Warum fehlt der Hauptstraße das Flair?

die Situation auf der Hauptstraße ist enttäuschend. Warum stehen so viele Läden leer, wo sind die Besuchermassen, die es auf vergleichbaren Einkaufsstraßen anzutreffen gibt? Vielleicht gibt es auf diese Frage keine Antwort, vielleicht ist sie ein kleines städtesoziologisches Rätsel. Sicher ist aber: Dresden müsste sich mit der Lage der Dinge nicht abfinden.

Dass der Einzelhandel nicht nur auf der Hauptstraße in einer Krise steckt, lässt sich nicht leugnen. Eine Stadtverwaltung kann ihm aber indirekt unter die Arme greifen, indem sie Orte schafft, an denen Menschen sich gerne aufhalten – und dann, wenn sie einmal da sind, auch die Läden vor Ort besuchen.

Die Hauptstraße mit ihren Bänken auf dem von Grün umgebenen Mittelstreifen, mit der Blickachse auf den Goldenen Reiter, mit Platz zum Spazieren und zum Toben für die Kleinen hat bereits ein gutes Feng Shui, da sind sich die Dresdner einig. Sie ist außerdem einer dieser zukunftsfesten Orte, die alles haben, um mit dem heißeren Klima der kommenden Jahre umzugehen: Beete mit Platz für eine Bienenweide, schattenspendende Platanen mit geringem Wasserbedarf, mehrere Brunnen zur Abkühlung. Doch offenbar will die Stadt das Potenzial der Straße nicht sehen.

Die Hauptstraße in Dresden. © Quelle: Anja Schneider

Dabei gäbe es einfache Möglichkeiten, um dieses Potenzial zu nutzen. Um die Hauptstraße zu einem Ort zu machen, der über die Grenzen der Inneren Neustadt hinaus beliebt ist. An dem sich Händler gern ansiedeln und Gewerbeflächen nicht monatelang leerstehen.

Die Hauptstraße ordentlich auszuschildern, könnte beispielsweise gegen die fehlende Sichtbarkeit von der anderen Elbseite aus helfen. Auf Schloss- und Albertplatz gehören Aufsteller, die das ankündigen, was Besucher nach etwa fünf Minuten Fußweg erwartet. Dem Kultur- und Handelsverein könnte man finanziell unter die Arme greifen – und man könnte ihm zuhören. Denn Vorschläge, was es zu tun gilt, hat der schon seit Jahren. Sie zu prüfen und umzusetzen wäre an der Zeit. Jetzt lesen

Wir haben eine Viertelmillion Euro investiert, aus Vereinsbeiträgen und mit der Unterstützung der Vonovia, um die Straße attraktiver zu machen. Von der Stadt haben wir ein einziges Mal 500 Euro für einen Wegweiser am Schlossplatz bekommen. René Arndt Vorsitzender des Kultur- und Handelsvereins Hauptsache Hauptstraße, über die Situation vor Ort

Ist es in den Schwimmhallen der Stadt – hier die in Bühlau - zu kalt? © Quelle: Dresdner Bäder GmbH

Wann erhöht die Bäder GmbH in Dresden die Wassertemperatur?

Es ist frisch in den Dresdner Schwimmhallen. Die Bäder GmbH spart Energie und hat die Temperaturen gesenkt. Die Sportvereine klagen über Austritte und einen hohen Krankenstand. Die Politik ist hellhörig geworden. Jetzt lesen

Stephan Weil (SPD, von links), Ministerpräsident von Niedersachsen und amtierender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, äußern sich bei der Pressekonferenz nach dem Bund-Länder-Gipfel im Bundeskanzleramt. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Länder nach Flüchtlingsgipfel noch nicht am Ziel: „Die Diskussion ist nicht zu Ende“

Bund und Länder einigen sich beim Flüchtlingsgipfel am Mittwoch auf einen Zwischenschritt. Die Grundsatzentscheidung über dauerhaft höhere Bundesmittel für die Flüchtlingskosten wird vertagt. Einig sind sich Bund und Länder noch lange nicht. Jetzt lesen

IHK veröffentlicht Ergebnisse der Frühjahrskonjunkturumfrage - 500 Unternehmen aus Industrie, Bau, Handel, Dienstleistungen, Verkehr und Tourismus mit mehr als 24.000 Beschäftigten haben der IHK Dresden Ende April Auskunft zu ihrer aktuellen Geschäftslage gegeben

14 Uhr: Preisverleihung der Fremdsprachenolympiade der Oberschulen im Kultusministerium.

16 Uhr: Sitzung des Dresdner Stadtrates - Wichtigster Tagesordnungspunkt ist der umstrittene Beschluss über die Standorte zur Errichtung von Unterkünften in modularer Bauweise für die Unterbringung asylsuchender Menschen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat im Vorfeld der Debatte einen Änderungsantrag angekündigt. Die Sitzung wird per Livestream im Internet übertragen.

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, spricht bei einer Pressekonferenz. (Archivfoto) © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Heue Nachmittag gibt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf einer Pressekonferenz die Steuerschätzung für 2023 bekannt. Die Bundesregierung hatte Ende April ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr leicht erhöht und erwartet für dieses Jahr nun ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 Prozent. Im Januar war sie von 0,2 Prozent ausgegangen.

Die Frühjahrsprojektion bildet die Grundlage für die neue Steuerschätzung im Mai. Im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung für dieses Jahr noch eine Rezession infolge des Ukraine-Kriegs befürchtet. Eine Eskalation der Energiepreiskrise blieb aber aus.

Wolfgang Porsche, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Porsche Automobil Holding SE, sitzt auf dem Podium, an dem man einen Abdruck nach einem Tortenwurf sieht, bei der Vollversammlung der Volkswagen AG - Hauptversammlung 2023. © Quelle: Britta Pedersen/dpa

... eine VW-Hauptversammlung mit einem Tortenwurf und nackten Tatsachen

Bei der Hauptversammlung der VW-Aktionäre hat es mehrere Zwischenfälle gegeben: Jemand warf eine Torte in Richtung von Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche, der an diesem Mittwoch 80 Jahre alt wurde. Außerdem gab es einen Nacktprotest und Klimaaktivisten blockierten die Zufahrt zu der Versammlung in Berlin. Jetzt lesen

