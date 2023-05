Warum ist Dresden unter den Top Ten der Drogenhochburgen Deutschlands?

Dresden. Viele deutsche Städte haben Probleme mit Drogen, manche mehr als andere. So kommen einem schnell Namen wie Frankfurt/Main oder Berlin in den Sinn, wenn es um den Konsum illegaler Substanzen geht. Wie die am 22. März veröffentlichte, europäische Studie „Abwasseranalyse und Drogen“ jedoch zeigt, ist auch Dresden bei einigen Rauschmitteln wie Kokain oder Ecstasy (MDMA) unter den Top zehn konsumfreudigsten Städten Deutschlands. Bei einer Substanz tut sich die Landeshauptstadt sogar im gesamteuropäischen Vergleich hervor: Nur vier andere Städte Europas konsumieren mehr Crystal Meth als Dresden. Doch kann man hier schon von einer „Drogenhauptstadt“ sprechen? Warum wird in Dresden so viel konsumiert und wie besorgniserregend ist die Lage wirklich?

Kokain, Amphetamine, Ecstasy und Methamphetamine

Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht untersucht jährlich die Rückstände verschiedener Rauschmittel im Abwasser europäischer Städte. Die Messungen werden nicht in allen größeren Gemeinden durchgeführt und auch die untersuchten Drogentypen unterscheiden sich von Ort zu Ort. In Dresden prüft man das Abwasser der Kläranlage Kaditz auf vier verschiedene Substanzen: Kokain, Amphetamine, Methamphetamine (Crystal Meth) und MDMA. Auch wenn sich die Drogen und ihr Konsum in Dresden stark unterscheiden, lässt sich beim ersten Blick auf die Statistik direkt eins feststellen: Im Durchschnitt steigt der Drogenkonsum in der Stadt.

Wochenend-Droge Kokain

Zwar wird in Dresden so viel gekokst wie nie zuvor, dennoch liegt die Stadt im deutschlandweiten Vergleich mit etwa 48,73 Milligramm pro 1000 Personen nur auf Platz neun. In der „Koks-Hauptstadt“ Berlin hingegen sind es ganze 541,34 Milligramm. Kokain wird meist beim Feiern konsumiert, was auch daran zu sehen ist, dass an Sonnabenden und Sonntagen etwa doppelt so viel Rückstände im Abwasser nachzuweisen sind wie an Wochentagen. Das gilt auch für MDMA. Während an einem Mittwoch nur 3,6 mg auf 1000 Personen kommen, sind es nach einer Samstagnacht ganze 17,33. Diese Zahlen verschaffen der Stadt den siebten Platz im bundesweiten Vergleich.

Chrystal Meth-Stadt Nummer zwei

Amphetaminrückstände hingegen sind über die Woche relativ konstant. Hier steht die Landeshauptstadt mit 39,7 mg je 1000 Personen an achter Stelle. Anders sieht es bei den Methamphetaminen aus, vorwiegend Crystal Meth. In den letzten zehn Jahren stiegen die nachweisbaren Drogenrückstände nur leicht an. Der Wert vor der Pandemie betrug 201 Milligramm pro 1000 Personen, woraufhin er 2021, vermutlich als Folge von Covid, um 40 Prozent einbrach und auf nur 140 Milligramm sank. Im vergangenen Jahr verdoppelte sich der Wert dann jedoch beinahe und ist aktuell mit täglich 266 Milligramm so hoch wie nie. Einzig die Stadt Chemnitz ist in Deutschland noch stärker betroffen, hier sind es sogar 279 mg.

Die Droge kommt aus Tschechien

Ein Grund für den hohen Konsum in Sachsen ist die Nähe zu Tschechien. Hier wird ein Großteil des europäischen Crystals produziert, verkauft und auch genommen. Während Dresden sich europaweit an fünfter Stelle befindet, sind die ersten drei Plätze von den tschechischen Städten Karlovy Vary, Prag und schließlich Ostrava belegt. Ganze 914,7 mg kommen in der Stadt an der Ostgrenze des Landes auf 1000 Personen. Von den 60 anderen Orten in Europa, an denen die Methamphetamin-Rückstände ebenfalls gemessen werden, verzeichneten 39 im letzten Jahr eine Zunahme. Katrin Arnold, von der Suchtkoordinationsstelle Dresden, fasst die Verteilung der Drogen in Deutschland zusammen: „Speed im Norden, Koks im Westen und Meth im Osten.“

Kriminalstatistik verzeichnet Rückgang an Drogendelikten, Abwasserrückstände steigen jedoch an

Die Konzentration der vier untersuchten Drogen im Dresdner Abwasser steigt auch in Dresden. Dennoch verzeichnet die Kriminalstatistik der Landeshauptstadt seit Jahren einen Rückgang der erfassten Rauschmitteldelikte, 2022 um ganze 12,4 Prozent. Liegt das am Personalmangel bei der Polizei oder werden vielleicht einfach die Dealer und Konsumenten schlauer? Vermutungen oder Spekulationen über das stark abweichende Verhältnis der Zahlen von Kriminalstatistik und Abwasseranalyse wolle man nicht betreiben, heißt es von Seiten der Polizei Dresden.

Über die Hälfte der Drogendelikte in Zusammenhang mit Cannabis

Immerhin: Von den 1 889 erfassten Fällen konnte die Polizei 93,1 Prozent aufklären, was vermutlich daran liegt, dass es sich dabei primär um Konsumentendelikte sowie Schmuggel und Verkauf handelt und daher immer direkt ein Täter oder eine Täterin mit von der Partie ist. 1 017 Fälle, und damit die meisten in Dresden, ereigneten sich 2022 in Zusammenhang mit Cannabis. Sollte es jedoch, wie zu erwarten ist, zu einer Legalisierung kommen, wäre Crystal Meth die Nummer eins der illegalen Dresdner Drogen.

„Die am häufigsten konsumierten Drogen geraten völlig in den Hintergrund: Alkohol und Nikotin“

Dr. Kristin Ferse arbeitet seit zehn Jahren bei der Suchtkoordinationsstelle Dresden. Für sie ist klar, dass der Fokus der Öffentlichkeit auf den falschen Drogen liegt. „Es wird sich immer auf die illegalen Drogen konzentriert. Wie bekommt man das Crystal-Problem in den Griff, legalisiert man Cannabis und so weiter. Dabei geraten die am häufigsten konsumierten Drogen völlig in den Hintergrund: Alkohol und Nikotin.“ Denn Fakt ist, beide Substanzen werden in Dresden überdurchschnittlich viel konsumiert. Gleichzeitig sei das Bewusstsein für die Risiken und Gefahren extrem gering, so Ferse.

„Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung und Schulungen“

Dennoch habe Dresden natürlich auch ein großes Problem mit illegalen Drogen, gerade mit Crystal Meth. In der Strategie der Stadt spiele vor allem die Prävention eine Rolle. „Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung und Schulungen in den verschiedensten Zielgruppen sind die wichtigsten Standbeine unserer Suchtstrategie. Außerdem haben wir an den Drogen-Hotspots der Stadt Streetworker, die mit den Betroffenen reden und Hilfe anbieten.“

„Uns fehlen leider die Mittel, um noch intensiver gegen das Drogenproblem in Dresden vorzugehen“

Städtebau sei ein weiterer wichtiger Aspekt der Drogenstrategie. Damit sich keine Konsumentenzentren bilden, brauche es weite Sichtachsen, gut beleuchtete Plätze und generell eine höhere Aufenthaltsqualität an vielen Orten der Stadt. Die Suchthelferin betont jedoch: „Uns fehlen leider die Mittel, um noch intensiver gegen das Drogenproblem in Dresden vorzugehen. Der Großteil der Gelder kommt von den Krankenkassen, wohingegen die Stadt nur das allernötigste leistet.“ Neben Kristin Ferse und Katrin Arnold arbeitet in der Suchtkoordinationsstelle der Landeshauptstadt nur noch eine Praktikantin. Für mehr Mitarbeiter im Feld der Suchtprävention und -Hilfe reicht das Geld nicht.