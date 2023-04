﻿Warum Dresden immer noch kein Jugendparlament hat

Dresden. Mehr und direkter – so stellt sich der 21-jährige Tony Maggraf die Jugendbeteiligung in Dresden vor. Sein Traum: Ein Jugendgremium mit eigenem Antrags- und Rederecht im Stadtrat. Seit drei Jahren ist er Teil einer Initiative, die etwas schaffen will, das es in Leipzig und in Borsdorf schon lange gibt: Ein Jugendparlament.

Kinder- und Jugendbeauftragte gegen Jugendparlament

Politisch zuständig für Jugendliche in Dresden ist Anke Lietzmann. In einem Interview 2018 äußerte sich die städtische Kinder- und Jugendbeauftragte auch zu Jugendparlamenten. In Dresden solle es so etwas nicht geben, denn es erreiche nur eine sowieso schon politisch interessierte Elite. Das setzt den Ton. Schon zwei Initiativen für ein Jugendparlament in Dresden hat es gegeben, die dritte kämpft nach den Coronajahren mit einem Verlust an aktiven Mitgliedern.

Jugendbeteiligung gesetzlich festgeschrieben

Paragraf 47a der Sächsischen Gemeindeordnung schreibt eine Beteiligung Kinder und Jugendlicher bei Planungen vor, die sie betreffen. Wie genau das aussehen soll, wird nicht näher beschrieben. Darauf beruft sich auch die Stadt Dresden. Auch ohne Jugendparlament gebe es bereits vielfältige weitere Beteiligungsmöglichkeiten.

Vielseitig engagiert: Tony Maggraf

In der Engagementslandschaft ausgetobt hat sich auch Tony Maggraf. 2019 ist er für einen Freiwilligendienst beim BUND nach Dresden gezogen. Mittlerweile studiert er Geografie und befasst sich im Fachschaftsrat sowie im Studierendenrat mit Hochschulpolitik. Was für ihn bleibt, ist das Gefühl, nicht immer ernstgenommen zu werden, zum Beispiel von den Professoren.

Tony Maggraf vor dem Dresdner Rathaus © Quelle: Anna Abraham

Beispiel Jugendparlament in Leipzig

Eine andere Möglichkeit auf Augenhöhe hat er in Leipzig kennengelernt: das Jugendparlament. In Sachsens größter Stadt wählen Jugendliche alle zwei Jahre 20 Vertreter in einer Onlinewahl. Diese sitzen dann für zwei Jahre im Jugendparlament. Daneben gibt es noch für alle offene Arbeitsgruppen. Der Leipziger Oskar Teufert hat einen positiven Brief vom Jugendparlament erhalten – er ist gewählt. „Das ist wirkliche Teilhabe, das ist wirklich Politik“, erklärt er sein Engagement. Zweimal im Monat trifft er sich mit den anderen gewählten Mitgliedern zu Sitzungen. Am wichtigsten findet er bisher einen Antrag zur Erhöhung des Geburtstagsgelds für Kinder in Krankenhäusern.

Treffen mit jugendpolitischen Sprechern und Jugendparteien

Auch Tony Maggraf hat sich am Jugendparlament in Leipzig beteiligt und die Idee bei seinem Umzug nach Dresden mitgebracht. Seit 2020 ist er bei der Initiative dabei. Noch vor Einbruch der Coronapandemie hat sich die Gruppe mit Vertretern von Jugendparteien getroffen und ihre Ideen ausgetauscht. In den Räumen des politischen Jugendrings setzten sie sich mit den jugendpolitischen Sprechern der Stadtratsfraktionen zusammen und überlegten, wie man die Pläne umsetzen kann.

Leipziger Modell verbessern

Während der Austauschmöglichkeiten ist ihnen klargeworden: Un­ter Jugendparlament verstehen viele etwas anderes. An dem Leipziger Modell kritisiert Maggraf die Hierarchien zwischen gewählten Mitgliedern und in den offenen Arbeitsgruppen engagierten Menschen. Zudem seien zwei Jahre Amtszeit für junge Menschen oft schwer zu überschauen. Mit dem Vorwurf, nur privilegiertere Menschen zu erreichen, sieht sich auch Oskar Teufert konfrontiert. Er ist selbst ehemaliger Oberschüler, stimmt aber zu, dass die Mehrheit des Jugendparlaments aus Gymnasiasten besteht.

Ziel: Weniger Hürden und weniger Hierarchie

Um wirklich alle Jugendlichen zu vertreten, stellt sich Tony Maggraf in Dresden ein Gremium mit niedrigeren Einstiegshürden vor. Mittlerweile zieht die Initative auch ein Modell von regelmäßigen Jugendrunden in den einzelnen Stadtteilen in Betracht – offen für alle und dennoch mit Antragsrecht. „Trotzdem muss es Leute geben, die verlässlich Verantwortung übernehmen, sich um die Tagesordnung kümmern oder die Räume mieten“, überlegt Maggraf. Zwischen diesen beiden Graden bewegt sich die Initiative. Unterstützung beim Schreiben des Konzeptes und der konkreten Satzung erhalten sie vom Kinder- und Jugendbüro, sowie von der Akademie der sächsischen Kinder- und Jugendparlamente.

Jugendforum als nächsten Schritt

Fordern ist das eine, Umsetzen das andere. Die jugendpolitischen Sprecher der Stadtratsfraktion wollen sich für ein Jugendparlament einsetzen, sofern es von der Jugend gewollt ist. Voraussetzung dafür ist es, ein Jugendforum nach der Dresdner Bürgerbeteiligungssatzung einzuberufen. Diese fordert 1200 Unterstützungsunterschriften für eine gesamtstädtische Angelegenheit. Ziel ist es, ein konkretes Konzept für mehr Jugendbeteiligung zu erstellen und dann abstimmen zu lassen. Wird die benötigte Zahl an Unterschriften erreicht, schaut sich der Stadtrat das Konzept an und stellt im besten Fall einen interfraktionellen Antrag für ein solches Jugendparlament.

Tony Maggraf möchte weitermachen

Doch das Einsammeln von 1200 Unterschriften von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahre erfordert einen hohen organisatorischen Aufwand für ein ehrenamtliches Team. Mittlerweile ist Stille bei der Initiative Jugendparlament eingekehrt. Der Instagramkanal schweigt, Treffen haben schon länger keine mehr stattgefunden. Tony Maggraf möchte trotzdem nicht aufgeben und setzt sich weiter für mehr Jugendbeteiligung ein, Jahr für Jahr. „Als ich angefangen habe mit Jugendpolitik, hatte ich noch keinen Bart.“, sagt er. Alter ist für ihn kein Grund zum Aufhören. „Mir macht es Spaß, Dinge zu verändern. Es ist schön, zu wissen, dass man in einigen Köpfen oder vielleicht auch außerhalb etwas bewegt hat. Au­ßerdem ist es schön, sich in der Gruppe zu engagieren.“

Bis in Dresden ein Jugendgremium mit Antragsrecht entsteht, dauert es wohl noch etwas. Mindestens zwei Jahre, schätzt Tony Maggraf. Wahrscheinlich länger.