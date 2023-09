﻿Die Giraffe, die nicht umziehen wollte

Dresden. Die Giraffen Diko, Tessa und Gaia zählen zu den Besuchermagneten im Zoo Dresden. Kein Wunder, schließlich sind die eleganten Riesen schon allein wegen ihres außergewöhnlichen Körperbaus faszinierende Tiere. Schon seit vielen Jahren hofft man im Zoo Dresden auf Giraffennachwuchs. Bislang vergeblich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zoo will vom Aussterben bedrohte Giraffen-Unterart züchten

Der Plan ist, vom Aussterben bedrohte Kordofan-Giraffen zu züchten. Dabei handelt es sich um eine Unterart, die im Norden Kameruns, im Süden des Tschads, in der Zentralafrikanischen Republik und möglicherweise im Westen des Sudans vorkommt. 2013 bekam der Zoo Dresden die Zuchterlaubnis. Außer in Dresden wird diese Giraffenunterart in Deutschland nur noch im Zoo Dortmund gehalten.

Diko hat beide Kühe im Laufe der Jahre mehrfach gedeckt

Im Zoo Dresden war 2013 die zuvor bestehende Dreier-Giraffenbullen-WG schon aufgelöst. Denn die Rothschildgiraffe Abidemi musste Anfang 2011 wegen eines verdrehten Magens eingeschläfert werden. Netzgiraffe Ulembo wurde Anfang 2013 an einen polnischen Zoo abgegeben. Dafür bekam der Kordofan-Giraffenbulle Diko nun zwei Gefährtinnen. Erst Tessa und 2015 dann Gaia.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ließ sich eigentlich ganz gut an mit den Dreien. „Diko hat in all den Jahren beide Kühe mehrfach gedeckt“, so Zootierarzt Dimitri Widmer. Aber Nachwuchs gab es trotzdem nicht.

Der Giraffenbulle Diko versucht, das Weibchen Gaia zu besteigen. © Quelle: Jochen Leimert

Diko ist wahrscheinlich nicht zeugungsfähig

„Wir denken, dass Diko nicht zeugungsfähig ist“, sagt. Dr. Widmer. „Eine Untersuchung könnte darüber Aufschluss geben, aber dazu müsste das Tier in Narkose versetzt werden und die Untersuchung ist aufwändig.“ Dem wolle man Diko nicht aussetzen.

Zoo Dresden sollte anderen Bullen bekommen

Der Plan war, Diko in eine Non-Breeding-Bullen-WG (also eine Gruppe von Bullen, mit denen nicht gezüchtet werden soll) im dänischen Jyllands Park abzugeben. Dafür sollte der Zoo Dresden einen anderen jungen Bullen aus dem Zoo de La Flèche in Frankreich bekommen. Für den Transport habe man den erfahrenen Tiertransporteur Roy Smith von der Interzoo Service und Logistik GmbH engagiert, teilte der Zoo Dresden mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diko wollte nicht in die Transportkiste

Doch der Plan ging schief. Denn Diko hatte keine Lust umzuziehen. „Uns war schon vorher bewusst, dass das kein leichtes Unterfangen ist, denn Diko hat schon immer seinen eigenen Kopf“, sagt Dimitri Widmer gegenüber DNN.

Und tatsächlich sei Diko mit nichts zu bewegen gewesen, in den Anhänger zu gehen. „Wenn so ein Transport ansteht, bekommen die Giraffen ein leichtes Beruhigungsmittel. Normalerweise lassen sie sich dann auf den Anhänger locken.“ Diko nicht.

Der Transport wurde abgeblasen

„Das Beruhigungsmittel hat bei ihm gar keine Wirkung gezeigt und er wurde zunehmend nervös“, schildert der Tierarzt das Geschehen. Deshalb sei nach knapp vier Stunden der Transport in einen anderen Zoo abgeblasen worden. Und zwar grundsätzlich. Das heißt, dass auch kein neuer Versuch unternommen wird. „Uns ist das Wohl des Giraffenbullen wichtiger“, so der Tierarzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diko bleibt in Dresden

Diko bleibt also in Dresden und der Zoo bekommt erst mal keinen neuen Giraffenbullen. Die Tierpfleger seien da gar nicht böse, denn Diko sei ein „sehr sympathisches und umgängliches Tier“, meint Zoodirektor Karl-Heinz Ukena.

„Außerdem verträgt er sich auch mit den Zebras, die auf der gleichen Anlage sind. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich.“ Aber in der aktuellen Konstellation sei es eben sehr unwahrscheinlich, dass der Zoo Dresden Giraffennachwuchs bekommt, macht Dimitri Widmer klar.

Erweiterung der Giraffenanlage geplant

Grundsätzlich möchte der Zoo Dresden ja die Giraffenanlage erweitern. Denn durch den Abriss des alten Aquariums wird Platz. „Das Projekt gehen wir aber erst an, wenn das Orang-Utan-Haus fertig ist“, sagt der Zoodirektor. Dann einen zweiten Giraffenbullen nach Dresden zu holen sei aber nicht der Plan.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DNN