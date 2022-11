﻿Krisenzeiten: Dresden hat Mehrausgaben im Bildungsbereich

Dresden. Corona, Krieg, Preissteigerungen – die aktuellen Krisen in Deutschland und der Welt führen zu erheblichen Zusatzkosten im Bildungsbereich der Stadt Dresden. Daher bereitet sich die Stadt jetzt auf Mehrausgaben von bis zu 8,5 Millionen Euro vor. Der Bildungsausschuss hat am Dienstag mehrheitlich zugestimmt, der Finanzausschuss ist am Montag dran und soll endgültig entscheiden. Wo und wie entstehen die Mehrkosten?

Woher kommen die Zahlen?

Die Stadt hatte die Folgen der Coronapandemie und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bereits kalkuliert. Im Herbst sind neue Prognosen aufgestellt worden, in die vor allem die Folgen der Energiekrise einfließen, weil Versorger Rechnungen in größeren Abschnitten ausstellen. Mehrkosten von 1,7 Millionen Euro kann das Amt für Schulen aus einem eigenen Sammeltopf ausgleichen. Für weitere 8,5 Millionen Euro reichen diese Gelder nicht zum Ausgleich aus.

Woher kommt das Geld?

Die Stadt stützt sich derzeit auf Prognosen. Wie viel am Ende des Jahres genau gebraucht wird, ist noch offen. Aber die Obergrenze soll jetzt mit 8,5 Millionen Euro eingezogen werden. Das Geld kommt auch aus einer Prognose. Die Stadt rechnet aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung mit üppig fließender Gewerbesteuer. Damit soll die Lücke gefüllt werden. „Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt aus zentralen Mitteln“, heißt das in der Vorlage für die Stadträte. Zusätzliche 420 000 Euro kann die Stadt mit Geld aus einem Instandhaltungsbudget des Amtes für Schulen decken. Es gibt vor allem sieben große Kostentreiber.

Welche Steigerung gibt es bei Reinigungskosten?

Rund 14 Millionen Euro hat die Stadt für Reinigungsarbeiten in den Schulen für 2022 geplant. Bis Mitte Oktober waren davon schon 11,3 Millionen Euro verbucht. Damit waren 81 Prozent des Budgets ausgelastet, die Abrechnungen für vier Monate stehen aber noch aus. Insgesamt rechnet die Stadt mit 17,2 Millionen Euro. Der zusätzliche Bedarf liegt damit bei rund 3,2 Millionen Euro. Die Kosten seien unter anderem durch die vorgeschriebenen Hygienepläne in der Coronapandemie sowie die Erhöhung des Mindestlohns nach oben geschnellt. Aufgrund des enormen Personalaufwands hätten die Tausenden von Rechnungen der Reinigungsfirmen nicht in ordentlichen und in coronabedingten Aufwand getrennt werden können.

Wie entwickelten sich Mieten und Pachten?

Es sei durch Schüleraufwuchs sowie durch Bau und Umbaumaßnahmen zu unvorhersehbarem Aufwand für die Anmietung von Containern unter anderem für die Universitätsschule und die 151. Oberschule (beide inzwischen Gemeinschaftsschulen) gekommen. Auch für den Unterricht für 1500 ukrainische Flüchtlingskinder mussten Räume angemietet werden. Schließlich kosteten auch die verstärkte Mietung von Schwimmhallenzeiten mehr Geld, weil in der Coronapandemie entfallener Schwimmunterricht aufgeholt werden sollte.

Warum steigen Fernwärmekosten?

Noch nicht aufgrund des Krieges in der Ukraine. Im Bereich der Fernwärme sind die Kosten schon jetzt auf 124 Prozent gestiegen. Die Rechnungen kommen jährlich von Jahresmitte zu Jahresmitte. Diese unabsehbaren Mehraufwendungen resultieren laut Stadt zum großen Teil noch aus dem verstärkten Lüften in den Schul- und Klassenräumen, das die Coronaschutzverordnungen vorgegeben haben. Dadurch sei der Heizbedarf trotz des milden Winters stark gestiegen. Es ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rund zwei Millionen Euro.

Wo hakt es noch?

Weitere Mehraufwendungen prognostiziert die Stadt bei der Schülerbeförderung (2,1 Millionen Euro) unter anderem wegen Bauauslagerungen und anderem. Auch bei Winterdienst (plus 64 000 Euro) und Hausmeisterdiensten (plus 264 000 Euro) kommt es zu höheren Kosten, auch hier unter anderem aufgrund der Mindestlohnerhöhung. Die Anschaffung von Möbeln für den Unterricht der aufgenommenen ukrainischen Kinder schlug mit nicht vorhersehbaren Kosten von 157 000 Euro zu Buche.

Was ist mit den Schulbudgets?

Die Schulbudgets, aus denen die Schulen Lehr- und Lernmittel wie Bücher und anderes finanzieren, hatte die Stadt zur Jahresmitte auf 75 Prozent eingefroren. Bei einer Kalkulation der Budgets mit den tatsächlichen Schülerzahlen und unter Einbeziehung der Ausgaben für ukrainische Kinder müssten in diesem Bereich mehr als eine Million Euro mehr ausgegeben werden als ursprünglich geplant. Derzeit gibt es etwa von 70 Schulen Anträge auf Gelder, die über die 75 Prozent hinausgehen. Den Anträgen soll entsprochen werden.