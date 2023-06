Warum eine Dresdnerin als Sternenkindfotografin arbeitet

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Katharina Dausch hat drei Kinder verloren, noch bevor diese richtig auf der Welt waren. Verstecken möchte die Dresdnerin ihre Trauer aber nicht. Im Gegenteil. Sie stellt sich den Gesprächen in den Sozialen Medien und trägt die Fußabdrücke ihrer „Sternenkinder“ auch als Tattoos auf ihrer Haut.

Sternenkindfotografin Katharina Dausch auf der Wiese der Sternenkinder in Dresden. © Quelle: Stefan Haufe/ privat

Und Katharina Dausch geht sogar noch einen Schritt weiter: Als Fotografin macht sie Bilder von Babys, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Über ihre Beweggründe hat sie mit DNN-Volontärin Linde Gläser gesprochen. Jetzt lesen

Als Zeugnis für die Existenz – oder auch den Tod – des kleinen Menschen. Als Zeugnis Eltern zu sein. Als Hilfe, um die Trauer mit anderen Teilen zu können. Katharina Dausch Sternenkindfotografin, über die Hintergründe ihres Engagements

Im Naturbad Mockritz tummeln sich derzeit im Uferbereich Zerkarien im Wasser. Die können unangenehme Hautausschläge verursachen. © Quelle: dpa/Robert Michael/Archiv

Zerkarien im Naturbad Mockritz: So können sich Gäste vor den kleinen Saugwürmern schützen

Im Naturbad Mockritz im Dresdner Süden treten derzeit im Wasser Zerkarien auf. Die sind zwar in der Regel nicht gefährlich – können aber einen unangenehmen Hautausschlag verursachen. Jetzt lesen

Droht der nächste Bahnstreik? © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Nächster Warnstreik droht: Bahn schlägt EVG Schlichtung im Tarifkonflikt vor

Die Eisenbahn- und Verkehrs­gewerkschaft (EVG) könnte ihre Mitglieder erneut zu einem Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufrufen. In einer Sitzung am Donnerstag soll darüber entschieden werden. Die Bahn reagiert prompt auf die Ankündigung. Jetzt lesen

18 Uhr: Bürgerinformation zum Abschnitt West der Radroute Dresden-Ost - Die Verwaltung informiert über den nächsten Abschnitt der Radroute Dresden Ost zwischen Straßburger Platz und Stresemannplatz. Ort: Aula des BSZ Bau und Technik, Güntzstraße 3, 01067 Dresden.

19.30 Uhr: Antrittslesung des Dresdner Stadtschreibers 2023 - Carl-Christian Elze gestaltet in seinen Gedichten Ängste und Erschütterungen eines Großstadtmenschen. Heute stellt sich der Leipziger Schriftsteller als neuer Dresdner Stadtschreiber vor. Ort: Zentralbibliothek, Foyer 2. OG im Kulturpalast, Schloßstraße 2, 01067 Dresden.

Der südafrikanische Schlagersänger Howard Carpendale kommt am Donnerstag nach Dresden. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Über 50 Millionen verkaufte Tonträger, Platin- und Goldene Schallplatten, echte Evergreens: Howard Carpendale ist in der Musikbranche ein großer Name. Heute beehrt er Dresden mit einem Konzert unter freiem Himmel. Ab 19 Uhr tritt Carpendale in der Jungen Garde im Großen Garten auf.

Farbenprächtige Häuser in Chioggia - hier arbeitet die Lehrerin, wenn sie es denn mal tut. © Quelle: Pixabay/Blizniak

... eine Lehrerin, die 20 Jahre nicht in der Klasse erschien

Die italienische Presse betitelt sie als „professoressa fantasma“: Eine italienische Lehrerin hat es geschafft, in 24 bezahlten Dienstjahren nur während vier Jahren effektiv zu unterrichten – das ist selbst in Italien rekordverdächtig. Jetzt lesen

DNN