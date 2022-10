﻿Was Sprach-Fachkräfte in Dresden in Kitas leisten

In vielen Kitas in Dresden sind Sprach-Fachkräfte im Einsatz. Noch. Der Bund streitet mit den Ländern über die Finanzierung. Die besonderen Fachleute leisten mehr als auf den ersten Blick naheliegt.

Dresden. In kürzester Zeit haben die Knirpse alles um sich herum vergessen. „Der Hahn will die anderen wecken“, ruft einer. Die 4- bis 6-Jährigen aus der Gruppe Grün im Kinderhaus „Sonnenschein“ an der Weinböhlaer Straße in Dresden in der Leipziger Vorstadt sind vom Papiertheater, das Stefanie Lorenz in der Hand hat, in den Bann gezogen.

„Die Kinder lieben es“, sagt Lorenz. Sie ist Sprach-Fachkraft in der Kita. Im Papiertheater kann sie die Bilder immer wieder austauschen, sie sind größer als in einem Buch, für eine ganze Kindergruppe ist es mehr als Vorlesen. Sie sprechen über die Bilder, erzählen spontan von Erlebnissen in der Familie, interpretieren das Geschehen auf der kleinen Bühne in den Händen von Stefanie Lorenz.