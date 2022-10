﻿Investitionen in Bildung: Dresden hofft bei Schulbau auf Geld vom Land

Dresden. Vor einiger Zeit bekamen die Beamten aus den freistaatlichen Schulbehörden eine Menge zu lesen. Die Schulgemeinschaft der 128. Oberschule in Strehlen schilderte in klaren Worten die Situation in der Einrichtung am Rudolf-Bergander-Ring. Das Landesamt für Schulen und Bildung sowie Kultusminister Christian Piwarz (CDU) erfuhren von Inklusion und Integration, von den Schülern mit ihren Rucksäcken, von jenen, die mit nicht viel mehr hier angekommen sind, als dem Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. Und sie konnten von einem Gebäude lesen, „erbaut in den späten achtziger Jahren“. Es trägt noch viele Erinnerungen aus seiner Entstehungszeit in sich, „hat sich doch manche Wand, mancher Fußboden nie verändert“.

50 Schulbauprojekte auf Mehrbedarfsliste

Das wird wohl zunächst auch so bleiben. Die komplexe Sanierung des Schulgebäudes ist auch im Entwurf für den Doppelhaushalt 2023/24 der Stadt Dresden nicht vorgesehen. Dabei würde es der Bauzustand notwendig machen. Doch die 16 Millionen Euro, die notwendig wären, kann die Stadt in den nächsten Jahren nicht aufbringen.

Und die Erfahrung der engagierten Schulgemeinschaft in Strehlen ist kein Einzelfall in Dresden. Eine „Mehrbedarfsliste“ führt fast 50 Projekte auf, für die in den nächsten Jahren erstmal kein Geld da ist. Da geht es um die Sporthalle der Universitätsschule (8,9 Millionen Euro) in Kleinpestitz, zu der bislang ein maroder Altbau gehört, genauso wie um die Halle der 30. Grundschule (5,4 Millionen Euro) in der Leipziger Vorstadt, in der seit der Wende auch nicht viel passiert ist.

Stadtbezirksbeirat springt für Stadt ein

18 Millionen Euro wären für „dringend notwendige Maßnahmen“ an der 64. Oberschule in Laubegast notwendig. Für die komplexe Instandsetzung der 128. Oberschule oder gegebenenfalls sogar einen Ersatzneubau fehlen 16 Millionen Euro. Die 35. Oberschule müsste dringend saniert werden. Es drohen Probleme mit der Bauaufsicht. 19,7 Millionen Euro wären notwendig. Das Geld ist jedoch nicht in Sicht.

Weil sich die Sanierung des Schulgebäudes verzögert, springt der Stadtbezirksbeirat Cotta jetzt für die dringend notwendige Sanierung der Schultoiletten in die Bresche und macht rund 30 000 Euro locker. Für das Förderzentrum Hören an der Maxim-Gorki-Straße wäre eine Gesamtsanierung mehrerer Häuser nötig. Kostenpunkt: 25 Millionen Euro.

660 Millionen fehlen bis 2027

Viele andere Projekte für Grund- und Oberschulen, aber auch für Gymnasien und Berufsschulen komplettieren die Liste. Unter dem Strich wären dafür zwischen 2023 und 2027 schlappe 660 Millionen Euro nötig, die größten Beträge fehlen ab 2024.

Dabei leistet die Stadt zweifellos schon eine Menge. Auch in den kommenden beiden Jahren will Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) wieder jeweils mehr als 100 Millionen Euro in Schulstandorte investieren. In den vergangenen Jahren hat der Stadtrat für ähnliche Dimensionen stets die Voraussetzungen geschaffen. Auch für 2023/24 besteht daran kaum ein Zweifel. Für die Bauprojekte sind immer auch Gelder für den Planungsvorlauf notwendig.

Doch die Stadt plant schon weit darüber hinaus. Donhauser will bis zum Jahr 2032 jährlich weiterhin mindestens 100 Millionen Euro investieren. Doch bislang ist das nur ein ambitionierter Plan. Schon ab 2025 brechen die Mittel gewaltig ein, die die Stadt bislang für Schulbauten vorsehen kann. In den Jahren 2025 bis 2027 fehlen schon 110 Millionen, um das jährliche Ziel zu erreichen, also fast ein Drittel.

Großstädte appellieren an Koalition

Und spätestens hier kommt der Freistaat ins Spiel. Schon der heutige Finanzminister Harmut Vorjohann (CDU) ist als Bildungsbürgermeister der Landeshauptstadt nicht müde geworden zu betonen, dass es ohne das Land nicht zu schaffen ist. Darauf machen jetzt die Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz in einem gemeinsamen Schreiben an die Chefs der Koalitionsfraktionen im Landtag, Christian Hartmann (CDU), Franziska Schubert (Grüne) und Dirk Panter (SPD) aufmerksam.

Alle drei kreisfreien Städte sehen sich laut Donhauser vor einem „immensen Finanzierungsbedarf“ für Schaffung und Erhalt der Bildungsinfrastruktur. Dabei seien sie auf die finanzielle Unterstützung mit Fördermitteln des Freistaats angewiesen. Der deutliche Anstieg der Schülerzahlen aufgrund der Flüchtlingsbewegung im Zuge des Ukrainekriegs verstärke die Situation zusätzlich. Auch die Inklusion sorge für zusätzlichen Raumbedarf.

Stadtbudget favorisiert

Mit einem Stadtbudget hatte der Freistaat schon in der Vergangenheit Investitionen im Bildungsbereich in den Großstädten unterstützt, anderenfalls wären die erheblichen Ausgaben gar nicht möglich gewesen. Ein solches Stadtbudget wünschen sich Dresden, Leipzig und Chemnitz auch für die nächsten Jahre.

Und die Hoffnungen reichen noch viel weiter: Die Großstädte erwarten auch für die Kindertagesbetreuung die Umsetzung der Pläne aus dem Koalitionsvertrag der schwarz-grün-roten Landesregierung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Für die stetig steigenden Personal- und Sachkosten in den Kitas müsse der pro Kind gezahlte Landeszuschuss dynamisiert, also an die Kostenentwicklung angepasst werden.

Mehrbedarf auch bei Kita-Finanzierung

Die letzte Anhebung stamme aus dem Jahr 2019. Seither haben sich die Personalkosten durch Tariferhöhungen und steigende Sozialversicherungsbeiträge um etwa zehn Prozent erhöht. In den bevorstehenden Tarifverhandlungen sei mit weiteren Steigerungen zu rechnen. Kostensteigerungen bei Energie, Strom und Dienstleistungen in den letzten Jahren würden die Kommunen bislang größtenteils allein tragen oder müssten Elternbeiträge anheben. Die drei Städte streben dazu ein Gespräch mit den Koalitionsfraktionen an, die gerade in den Verhandlungen für den Haushalt des Freistaats in den Jahren 2023/24 stecken.

Dazu hat auch die 128. Oberschule die Schulbehörden eingeladen. Bei einem Besuch in der Schule sollten sie mit eigenen Augen sehen, „wie toll unsere Schüler, wie engagiert unsere Kollegen, wie vielfältig unsere Schule und wie renovierungsbedürftig unser Gebäude ist“.