Warum hat sich Maike Grunst an die Sixtinische Madonna geklebt?

an den Aktionen der Gruppe „Letzte Generation“ zugunsten des Klimaschutzes scheiden sich nicht erst seit diesem Sommer die Geister. Ist das noch „Aktivismus“, wenn sich junge Menschen zu Stoßzeiten auf Hauptverkehrsadern oder an weltberühmten Gemälden festkleben?

Sind hier „kriminelle Chaoten“ am Werk, wie uns eine DNN-Leserin schrieb? Nervt die Selbstgerechtigkeit der Aktivisten, die grundlegende Regeln des Miteinanders über den Haufen werden, wie unser Chefreporter kommentiert? Oder sind solche Aktionen des zivilen Ungehorsams notwendig, um die Dringlichkeit der Forderungen zu kommunizieren?

Ihre Hand ist für Maike Grunst ein zentrales Symbol für ihren Protest geworden. © Quelle: Stella Weiß

Trotz der großen Anzahl der negativen und positiven, erbosten, unverschämten oder auch verständnisvollen Wortmeldungen zu einem Thema, das emotionalisiert, ist eine noch gar nicht so Recht zu Wort gekommen: Maike Grunst – jenes blonde Mädchen, das am 23. August ihre Hand am Rahmen der „Sixtinischen Madonna“ in Dresden festgeklebt hatte.

Warum treibt es jemanden wie sie zu radikalen Aktionen? Und wo liegen deren Grenzen? Wir haben die 21-Jährige getroffen und sie gefragt. Jetzt lesen

Fridays for Future-Demos sind wichtig, können aber nicht so viel bewirken wie Aktionen, die die Allgemeinheit empfindlich stören. Nur durch solche Ärgernisse können wir Menschen dazu bringen, ihr Handeln zu überdenken. Maike Grunst Aktivistin aus Leipzig, die sich am 23. August mit ihrer Hand am Rahmen der Sixtinischen Madonna festgeklebt hatte

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Wenig Bewegung in der Statistik: Dresdens Inzidenz ist am Samstag erneut leicht gefallen. Im Allgemeinen tut sich in der Corona-Statistik derzeit jedoch wenig. Aktuelle Zahlen für Dresden werden erst wieder am Montag gemeldet. Jetzt lesen

Immer neue Varianten: Welche Corona-Version könnte uns den Herbst vermiesen? Im Herbst könnte sich in Deutschland eine neue Corona-Variante durchsetzen. Der Blick ins Ausland zeigt: Schon jetzt grassieren Virusvarianten, die das Potenzial haben, eine erneute Infektionswelle hervorzurufen. Zwei davon sind gerade besonders im Fokus der Fachleute. Jetzt lesen

In diesem Jahr versammeln sich weniger Menschen am „Assi-Eck". © Quelle: Valentin Dreher

Ist der Hype ums Dresdner „Assi-Eck“ vorbei?

Die Kreuzung am „Assi-Eck“ in der Neustadt ist inzwischen über die Grenzen Dresdens bekannt. Während Kneipen und Clubs geschlossen waren, trafen sich hier teilweise mehrere Hundert Menschen. Wie ist die Situation im Moment? Jetzt lesen

Die Pflege-Impfpflicht soll vor allem ältere Menschen und Kranke schützen – doch in Sachsen sind die ungeimpften Mitarbeiter aus den medizinischen Einrichtungen nicht wegzudenken. © Quelle: Juergen Blume/dpa

Pflege-Impfpflicht verpufft in Sachsen – trotzdem müssen ab Oktober auch Booster kontrolliert werden

Die Pflege-Impfpflicht ist in Sachsen praktisch wirkungslos: Um die Versorgung abzusichern, wird auch ein halbes Jahr nach dem Inkrafttreten auf Arbeitsverbote verzichtet. Mit der Booster-Pflicht werden ab Oktober zudem Tausende Nachprüfungen fällig. Jetzt lesen

Das Schadstoffmobil ist in Dresden unterwegs - Von heute an bis bis einschließlich 1. Oktober 2022 können an verschiedenen Standorten bis zu 25 Liter Flüssig-Schadstoff pro Privatperson abgeben werden und zusätzlich Leuchtstoffröhren, LED- sowie Energiesparlampen, Akkus und Batterien.

Heute von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr an der Ecke Hans-Dankner-Straße/Bürgerwiese und von 18 bis 19 Uhr an der Ecke Sternplatz/Falkenstraße.

Hier können Sie sehen, wann in Ihrer Nähe gesammelt wird. Tipp: Geben Sie für einen Überblick nur den Stadtbezirk ein und lassen Sie den Stadtteil frei.

16 Uhr: Emporenführung in der Frauenkirche

18 Uhr: Outdoor-Fitness im SportparkOstra - Outdoor Fitness ist intensive, abwechslungsreiche und spaßbetonte Bewegung. In 60 minütigen Kursen werden nach einem Outdoor Fitness Konzept, von professionellen Coaches betreut. Trainiert wird ausschließlich unter freiem Himmel, dabei nutzen wir verschiedene Sportgeräte aber vor allem Ihren eigenen Körper als Widerstand.

Etwa jeder zweite Erwachsene ist zumindest zeitweise von Kopfschmerzen betroffen. (Symbolbild) © Quelle: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa

Volkskrankheit und doch oft unterschätzt: Kopfschmerzen und Migräne: Stechend oder drückend, regelmäßig oder überfallartig. Etwa jeder zweite Erwachsene ist zumindest zeitweise von Kopfschmerzen betroffen.

Allein Arbeitsausfälle durch Migräne verursachen jährlich Milliardenkosten. Anlässlich des Europäischen Migräne- und Kopfschmerztages (12. September) erklären Experten: Beim Wissen über die Erkrankung und Verständnis für die schwer Erkrankten ist noch viel Luft nach oben.

Während der Corona-Lockdowns waren Zoos für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Das hat sich auch auf das Verhalten der Primaten ausgewirkt. © Quelle: Sane Noor / Pexels

... der Lockdown im Zoo: Studie untersucht Auswirkungen auf Affen

Auch an der Tierwelt ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen. Eine Studie aus Großbritannien hat nun untersucht, wie verschiedene Primatenarten auf Lockdowns und Co. reagiert haben. Wie auch bei Menschen gibt es individuelle Unterschiede. Jetzt lesen

