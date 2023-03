﻿Warnstreik in Dresden schränkt Kitas am Mittwoch massiv ein

Eltern müssen am Mittwoch mit massiven Einschränkungen der Kinderbetreuung in Dresden rechnen. Die Beteiligung am Warnstreikaufruf der Gewerkschaften ist erheblich.

Dresden. In der sächsischen Landeshauptstadt müssen Eltern am Mittwoch mit massiven Einschränkungen bei der Kinderbetreuung in städtischen Kitas rechnen. Die Beteiligung am Warnstreik, zu dem die Gewerkschaften Verdi und GEW aufgerufen haben, ist beträchtlich.

Schon am Dienstagnachmittag stand für mehr als 30 der rund 170 städtischen Kindereinrichtungen fest, dass sie am Mittwoch geschlossen bleiben werden. Bei vielen anderen Einrichtungen wurden Einschränkungen in Aussicht gestellt. Das kann die Zahl der betreuten Kinder und Öffnungszeiten betreffen.

Druck auf Arbeitgeber

Die Beteiligung am Warnstreik lässt sich schwer kalkulieren. Die Mitarbeiter müssen nicht ankündigen, ob sie streiken wollen und können sich auch kurzfristig entscheiden. Die Stadt will die Kitas in dem Umfang öffnen, den das Personalaufkommen zulässt. Die Stadt informiert unter dresden.de/kita-streik über die betroffenen Einrichtungen. Informationen gibt es am Mittwoch, 6 bis 14 Uhr, auch unter der Hotline 0351-4885111. Auch in anderen Bereich gibt es am Mittwoch Streiks, in der Innenstadt muss bis gegen 14 Uhr mit Verkehrsbehinderungen durch Demonstrationen gerechnet werden.

Gewerkschaften wie Verdi und GEW haben zu den Warnstreiks aufgerufen, um den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst zu erhöhen. Ende März steht die vorerst letzte Verhandlungsrunde an. Bislang gibt es keine Annäherung. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, aber mindestens 500 Euro monatlich. Die Arbeitgeber bezeichnen das als nicht finanzierbar.