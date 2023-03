﻿Baupläne für Universitätsschule in Dresden wackeln

Dieser Container-Komplex ist an der Unischule Dresden an der Cämmerswalder Straße errichtet worden. Die Universitätsschule platzt aus allen Nähten.

Dresden. Die Baupreissteigerungen bringen das Neubau-Vorhaben für die Universitätsschule in Dresden ins Wanken. Für das geplante Lernhaus am Höckendorfer Weg in Dresden-Kleinpestitz wird inzwischen mit Kosten von 40 Millionen Euro kalkuliert. Das geht aus Zahlen der Stadt hervor, die den DNN vorliegen. Das überschreitet jedoch die vom Stadtrat festgelegte Obergrenze von 37 Millionen Euro – und auch die war schon mit Bedingungen verknüpft.

Die Universitätsschule in Trägerschaft der Stadt ist ein Forschungsvorhaben der TU Dresden, das neue Formen des Lernens und Lehrens entwickeln soll. Bislang hat die Schule ihr Domizil in einem alten DDR-Schulbau an der Cämmerswalder Straße.

Doch schon beim Start im August 2019 war klar, dass die wachsende Schule spätestens in diesem Schuljahr an ihre Kapazitätsgrenze stößt. Als Zwischenlösung hat die Stadt bereits eine beachtliche Containerburg errichten lassen. Inzwischen ist aus der Schule mit Grund- und Oberschulteil eine Gemeinschaftsschule geworden, die bis zur 12. Klasse gehen wird.

Kosten steigen

Perspektivisch soll – auch für den zusätzlichen Platzbedarf – ein neues „Lernhaus“ entstehen. Obwohl dafür schon mal rund 42 Millionen Euro Kosten im Raum standen, brachte die Stadt nur 24 Millionen Euro auf. Von einer neuen Turnhalle ist da noch gar keine Rede. Die Schule startete daraufhin eine Spendensammlung und wollte so bis zu 6,5 Millionen Euro aufbringen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) stellte in Aussicht, für jeden Spendeneuro einen Euro aus dem Stadthaushalt draufzulegen. So sollten 37 Millionen Euro zusammenkommen.

Vom angepeilten Spendenaufkommen ist die Schule offenbar noch weit entfernt, da reicht der Maximal-Betrag schon nicht mehr. Am Höckendorfer Weg sollte ein Lernhaus für die Klassenstufen 1 bis 10 (rund 1000 Schüler) entstehen. Sportfreiflächen und Sporthalle sollten am knapp einen Kilometer entfernten Standort Cämmerswalder Straße genutzt werden, wo auch die Klassenstufen 11 und 12 (rund 170 Schüler) unterrichtet werden sollen. Fertigstellung sollte 2026 sein. Mittlerweile ruft die Stadt dafür 40,7 Millionen Euro auf.

Stadträte mit Alternativen befasst

Nun sollen sich die Stadträte mit Alternativen befassen. So könnte das Projekt auf dem Höckendorfer Weg auf die Klassenstufen 1 bis 8 verkleinert werden. Das ließe sich für rund 36 Millionen Euro realisieren, Fertigstellung wäre jedoch erst 2027.

Favorisiert wird von der Verwaltung jedoch Variante 2: Sie würde noch etwas mehr Geld in die Hand nehmen und am Höckendorfer Weg einen Neubau für die gesamte Schule errichten. Für die 1170 Schüler von Klasse 1 bis 12 kalkuliert die Stadt mit 47 Millionen Euro – derzeit zumindest. Auch in diesem Fall gehen die Fachleute im Rathaus von einer Fertigstellung im Jahr 2027 aus.

Fördermittel könnten helfen

Mit dem Gebäude an der Cämmerswalder Straße müsste dann zunächst nichts geschehen, möglicherweise entsteht daraus später ein Auslagerungsstandort für Schulbauprojekte. Die Unischule würde dort die Sportfreiflächen und die verschlissene Turnhalle weiter nutzen. Am Höckendorfer Weg fände höchstens eine Ein-Feld-Sporthalle Platz, Geld ist dafür auch noch nicht vorhanden.

Für die Finanzierung der Mehrkosten würde sich die Stadt unter anderem auf Gelder des Freistaats stützen. 10,7 Millionen Euro Fördermittel jährlich haben die Koalitionsfraktionen CDU, Grüne und SPD in den Landeshaushalt für Dresden aufgenommen. Aufgrund des Verteilungsmechanismus über die Dynamik der Schülerzahlzunahme fließen hier Leipzig allein in einem Jahr 34,7 Millionen Euro zu.

Langner: Unterricht unter freiem Himmel

Auf Anfrage an der Schule antwortet Erziehungswissenschafts-Professorin Anke Langner, die maßgeblich an der Initiierung des Forschungsprojekts beteiligt ist, dass bislang keine detaillierten Informationen zu den Überlegungen in der Stadt bekannt seien. Es habe lediglich die Frage an die Schulleitung gegeben, ob die Klassen 1 bis 12 auch an einem Standort vorstellbar seien. Das sei „für das Konzept der Universitätsschule umsetzbar“, erklärt die Professorin, genauso wie die bisherige Zwei-Standort-Variante.

Kritischer sieht sie jedoch Verschiebungen bei der Fertigstellung des Baus. „Eine Schulbauverzögerung bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler unter freien Himmel unterrichtet werden müssen“, erklärte sie auf DNN-Anfrage. Mit dem Aufwuchs bis zum 11. Jahrgang (2026) würden sich zahlenmäßig 35 „Klassen“ in dem alten Schulgebäude und dem Containerbau befinden. Der Containerbau sei für 20 Klassen der Jahrgänge 1 bis 6 ohne Fachräume ausgelegt.

Altbau mit verschraubten Fenstern

„Die Fachräume befinden sich im Altgebäude – um genauer zu sein, da befindet sich aktuell nur ein Chemie/Physiklabor für die Jahrgänge 5 bis 8.“ Das seien derzeit 15 „Klassen“. Mit dem neuen Schuljahr bedürfe es „dringend eines weiteren naturwissenschaftlichen Labors, was bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht geplant wurde“.

Im Jahr 2026 befinden sich erneut 18 Klassen im Altgebäude, was maximal für bis zu 19 Klassen ausgelegt sei, so Langner: „Im letzten Schuljahr waren 19 Klassen in dem Gebäude, was dann noch möglich ist, hat nichts mit dem Schulkonzept des Schulversuches gemeinsam.“ Fenster seien in dem Altgebäude bereits jetzt „in großen Teilen fest verschraubt, weil sie sonst rausfallen würden, einige Fenster sind nicht mehr zu öffnen, über die Sanitäranlagen sprechen wir nicht…“