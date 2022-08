﻿Warum das Städtische Klinikum Dresden in die Gewinnzone kommt

Dresden. Das Städtische Klinikum Dresden hat die Trendumkehr geschafft. Nachdem der städtische Eigenbetrieb jahrelang Defizite erwirtschaftete, erreichten die Krankenhäuser Friedrichstadt und Neustadt im vergangenen Jahr einen Überschuss von 1,598 Millionen Euro. Das steht im Jahresabschluss des Klinikums, den Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) jetzt vorlegte. Der Stadtrat soll das Jahresergebnis auf seiner Sitzung am 15. September beschließen.

30 Millionen Euro Verlust in vier Jahren

In den Jahren 2017 bis 2020 hatte das Klinikum insgesamt Verluste von fast 30 Millionen Euro eingefahren. Die Landeshauptstadt Dresden musste die Minusbeträge mit eigenen Mitteln ausgleichen und zahlte bereits mehr als 20 Millionen Euro an die Krankenhäuser. Die noch offenen knapp zehn Millionen Euro sollen mit der Kapitalrücklage des Klinikums verrechnet werden, heißt es in dem Beschlussvorschlag für den Stadtrat.

Ein Sanierer übernahm das Steuer

Bis 2016 war das Klinikum in der Gewinnzone. Nach einem Minus von 2,9 Millionen Euro im Jahr 2017 waren die Fehlbeträge in den Jahren 2018 mit 11,2 Millionen und 2019 mit 11,9 Millionen Euro zweistellig. Die Stadtverwaltung steuerte gegen. Ende 2019 musste der damalige Kaufmännische Direktor Jürgen Richter seinen Hut nehmen. Mit Marcus Polle übernahm ein bestens vernetzter Sanierer das Steuer, der den Jahresverlust 2020 auf 3,9 Millionen Euro drückte.

Neuer Chef seit April 2022

Ende 2021 verließ Polle das Städtische Klinikum und übernahm ein Krankenhaus in seiner Heimatstadt Dortmund. Der Überschuss des Geschäftsjahres 2021 ist noch ihm anzurechnen. Seit April 2022 ist der Gesundheitsmanager Dirk Köcher Kaufmännischer Direktor, der zuvor an den Helios Weißeritztalkliniken Freital Dippoldiswalde tätig war.

Effekte der Sanierung greifen

Das Städtische Klinikum hat während der Corona-Pandemie Ausgleichszahlungen vom Bund für freigehaltene Betten erhalten, die den Verlust wegen der Absage von nicht lebensnotwendigen Operationen ausgeglichen haben. Zugleich greifen allmählich die Effekte der Fusion aus dem Jahr 2017, die lange Zeit nur auf dem Papier gestanden hatte. Unter der Regie von Marcus Polle begannen der Abbau von Doppelstrukturen und die Reduzierung von Kosten, die sich auf das Ergebnis ausgewirkt haben.

Zukunftskonzept geht von vier Standorten aus

Das Zukunftskonzept für das Städtische Klinikum bis zum Jahr 2035 sieht vier Standorte vor: Die stationären Betten sollen in Friedrichstadt konzentriert werden, während der Standort Trachenberge für die ambulante Versorgung zur Verfügung stehen soll. Die Geriatrie bleibt in Löbtau, der Standort Weißer Hirsch soll zum Zentrum für Seelische Gesundheit ausgebaut werden. Der Stadtrat hatte die erste Etappe des Zukunftskonzeptes bestätigt und der Stadtverwaltung mehrere Prüfaufträge erteilt.