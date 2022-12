﻿Warntag in Dresden mit kleinen Pannen

Bundesweiter Probealarm auf allen Handys. Um Menschen im Katastrophenfall zu schützen, wurde am Donnerstag in Deutschland das Warnsystem Cell Broadcast getestet. In Dresden lief es überwiegend reibungslos.

Dresden. Es war angekündigt, und es geschah: Pünktlich um 11 Uhr heulten am Donnerstag in Dresden die Sirenen. Schon eine Minute vorher schrillten und vibrierten moderne unter den Smartphones. Sie meldeten: "Notfallalarm Probewarnung. Es besteht keine Gefahr." Das neue Cell-Broadcast-Verfahren, das Warnungen auch ohne dort installierte Apps auf Handys schickt, funktionierte.

Cell Broadcast legt Frühstart hin

Das erstmals eingesetzte System, Warnmitteilungen an Handys in Mobilfunkzellen in potenziellen Gefahrengebieten zu senden, war auch der Grund dafür, dass der bundesweite Warntag diesmal im Dezember über die Bühne ging. Normalerweise steigt die Großübung jährlich am zweiten Donnerstag im September. Maximal 30 Sekunden sollen vergehen vom Auslösen des Alarms bis zur Warnmeldung auf dem Endgerät mit Infos zur Gefahrenquelle und Handlungsanweisungen.

Beim Probelauf legte Cell Broadcast auf vielen Geräten einen leichten Frühstart hin, ebenso wie die Warn-App Nina. Es berichteten allerdings einige Nutzer, dass sie die neue Handy-Warnung erst deutlich später oder gar nicht erhalten hätten. Auch Nina warnte bei einigen nur stumm.

18 000 Interaktionen mit der Dresdner Feuerwehr

Die Dresdner Feuerwehr, die den Warntag in Dresden via Facebook, Instagram und Twitter begleitet hat, verzeichnete mehr als 18 000 Interaktionen mit Nutzern und hat nach Auskunft der Pressestelle viele Fragen beantwortet.

97 Prozent der Dresdner Sirenen haben gewarnt

Von den 210 auf Dresdens Dächern installierten Sirenen waren zwölf nicht am Netz – unter anderem aufgrund von Bauarbeiten wie am Gebäude der 85. Grundschule in der Radeburger Straße. Daher gab es im Stadtgebiet einige Bereiche, in denen die Sirenen nicht oder nur sehr leise wahrgenommen werden konnten. Von den verbleibenden 198 ausgelösten Sirenen haben 192 Sirenen die erfolgreiche Aktivierung zurückgemeldet. Bei sechs der Geräte fehlte eine solche Rückmeldung. Noch ist nicht überprüft, ob sie tatsächlich leise blieben oder doch ein Signal aussandten und dies bloß nicht kundtun konnten. Doch immerhin: 97 Prozent der Sirenen in der Landeshauptstadt Dresden haben nachweislich Warntöne in die Umgebung geschickt.

Leipzig blieb eher still – hier fehlen Sirenen

Im Leipziger Stadtgebiet blieb es dagegen überwiegend still. Grund: Die Kommune verfügt nicht über ein flächendeckendes Sirenennetz wie Dresden, das nach dem Hochwasser 2002 diesbezüglich technisch aufgerüstet hatte.

Sprachdurchsagen schwer zu verstehen

Als problematisch bewerteten die Verantwortlichen in Dresden die Qualität von Sprachdurchsagen. Die würden durch Wind, Straßenverkehr, aber auch Umgebungsgeräusche stark beeinflusst und dadurch zuweilen unverständlich. Auch deshalb setzt die Landeshauptstadt Dresden auf einen Warnmix – also die Ergänzung durch Warnapps wie Nina sowie die Kommunikationskanäle der Stadtverwaltung und Feuerwehr im Internet und das neu an den Start gegangene Cell-Broadcast-Verfahren. Dieses Verfahren hat bestens funktioniert. Auf allen kompatiblen Geräten kam die Warnung überpünktlich an. Telefone ohne neueste Updates wie ältere iPhones und Nokia-Modelle blieben hingegen, wie vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe angekündigt, außen vor.

In Chemnitz warnten auch Haltestellentafeln

In Chemnitz waren auch die Verkehrsbetriebe mit Hinweisen an den Anzeigetafeln der Haltestellen beteiligt. Seit dem Warntag 2020 rüstete Chemnitz elf Sirenen nach, aktuell sind 29 installiert, ein weiterer Ausbau ist geplant. Cell Broadcast hat hier ebenfalls funktioniert.

Irritationen bei der Entwarnung

In Sachsen beteiligten sich nach Informationen des Innenministeriums alle zehn Landkreise und die drei kreisfreien Städte. Um 11.45 Uhr wurde auf den gleichen Kanälen eine Entwarnung gesendet. Der ungewöhnliche, lang anhaltende Sirenenton habe, so war aus einigen Städten zu erfahren, teilweise für Irritationen bei den Einwohnern gesorgt.

Von Frank Döring und Barbara Stock