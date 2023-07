﻿Warum die berühmten Pusteblumenbrunnen in Dresden nicht sprudeln

Dresden. Die Pusteblumenbrunnen zählen zu den bekanntesten Brunnen in Dresden. Zu DDR-Zeiten war die Brunnenanlage mit fünf Pusteblumen und fünf Wasserpilzen ein Wahrzeichen der Prager Straße.

Nach deren Umgestaltung gibt es dort jetzt noch einen Brunnen mit drei (originalen) Pusteblumen. Mit den anderen stilisierten Blüten und den Pilzen – ergänzt um drei Pusteblumenduplikate – feierte die beliebte Brunnenanlage am Albert-Wolf-Platz in Dresden Wiederauferstehung.

Doch die Pusteblumen in beiden Brunnen versprühen gegenwärtig kein Wasser mehr. Und nicht nur das. Eine der Blüten auf der Prager Straße ist weg.

Warum die Pusteblumen kein Wasser mehr versprühen

„Beim Pusteblumenbrunnen auf der Prager Straße wurden vor einigen Wochen zwei Düsenrohre gewaltsam entfernt. An diesen Stellen konnte das Wasser unkontrolliert austreten“, heißt es auf DNN-Anfrage aus dem Amt für Stadtgrün in Dresden. Um das Wasser nicht im Umfeld des Brunnens zu verteilen, sei der Brunnen abgeschaltet worden.

„Hinzu kam, dass die Blüten und Samen der Bäume im Umfeld im Becken gelandet sind und sich somit in den Düsenrohren der Kugeln verfangen haben. Um den Grad der Verstopfung zu ermitteln, wurde eine der Pusteblumen in den vergangenen Tagen abgebaut“, so das Amt weiter.

Beim Pusteblumenbrunnen auf dem Albert-Wolf-Platz in Prohlis habe eine Havarie im Technikschacht zu Schäden an der Schaltanlage und zu den Pumpen geführt. Deswegen funktioniert auch dieses Wasserspiel nicht.

Wann die Wasserspiele wieder sprudeln

Wann eine Reparatur und schließlich eine Wiederinbetriebnahme erfolgt, dazu kann das Amt für Stadtgrün jetzt aufgrund der gegenwärtigen Haushaltsperre keine Aussage treffen.

Warum Baden in den Brunnen verboten ist

Bei sommerlicher Hitze ist jede Abkühlung willkommen. Brunnen werden da gerne als Badebecken genutzt. So erst jüngst auf der Prager Straße. Da planschten zwei Kinder in Badehose nach Herzenslust in den Becken, schwammen und tauchten unter – soweit das in den flachen Becken möglich war. Die Eltern saßen daneben und hielten die Handtücher bereit.

Baden in Brunnenanlagen ist aber nicht ohne Grund verboten. Denn sie sind baulich nicht dafür gemacht. Nicht nur, dass die Brunnen dadurch Schaden nehmen können. Auch die Verletzungsgefahr ist hoch.

„Die missbräuchliche Nutzung von Brunnen und Wasserbecken als Spiel- und Badestelle sind zudem in der Polizeiverordnung als Ordnungswidrigkeit gelistet.“ Man muss also mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro für so ein Bad im Brunnen rechnen. Da ist ein Besuch im Freibad viel preiswerter.

Wie die Wasserqualität in den Brunnen ist

Zudem verbietet sich das Baden in einem Brunnen oder Wasserspiel aus hygienischen Gründen. Denn „Brunnenwasser wird in der Regel nur umgewälzt – also wieder und wieder verwendet und je nach technischer Ausstattung gefiltert. Nur Wasserverluste werden durch Frischwasser ausgeglichen“, macht das Amt für Stadtgrün deutlich.

Deswegen sei „die Wasserqualität potentiell deutlich schlechter als etwa in Frei- und Schwimmbädern“ und erfülle nicht die Ansprüche an den Schutz der Gesundheit insbesondere von Kindern und älteren Menschen. „Das gilt auch für sogenannte Wasserspiele mit Bodenspringstrahlen auf der Hauptstraße und am Schlesischen Platz.“

Wo es in Dresden Trinkbrunnen gibt

Kühles Nass in Trinkwasserqualität fließt aus gegenwärtig neun Trinkwasserbrunnen, die das Amt für Stadtgrün in Dresden verwaltet. In den kommenden Tagen wird ein neuer Trinkwasserbrunnen im Hermann-Seidel-Park in Betrieb genommen.

Des Weiteren gibt es in Dresden mehrere Geschäfte und Einrichtungen, die die Möglichkeit bieten, die mitgebrachte Wasserflasche mit Trinkwasser aufzufüllen. Wo, das kann man online über den Themenstadtplan der Stadt Dresden aufrufen und zwar über die „Themen“ und dort unter dem Punkt „Gesundheit“.

