﻿Warum Dresden im Advent im Halbdunkel versinkt

Licht an im Advent!, forderte die FDP-Stadtratsfraktion und fand für diesen Plan eine Mehrheit. Aber hat das auch die erhoffte Wirkung gezeigt? An einigen Stellen schon.

Licht an der Frauenkirche: In diesem Jahr wird das berühmte Bauwerk nicht angestrahlt.

Dresden. Die Adventszeit ist die Zeit des Lichts. Doch in Zeiten von knappen Ressourcen bleibt es vielerorts dunkel. Die berühmte Silhouette der Altstadt wird nicht angestrahlt, die Frauenkirche bleibt dunkel. Die FDP-Fraktion im Stadtrat wollte das mit einem Antrag ändern, der im Ausschuss für Wirtschaftsförderung auch eine deutliche Mehrheit fand. Nur: Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sind in vielen Fällen die Hände gebunden, wie er jetzt erklärte.

Die meisten Gebäude gehören nicht der Stadt

Die meisten Gebäude, die in Dresden vor der Energiekrise angestrahlt wurden, befinden sich gar nicht im Besitz der Landeshauptstadt. Nur das Rathaus und die Augustusbrücke sind städtische Liegenschaften. Die Elbquerung und wichtige Verbindung von Altstadt zu Neustadt wird jetzt wieder beleuchtet, kündigte Hilbert an. Die Brücke soll angestrahlt und mit Weihnachtsbeleuchtung ausgestattet werden. Das Rathaus dagegen bleibt dunkel. „Es befindet sich fernab vom Markttreiben“, begründete der OB.

Frauenkirche und Kreuzkirche winken ab

Hilbert hat sich mit Schreiben an die Eigentümer von historischen Gebäuden im Zentrum gewandt und schon zwei Körbe kassiert. Weder die Frauenkirche noch die Kreuzkirche werden beleuchtet, teilten die Eigentümerinnen der Stadt mit. Der Freistaat Sachsen hat sich offiziell zwar noch nicht positioniert, aber die Spatzen pfeifen es längst von den Dächern: Das Land setzt auf Stromsparen und wird Semperoper oder Schloss nicht anstrahlen. Auch nicht im Advent.

Die Äußere Neustadt wird beleuchtet

Die Äußere Neustadt ist eine Ausnahme im Energiesparstadtplan. 155 Lichterketten, 169 Sterne und zehn Kandelaber beleuchten in der Dunkelheit das Szeneviertel. Das sei der Wunsch der meisten Geschäftsinhaber, Gastronomiebetriebe und auch Anwohner gewesen, teilte der Gewerbe- und Kulturverein Dresden-Neustadt mit. Die Leuchtmittel seien längst auf energieeffiziente LED-Technik umgestellt.

Zastrow schwer enttäuscht

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow zeigte sich schwer enttäuscht von der Wirkung, die der Antrag entfaltet hat. „Es ist sehr traurig und deprimierend sehen zu müssen, dass die Landespolitik den Wunsch des Stadtrates und so vieler Bürger nicht respektiert.“ Der schwarz-rot-grünen Landesregierung und dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) seien die vielfach geäußerten Sorgen und Nöte der Tourismuswirtschaft, der Händler und der Kulturbetriebe egal, so Zastrow. „Offenbar hat man nicht verstanden, wie wichtig Licht und das Gefühl der Weihnacht in dieser Zeit für das Seelenheil der Menschen ist. Und das ausgerechnet in Sachsen mit seiner Lichtertradition.“

Das Rathaus verbraucht weniger Energie

Seit August ist die öffentliche Hand zum Energiesparen angehalten. Erste Ergebnisse liegen laut Hilbert nun vor. So sei der Energie- und Wärmeverbrauch in den Schulen um bis zu ein Viertel gesunken. Das Rathaus habe im Vergleich zum Vorjahr 17 Prozent weniger Strom verbraucht. Auch bei der Straßenbeleuchtung spare die Stadt.

Keine Einschränkungen bei den Turnhallen

Große Einsparungen seien möglich, wenn die Nutzung der Turnhallen nach dem Schulsport eingeschränkt werden würde, so Hilbert. Damit könne die Stadt deutlich mehr Energie sparen als mit der Abschaltung der Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden. Die Stadt werde aber weder hier noch bei ihren kulturellen Einrichtungen den Rotstift ansetzen, erklärte der OB. „Wir planen in keinem Fall solche Maßnahmen, solange sie der Gesetzgeber nicht anordnet.“