﻿Warum es keine Klima-Blockaden mehr in Dresden gibt

In Hamburg oder Berlin stören Akteure der Gruppierung „Letzte Generation“ regelmäßig den Verkehr. In Dresden gegenwärtig nicht. Woran liegt das?

Christian Bläul, Kopf der „Letzten Generation“ in Dresden, bei einer Blockade am Fritz-Foerster-Platz.

Dresden. Dresden, sagen böse Zungen, braucht gar keine Klimaproteste der radikalen Akteure von „Letzte Generation“, um Stau zu produzieren. Das schafft die Verwaltung ganz alleine, etwa mit der halbseitigen Sperrung des Bramschtunnels und der gleichzeitigen Sperrung von je einer Fahrspur pro Richtung auf der Fröbelstraße. Die Folge: Gigantischer Stau auf der Nossener Brücke in Richtung Emerich-Ambros-Ufer.

Letzte unangekündigte Blockade am 22. März

Die Aktionen der „Letzten Generation“ aber sind vorübergehend aus dem Stadtbild verschwunden. Am 30. März hatten Akteure bei einer angekündigten Blockade den Strasburger Platz jeweils für mehrere Minuten gesperrt, die letzte unangekündigte Aktion war eine Blockade des Blauen Wunders am 22. März.

Aufatmen bei Autofahrern und Polizei

„Wir brauchen die Störung“, hatte Christian Bläul erklärt, der Kopf der „Letzten Generation“ in Dresden. Doch gegenwärtig können Autofahrer und Polizei aufatmen. Die Beamten mussten in aufwendigen Einsätzen die Blockaden beenden und mitunter auch aufgebrachte Autofahrer beschwichtigen.

Akteure wollten sich festbetonieren

„Letzte Generation“ hatte Mitte März angekündigt, dass sich Akteure nicht mehr nur mit Schnellkleber auf Fahrbahnen kleben werden, sondern sich auch festbetonieren wollen. Später ruderten die Sprecher der Initiative zurück. Aber es hieß, die Akteure würden künftig einen Zweikomponentenkleber verwenden, der sich nicht so einfach mit Olivenöl lösen lasse wie der bisher eingesetzte Sekundenkleber.

Politische Forderungen gestellt

Mit den Klebeaktionen wollen die Akteure politische Forderungen durchsetzen. So hatten sie in einem Schreiben von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) gefordert, sich auf Bundesebene für einen Gesellschaftsrat Klimaschutz einzusetzen. Hilbert hatte erklärt, er halte nichts davon, zusätzliche Beiräte zu installieren und Ultimaten zu stellen.

Oberbürgermeister trifft sich mit Akteuren

Gleichwohl hat sich der Oberbürgermeister jetzt mit Akteuren von „Letzte Generation“ getroffen, bestätigte eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage der DNN. „Das Gespräch war offen und konstruktiv,aber es wurden keinerlei konkrete Verabredungen getroffen. Über Inhalte und Themen wurde Stillschweigen vereinbart“, hieß es aus dem Rathaus.

Beide Seiten befürworten Folgetermin

Beide Seiten hätten einen Folgetermin befürwortet, hieß es. Seit der Ankündigung, dass Hilbert gesprächsbereit ist, gibt es keine Blockaden in der Stadt mehr. Während es in anderen Großstädten wie Berlin oder Hamburg zur Sache geht und regelmäßig wichtige Verkehrsachsen lahmgelegt werden, rollt in Dresden gegenwärtig alles ungestört. Von Straßensperrungen, die von der Verwaltung veranlasst werden, mal abgesehen.