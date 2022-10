﻿Ausgebremstes Engagement: Warum der Dresdner Alexander Narr aus der katholischen Kirche austrat

Alexander Narr wollte nebenberuflicher Diakon in einer katholischen Gemeinde in Dresden werden. Am Ende der Ausbildung verwehrte ihm das Bistum die Weihe. Er prangert das als „Machtmissbrauch“ an.

Dresden. Damit hätte Alexander Narr am wenigsten gerechnet: Dass sein Bestreben, sich als ehrenamtlicher Laie in seiner katholischen Gemeinde zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, ihn eines Tages aus dieser Kirche hinauskatapultieren könnte.

Früh war der heute 52-Jährige in seinem katholisch geprägten Heimatdorf bei Neuburg an der Donau in Oberbayern Ministrant, später Lektor und Mitglied des Pfarrgemeinderates. In der Diözese Augsburg leitete er Ferienkurse für Jugendliche. „Mich hat es gereizt, unterschiedliche Arten des Christseins zu erleben“, erzählt er. 2001 kam der studierte Ingenieur bei Infineon von München nach Dresden.

Nachdem er sich in die intensive Tätigkeit am neuen Standort eingearbeitet, seine Frau zwei Söhne bekommen hatte, wollte er sich in seiner Kirchgemeinde St.-Josef in Dresden-Pieschen aktiver beteiligen, mitten in einer Zeit des Umbruchs. 2014 war Thaddäus Posielek aus Nürnberg in der Partner-Diözese Eichstätt als neuer Pfarrer gekommen, mit ihm Gemeindereferentin Rebekka-Chiara Hengge – beide befristet für zunächst fünf Jahre.

Gegensätzliche Vorstellungen über das Bild von Kirche

Der damalige Bischof Heiner Koch, heute Erzbischof in Berlin, stieß eine grundlegende Neuorientierung in den Gemeinden an. Sie sollten mit „pastoralen Orten“ – katholischen Schulen, Kindergärten, Sozialverbänden in ihrem Gebiet – und mit Nachbargemeinden in „Verantwortungsgemeinschaften“ zusammenarbeiten. „Diese Öffnung nach außen hat mich fasziniert“, sagt Alexander Narr. Pfarrer Posielek holte ihn in die Steuerungsgruppe. „Beruflich hatte ich sehr viel mit Veränderungsmanagement zu tun.“ Er schrieb eine Sozialanalyse für Pieschen. Bald folgte er einem Aufruf von Bischof Koch und begann gemeinsam mit drei anderen Männern eine vierjährige Ausbildung zum nebenberuflichen Diakon.

In der Gemeinde verschärften sich derweil die Debatten über den weiteren Weg. Zwei gegensätzliche Vorstellungen über das Bild von Kirche standen einander gegenüber, so beschreibt es Alexander Narr: „Das klassische: Hauptamtliche machen Angebote und die Leute kommen. Das andere: Einbindung von vielen Menschen.“ Pointiert gesagt: „Der Einzelchrist als Konsument oder Akteur.“ Dazu gehörte die Öffnung nach außen. „Das ist vielen nicht leichtgefallen.“ Bald bildete das Bistum aus den Verantwortungsgemeinschaften neue Großpfarreien. Für etliche entpuppte sich damit das eigentliche Ziel.

Brennpunkt der Auseinandersetzung: die „Bunte Kirche Neustadt“

Zu einem Brennpunkt der Auseinandersetzung wurde die „Bunte Kirche Neustadt“ (BKN), 2013 von Peter Jost und seiner Ehefrau Simone, beide evangelisch, in einem ehemaligen Copyshop am Bischofsweg 56 gegründet, 2017 vom katholischen Bistum Dresden-Meißen übernommen, befristet für drei Jahre. Die Frage stand: Sollte die neue Großpfarrei St. Martin mit ihren rund 9000 Mitgliedern das Projekt unterstützen? Alexander Narr, Vorsitzender des neuen Pfarreirates und ehrenamtlich bei der BKN aktiv, war wie der Pfarrer, die Steuergruppe und die meisten im Leitungsgremium dafür. Andere befürchteten, damit könnten der Gemeinde Mitarbeiter und Arbeitszeit für eigene, dringendere Aufgaben fehlen.

Der Konflikt eskalierte. "Es gab massive Angriffe gegen einzelne Personen, Unterstellungen, die Pfarreileitung wolle die Gemeinde kaputt machen", erinnert sich Alexander Narr. Er trat als Vorsitzender des neuen Pfarrgemeinderates zurück.

Im April 2021 sollte er als Diakon geweiht werden. Als das seiner Gemeinde wie üblich angekündigt wurde, erhob mindestens ein Gemeindemitglied schriftlich Einwand dagegen bei Bischof Heinrich Timmerevers. Der Personalchef des Bistums, dann auch der Bischof erklärten Alexander Narr in Gesprächen, unter diesen Umständen müsse seine Weihe auf unbestimmte Zeit aufgeschoben werden. „Da nur sehr allgemeine Aussagen, ohne konkrete Vorwürfe oder ein Fehlverhalten meinerseits aufgeführt waren, konnte ich dazu nicht viel sagen“, so schildert Alexander Narr es in einem der 48 Beiträge in dem gerade erschienenen Buch „Heillose Macht“.

Narrs Vorwürfe: Mobbing und Machtmissbrauch

Die Bistumsleitung sei den Vorwürfen nicht nachgegangen. „Meine Einschätzung, dass es sich bei dem Schreiben eindeutig um Mobbing handelt, hat der Bischof harsch zurückgewiesen.“ Zudem mutmaßt Alexander Narr, sein Weiheaufschub habe schon vor dem ersten Gespräch mit ihm festgestanden. Mithin seien die Gespräche „eine Simulation von Dialog“ gewesen.

Niemand aus der Bistumsleitung habe seiner Gemeinde die Gründe darlegen wollen. So sei er genötigt gewesen, damit selbst auf einer Internetseite an die Öffentlichkeit zu gehen, „um Gerüchten und Halbwahrheiten, die meinen Ruf nachhaltig schädigen können, entgegenzusteuern“, wie er dort schreibt. Was ihm widerfuhr, bezeichnet er im Buch als „Machtmissbrauch“.

Alexander Narr © Quelle: PR

Eine Bistumssprecherin teilt auf Anfrage mit: „Mit der Weiheverkündigung werden die Pfarreien aufgefordert, gegebenenfalls Einwände gegen die Weihe eines Kandidaten einzureichen. Dazu kam es im vorliegenden Fall. Die Weihe des Kandidaten wurde daher zunächst zur weiteren Klärung aufgeschoben. Details aus Personalangelegenheiten und vorgebrachte Gründe für einen Weiheaufschub werden zum Schutz der Person prinzipiell nicht veröffentlicht.“ Personalverantwortliche und Bischof Timmerevers hätten versucht, Alexander Narr in Gesprächen das weitere Vorgehen zu erläutern. „Dabei kam es zu keiner weiterführenden Verständigung.“

Eine in der Gemeinde aktive Person, die Bedenken gegen die Weihe hatte, aber in der Zeitung nicht namentlich genannt sein will, sagt, Alexander Narr habe allein seine Meinung gelten lassen. Zwischen gegensätzlichen Vorstellungen zu vermitteln, habe er nie versucht. „Als Seelsorger muss ein Diakon verbindend wirken. Er jedoch wirkte polarisierend“, so die Person. Ein Gutteil der Gemeinde habe positiv auf den Aufschub der Weihe reagiert.

Seelsorge außerhalb Institution katholische Kirche

Als „erfrischend eigenständig, energisch und agil“ hat Michael Beschorner, Pfarrer der Katholischen Studierendengemeinde Dresden (KSG), Alexander Narr erlebt, als der ein Jahr Praktikum bis Mitte 2020 bei ihm absolvierte. „Vom Typus her ist es jemand, der vorn auf der Bühne steht“, meint der Jesuitenpater. Aber gerade solche Persönlichkeiten, „die nicht in das katholische Stecksystem passen“, brauche Kirche heute. Er als Praktikumsbegleiter sei vom Bistum nie zu ihm gefragt worden. „Das finde ich irritierend.“ Sollte es Anzeichen gegeben haben, die Zweifel weckten an der Eignung zum Diakon, hätte man es dem Bewerber rechtzeitig sagen müssen. „Ihn nach der Bekanntgabe des Weihetermins auszubremsen, ist verletzend.“

2020 kehrten Pfarrer Posielek und Rebekka-Chiara Hengge zurück ins Bistum Eichstätt. Der Streit scheint befriedet. Alexander Narr hat inzwischen eine Perspektive als Seelsorger gefunden, auch ohne Weihe: „Mein Platz ist hier in der Bunten Kirche Neustadt.“ Er ist Vorsitzender des im Oktober 2021 gegründeten Trägervereins.

Aus der katholischen Kirche ist er im September ausgetreten. In der BKN könne er Menschen auf der Suche begleiten. Auch, wenn es wenige seien. Jeden Freitag, 13.30 Uhr öffnet er für zwei Stunden die Tür, bereit zum Gespräch mit jedem, der kommt. Für sie wolle er da sein – auch außerhalb der Institution katholische Kirche.

Internetseiten: mitarbeiterderfreude.de; bunte-kirche-neustadt.de

Buch: Thomas Hanstein, Hiltrud Schönheit, Peter Schönheit (Hg.): Heillose Macht! Von der Kultur der Angst im kirchlichen Dienst. Herder Verlag. 240 S., 22 Euro

Von Tomas Gärtner