlust der Kirche“

Für Ulf Döring ist das alles nichts Neues. „Ich sehe den Relevanzverlust der Kirche“, sagt der evangelische Pfarrer, der seit zehn Jahren die St. Michael Gemeinde in Bühlau leitet. Bei ihm saß Monika Giebel im Glaubenskurs, von ihm hat sie sich taufen lassen. „Wir leben in einer Gesellschaft, die immer individualistischer wird“, sagt Döring. Und Kirche bedeute eben auch Verbindlichkeit, Zeit opfern, sich festlegen und dafür auch noch Geld bezahlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit zehn Jahren leitet Pfarrer Ulf Döring die St. Michael Gemeinde in Dresden-Bühlau. Die finanziellen Folgen des Mitgliederschwundes spürt er schon heute. © Quelle: Anja Schneider

Über die Austrittsgründe seiner Gemeindemitglieder erfährt Ulf Döring selten etwas. Ein Mann habe ihm vorher einen Brief geschrieben, in dem er sich darüber geärgert habe, dass Döring gendert. Es gebe keinen Grund maskulin zu sprechen, nur weil wir es seit Jahrhunderten machen, findet der Pfarrer. Davon habe ihn seine Tochter überzeugt. „Dem einen sind wir zu konservativ, dem anderen zu progressiv“, sagt der 57-Jährige. Das Alte bedienen oder offen gegenüber Neuem sein? Die Frage stelle er sich als Gemeindeleiter jeden Tag.

Ulf Döring nimmt es seinen Mitgliedern nicht übel, wenn sie gehen. „Es tut weh.“ Aber wenn ein junger Mensch erkennt, dass er sich nicht konfirmieren lassen will, weil er keine Verbindung zur Kirche spürt, sei das auch ein Erfolg. „Weil er verstanden hat, dass er es nicht machen will, nur weil es die Oma will.“

Mitgliederschwund führt zu Stellenkürzungen

Doch bei aller Freude an der Erkenntnis: Ulf Döring spürt schon heute das finanzielle Loch, das der Mitgliederschwund bohrt. „Mit jedem, den wir verlieren, können wir weniger Menschen anstellen“, sagt der Theologe. Gerade bereite er neue Stellenkürzungen vor, wodurch es auch weniger Seelsorger in der Gemeinde geben werde. Dabei zeigten die aktuellen Krisen, wie sehr die Menschen Halt und Trost suchten. Viele, auch konfessionslose, Eltern wünschten sich zudem eine christliche Erziehung für ihre Kinder, am liebsten gepaart mit Musik. „Wir können uns nicht retten vor Anfragen. Aber irgendwann gibt es solche Angebote eben vielleicht nicht mehr.“

Kündigungen, Austritte, der Spagat zwischen konservativ und modern: Zermürbt das nicht? „Als Pfarrer hat man einen schweren Beruf“, zitiert Ulf Döring eine Diakonisse und lacht. „Man sät immer, aber erntet nie.“ Und doch erntet er manchmal. Zum Beispiel als Monika Giebel und ihre beiden Söhne in die Gemeinde gekommen sind. Oder als Tobias Krohn wieder eingetreten ist. Denn sie gibt es auch: Die Rückkehrer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Pfarrerssohn, der nach seinem Austritt zurückkommt

Mit Anfang 20 tritt Tobias Krohn aus der evangelischen Kirche aus, in die er als Sohn eines Pfarrers in der Oberlausitz hineingeboren wurde. Der heute 41-Jährige spricht von einer Sturm- und Drangphase, in der er den Glauben zu hinterfragen beginnt und sich von seinem Elternhaus abgrenzen will. Es nervt ihn jedes Mal, wenn er nach einem Umzug in ein neuen Stadtteil in Dresden einen Willkommensbrief von der nächsten Kirchgemeinde bekommt. „Ich hatte nicht mehr das Gefühl, Teil der Kirche zu sein“, sagt Tobias Krohn. Ganz leicht fällt der Austritt aber nicht. „Ich hatte das Gefühl, mit etwas zu brechen.“ Doch die Eltern akzeptieren den Entschluss des Sohnes. „Sie hatten ein Verständnis für Religionsfreiheit. Aber mein Vater hat innerlich sicher darunter gelitten.“

Tobias Krohn ist als Sohn eines evangelischen Pfarrers in den Glauben hineingeboren und trotzdem mit Anfang 20 ausgetreten. © Quelle: Anja Schneider

Trotz Austritt: Die Frage nach Gott lässt Tobias Krohn nie ganz los. 2010 beschließt er, Freunde in eine evangelische Freikirche der Mennoniten zu begleiten, der er mehrere Jahre treu bleiben wird. Nachdem er sich in jüngeren Jahren mit dem Thema Glaube auf religionsphilosophischer, rationaler Ebene auseinander gesetzt hat, sucht er jetzt nach Transzendenz, nach Antworten auf das Unerklärliche. „Glaube ist immer auch eine Entscheidung“, sagt Tobias Krohn. „Für etwas, das man nicht beweisen kann.“

Kirche sollte Krise als Chance nutzen

Seine endgültige Entscheidung trifft er im Sommer 2022. Anlass ist die Geburt seiner Tochter, die er taufen lassen möchte. „Mir wurde klar, nur wenn ich mich selber zu einer spirituellen Heimat bekenne, kann ich auch meiner Tochter eine solche bieten“, erzählt der junge Vater. „Trotz aller Probleme, die natürlich mit der Kirche verbunden sind.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tobias Krohn weiß, dass die wenigsten wie er zurückkommen, nachdem sie ausgetreten sind. Rund 160 Rückkehrer zählte die Evangelische Landeskirche Sachsen in den Kirchenbezirken Dresden-Mitte und Nord in den Jahren 2018 bis 2021. „Aber vielleicht braucht die Kirche diese Krise, damit sie moderner wird“, sagt der Pfarrerssohn.