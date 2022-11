﻿Warum eine Praktikerin aus Dresden gegen das Bürgergeld ist

Ist das Bürgergeld die Abkehr vom Prinzip des „Förderns und Forderns“? Am Donnerstag entscheidet der Bundestag über die neue Sozialleistung. Eine Praktikerin aus Dresden, die Langzeitarbeitslosen Beschäftigung gibt, übt scharfe Kritik am Gesetzentwurf.

Dresden. Am Donnerstag stimmt der Bundestag über das Bürgergeld-Gesetz ab. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP wird dem Gesetz zustimmen. Die CDU lehnt den Vorschlag ab und hat eine Blockade im Bundesrat angekündigt. In der Debatte geht es vor allem um die Frage, ob sich Arbeiten überhaupt noch lohnt angesichts der neuen Sozialleistung. Auch in Dresden wird das Gesetz kritisch gesehen.

CDU: Menschen in Arbeit bringen statt verwalten

Dass der Dresdner CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Reichel erklärt, dass die Ampel-Koalition mit dem Bürgergeld-Gesetz das Gleichgewicht von Fördern und Fordern aufgibt, ist wenig verwunderlich. Reichel liegt auf Linie seiner Partei und fordert: "Derzeit gibt es rund 1,9 Millionen unbesetzte Stellen. Wir sollten alles dafür tun, Menschen in Arbeit zu bringen, statt in einem sogenannten Bürgergeld zu verwalten."

Lohnt es sich noch, eine neue Arbeit zu finden?

Der Politiker kritisiert, dass es innerhalb der ersten sechs Monate bei Pflichtverstößen keine Leistungskürzungen mehr geben soll, dass die Angemessenheit der Wohnung zwei Jahre lang nicht mehr geprüft wird und in dieser Zeit ein Schonvermögen bis 60 000 Euro anerkannt werden kann. „Angesichts dieser Änderungen dürften sich manche Bezieher von Bürgergeld künftig die Frage stellen, ob es sich überhaupt noch lohnt, eine neue Arbeit zu finden“, so Reichel.

„Keine Sanktionen? Das ist nicht in Ordnung!“

Unterstützung erfährt die Kritik am Bürgergeld von einer Frau, die seit 2011 mit Langzeitarbeitslosen arbeitet. Solveig Buder ist Geschäftsführerin des Vereins Jugend Arbeit Bildung e.V., der als öffentlich geförderter Beschäftigungsträger im Moment 23 Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung anbietet – früher 1-Euro-Jobs genannt. Sie finde es in Ordnung, dass Hartz-IV-Leistungsbezieher 50 Euro mehr im Monat erhalten sollen. „Aber es ist nicht in Ordnung, dass ihnen in den ersten sechs Monaten nur eingeschränkt Leistungen gekürzt werden. Es ist ebenfalls nicht in Ordnung, wenn es trotz zumutbarer Arbeitsangebote im ersten halben Jahr gar keine Sanktionen mehr gibt“, sagt die Geschäftsführerin.

„Die Menschen werden im süßen Brei erstickt“

Sie neide niemandem etwas, sagt Solveig Buder, aber in seiner jetzigen Form untergrabe das Bürgergeld das Prinzip der Eigeninitiative und konterkariere den Leistungsgedanken. „Die Menschen werden im süßen Brei erstickt“, findet sie drastische Worte. „Ich möchte, dass der Staat auch fordert.“

„In Zwängen befindet sich doch jeder“

Sie habe Angst um den sozialen Frieden, mit dem Bürgergeld steuere die Regierung sehenden Auges auf eine Katastrophe zu, warnt die Geschäftsführerin. „Man nimmt den Menschen den Antrieb, an sich zu arbeiten, sich weiter zu entwickeln und verdammt sie zum Nichtstun.“ Sanktionen würden einen Zwangskontext beinhalten. Aber in Zwängen würde sich jeder befinden, ob Selbstständiger, Angestellter oder Lernender. „Dieser Zwangskontext nennt sich Kundennachfrage, Arbeitsvertrag oder Noten. Warum sollen Sanktionen für Leistungsempfänger unzumutbar sein?“

„Warum werden die Menschen in Ruhe gelassen?“

Mit dem Bürgergeld zahle der Staat den Menschen Grundsicherung, Grundmiete für die Wohnung, Betriebskosten, Warmwasser und Heizung und lasse diese sechs Monate in Ruhe. „Warum? Sind diese Menschen zu uninteressant? Warum sollen Menschen gepampert werden, die sich eingerichtet haben und über den Staat lachen?“

Soziale Grundsicherung gegen Arbeit für das Gemeinwohl

Das sei ungerecht gegenüber den Leistungsträgern, die mit ihren Steuern das Bürgergeld finanzieren würden. „Jeder sollte einen Beitrag für sein Land leisten“, findet Solveig Buder, „und dafür ist es notwendig, wenn nicht im ersten Arbeitsmarkt, dann im zweiten Arbeitsmarkt etwas Sinnvolles für das Gemeinwohl der Kommune mit seiner Hände Arbeit zu tun.“ Soziale Grundsicherung und Wohnraum gegen Arbeit für das Gemeinwohl müsse das Prinzip lauten.

„Gesetzentwurf honoriert Nichtleistung“

99 Prozent der Langzeitarbeitslosen, so die Geschäftsführerin, ließen sich nicht in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln. „Sie haben multiple Vermittlungshemmnisse.“ Hier müssten die 1-Euro-Jobs mit Zielvereinbarungen und Bildungsanteilpflicht verstetigt werden, um den Menschen eine Tagesstruktur und soziale Kontakte zu ermöglichen. „Wollen wir die Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen oder verwalten?“, fragt Solveig Buder und konstatiert: „In der Leistungsgesellschaft wird Leistung honoriert. Der Gesetzesentwurf honoriert Nichtleistung.“ Die Geschäftsführerin hat einen Brandbrief an Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) geschrieben, in dem sie ihre Kritik verdeutlicht.