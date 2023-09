Dresden plant in Kaditz den Bau eines Elbe-Flusswasserwerks für 247 Millionen Euro. Warum diese Investition in kommunale Infrastruktur? Das sind die Gründe.

Dresden. Der größten privaten Investition in der Geschichte der Landeshauptstadt – Weltmarktführer TSMC baut in Dresden eine Superfabrik – folgt die größte Investition in die kommunale Infrastruktur. Es geht um die Trinkwasserversorgung der Einwohner dieser Großstadt. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 317 Millionen Euro. Damit will der Versorger Sachsen Energie ein Flusswasserwerk an der Flügelwegbrücke in Kaditz bauen und das Wasserwerk Hosterwitz aufrüsten. Rund 247 Millionen Euro wird das Elbewasserwerk kosten, 70 Millionen Euro investiert Sachsen Energie in neue Technik in Hosterwitz. Das ist der Grund: