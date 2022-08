Kurz vor dem Start des neuen Schuljahres fehlen an Dresdner Schulen noch hunderte Plätze für ukrainische Kinder. Die Behörden suchen händeringend nach Lösungen.

Dresden. In einem beachtlichen Kraftakt hat die Stadt Dresden bereits hunderte ukrainische Kinder an den Schulen aufgenommen. Seit Beginn des vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angezettelten Angriffskriegs gegen die Ukraine sind auch viele Mädchen und Jungen im Schulalter nach Dresden gekommen. Die Zahlen bringen die Einrichtungen an die Belastungsgrenze.

Für die Sicherung des Schulbildung gründete Dresden im Frühjahr sogar eine ausschließlich für ukrainische Kinder vorgesehene Schule. Auch in vielen anderen Einrichtungen wurden Schüler aufgenommen. Vor Beginn des nächsten Schuljahres ist nun klar: Die Belastungen für die Dresdner Schulen werden weiter zunehmen.