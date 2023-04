﻿Wartung der Personenfähre Kleinschachwitz: Autofähre bis Mitternacht

Die Schwimmplattformen der Personenfähre kommt planmäßig unter die Lupe. In der Zeit übernimmt die Autofähre den Dienst bis Mitternacht. Am 21. April soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

Dresden. Wegen Wartungsarbeiten bleibt die Personenfähre Kleinschachwitz von Dienstag, 11. April, bis Freitag, 21. April, außer Betrieb. Im Gegenzug verlängern die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) die Fahrten der Autofähre bis Mitternacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Routinemäßige Wartung

Es ist eine routinemäßige Wartung der Anleger und Wartungsbrücken, die der Fähranlage bevorsteht. Am ersten Tag der Maßnahme werden die Schwimmplattformen mit einem Kran aus dem Wasser gehoben. Gleich vor Ort wird geprüft, ob die Stärke des Bodens der Pontons noch den Vorgaben entspricht. Danach kommen die Plattformen zur Aufarbeitung in die Buswerkstatt der DVB in Gruna. Dort werden u.a. alte Anstriche entfernt und eine neue Schutzschicht aufgetragen. Unter der Wasserlinie wird Algenschutzfarbe und oberhalb ganz gewöhnliche Farbe genommen.

Normalerweise verkehrt die Autofähre von 5.30 bis 21.30 Uhr, danach übernimmt die Personenfähre bis Mitternacht. Durch die Wartungsmaßnahme holt die Autofähre durchgängig bis null Uhr über. So können in diesem Zeitraum neben Fußgängern und Fahrrädern auch Fahrzeuge bis Mitternacht auf die andere Elbseite gelangen.