﻿Warum ein Dresdner Modellbahnverein fürs Hobby nach Glossen fährt

Glossen. Vor vier Jahren zog der Modellbahnverein Glossen (MEG) aus seinem bisherigen Domizil, dem alten Sozialgebäude des Steinbruchs am Rande des Ortes aus, brachte Räume am Mügelner Busbahnhof auf Vordermann und nutzt nun diese für die Arbeit an seinen Anlagen sowie für Ausstellungen.

Seit dem Frühjahr hat das Glossener Gebäude einen neuen Nutzer. Es sind wieder Modellbahner. Der Modelleisenbahnclub „Saxonia“ ist 1962 in Dresden gegründet worden. Obwohl „dienstältestes“ Mitglied, ist der jetzige stellvertretende Vereinsvorsitzende Karsten Flach nicht ganz so lange dabei, sondern „erst“ seit 1973.

Bis zur Wende war die damalige Arbeitsgemeinschaft (AG) in ruhigem Fahrwasser unterwegs. „Wir wurden vom Güterkraftverkehr unterstützt, konnten Räume in der Bergmannstraße in Striesen nutzen“, berichtet Karsten Flach. Ganz so ruhig waren die Zeiten aber auch wieder nicht. Die AG durfte im Clubraum im Dresdner Hauptbahnhof ausstellen, wo innerhalb von zwei Wochen rund 22 000 Besucher kamen.

Schwierige Zeit nach der Wende

„Nach der Wende sind wir ins Leere gefallen“, erklärt Karsten Flach. Günstig zu vermieten hätte kaum jemand etwas gehabt und die verlässliche Unterstützung durch einen Trägerbetrieb sei ebenfalls Vergangenheit gewesen. Nachdem man aus einer 100 Quadratmeter großen Halle im Stadtteil Mickten wieder raus musste, habe man eine Weile quasi auf gepackten Koffern gelebt.

Recht lange habe dem Verein dann fast das komplette Kellergeschoss eines Schulhauses am Pohlandplatz zur Verfügung gestanden. „Weil der Raum für den Sport genutzt werden sollte, wurden wir 2009 aus dieser Schule herausgebeten“, erzählt der stellvertretende Vereinsvorsitzende. Zum Glück bot das Dresdner Schulverwaltungsamt den Modellbahnern Räume in einer Grundschule in der Radeberger Straße an. Solche eine Offerte blieb jedoch aus, als dieser Vertrag wegen der geplanten Grundsanierung dieses Gebäudes mit Wirkung zu 2022 gekündigt wurde.

Diverse Umzüge

„Uns war klar, dass wir bestenfalls am Dresdner Stadtrand etwas finden würden, bei dem die Vorstellungen zu Größe und Mietpreis zueinander passen könnten“ , schildert Karten Flach den Ausgangspunkt der Suche nach einem neuen Vereinsdomizil. Mehrere letztlich ungeeignete Objekte habe man sich angesehen, bevor ein Vereinsmitglied eine Idee hatte.

Dieses Vereinsmitglied ist Detlef Koltermann, ein gebürtiger Dresdner, der vor 23 Jahren nach Kemmlitz gezogen war. Er hat quasi die Feldbahnschauanlage aus der Taufe gehoben, war erster Vorsitzender des Fördervereines. Und er ist seit 42 Jahren Modellbahner – schon immer bei „Saxonia“. Nachdem er jahrelang für sein Hobby nach Dresden pendelte, schlug er seinen Vereinskollegen vor, nun den umgekehrten Weg zu fahren.

Das ging nicht ohne Diskussionen ab. Letztlich war die Sorge darüber, in ein anderes sanierungsbedürftiges Objekt zu ziehen, viel Arbeit hineinzustecken und dann gekündigt zu werden ein Argument, nach Glossen zu gehen. „Auf den ersten Blick“, sagt Karten Flach, „war das Objekt in Glossen gut in Schuss.“ Natürlich seien Umbauten erforderlich gewesen, habe man eine Wandöffnung, die der MEC Glossen sicher mit großen Aufwand geschaffen habe, wieder zumauern und verputzen müssen. Außerdem habe man die Elektrik verändert sowie Lampen versetzt– und natürlich renoviert.

Eröffnungsausstellung zu Pfingsten

„Bereits zu Pfingsten haben wir eine Eröffnungsausstellung gezeigt – hier und in der Fahrzeughalle des Feldbahnvereines“, berichtet Karsten Flach. Einmal im Jahr könne man solch einen Kraftakt sicherlich stemmen, auch wenn die meisten Vereinsmitglieder jetzt um die 75 Kilometer zu ihrem Hobby pendeln müssen. Man treffe sich nun 14-tägig statt wöchentlich und bilde Fahrgemeinschaften.

Dann habe man noch entdeckt, dass es gar nicht so sehr teuer wäre, die etwa 70 Jahre alten Doppelkastenfenster zu ersetzen. „Damit haben wir im Juli angefangen. Am aufwendigsten war es, hinterher alles zu reinigen“, erklärt Karsten Flach. Ende November habe man den letzten Sturz verputzt, sei jetzt baulich also fertig – zumindest fürs Erste.

Glossen liege zwar nicht vor der Dresdener Haustür, als abgelegen möchte es aber niemand aus dem Verein bezeichnen. Die Ausstellung zu Pfingsten hat gezeigt, dass genug Besucher kommen, wenn man ihnen etwas Ordentliches anbieten kann“, betont Karsten Flach. Im Falle der „Saxonia“ ist das eine Anlage, die den Bahnhof Dührrröhrsdorf darstellt. Anfang der 90er Jahre habe man ein Motiv gesucht und sich für dieses entschieden. Ein Argument für diesen Kreuzungsbahnhof sei gewesen, dass er nicht weit entfernt von Dresden ist, wenn man sich mal Sachen im Detail anschauen will, die auf Fotos oder Plänen nicht zu erkennen sind. Deshalb sei es ganz gut , diese Phase hinter sich zu haben, denn von dort sei der Weg nach Glossen doch recht weit.

Auf sechs mal 1,60 Meter wird in H 0 ein Bahnbetrieb gezeigt, den es so nach Streckenstilllegungen und Gleisrückbau nicht mehr gibt. Mit 30 Weichen und den dazu gehörenden Signalen lässt sich der Zugbetrieb zu Hochzeiten der Strecken Kamenz-Arnsdorf-Pirna und Pirna-Neustadt nachstellen. Von diesen Strecken selbst ist nicht viel zu sehen. Im Mittelpunkt der Anlage steht der Bahnhof. Wenn die Züge ihn verlassen, fahren sie durch Wanddurchbrüche in den Nebenraum, wo sich das Zugmagazin befindet. „Wir haben dort 32 Abstellplätze“, können also einen sehr abwechslungsreichen Zugverkehr darstellen“, erläutert Karsten Flach.

Davon werden sich Modellbahnfreunde und andere Interessierte anlässlich des Glossener Weihnachtsmarktes am Freitag, von 16 bis 20 Uhr und am Sonnabend, von 14 bis 20 Uhr überzeugen können.

Der stellvertretende Vereinsvorsitzende hat zur Region noch eine Beziehung, die über die Spurweite H ­­0 hinausgeht. Er hat an der Dresdner Verkehrshochschule Bauingenieurwesen studiert und war später unter anderem dafür zuständig, die Gleispläne für den Bahnhof Oschatz zu überarbeiten, als dieser im Zug des Ausbau der Strecke Leipzig-Riesa-Dresden umgebaut wurde.