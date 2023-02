﻿Dresden: Verdi ruft zu Kita-Warnstreiks am Freitag auf

Die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst wird in Dresden spürbar: Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter in den Dresdner Kitas und Horten nach Angaben der Stadt zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Dresden. Die Gewerkschaft Verdi hat nach Angaben der Stadt ihre Mitglieder für Freitag, 3. Februar 2023, zu einem ganztägigen Warnstreik in den kommunalen Kitas und Horten in Dresden aufgerufen. Der städtische Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen sei über diesen Aufruf am Donnerstagvormittag vom Verdi-Bezirk Sachsen-West-Ost-Süd in Kenntnis gesetzt worden.

Information zu beteiligten Kitas

Über den angekündigten Streik und das vom Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen vorbereitete Informationsangebot sollten die Eltern noch am Donnerstag in einem separaten Elternbrief informiert werden. Am Streiktag werde der Eigenbetrieb auf der städtischen Internetseite www.dresden.de/kita-streik ab 6 Uhr wieder eine Übersicht derjenigen Kindertageseinrichtungen veröffentlichen, die vom Streik konkret betroffen sind. Zusätzlich erhalten Eltern über die Hotline 0351-4885111 in der Zeit von 6 bis 14 Uhr Auskunft darüber, ob ihre Kita oder ihr Hort vom Streik betroffen sein wird.

Keine Notbetreuung

Für Eltern stehe keine Notbetreuung in ihrer Kindertageseinrichtung zur Verfügung. Stattdessen würden die Kitas und Horte öffnen, sobald pädagogische Fachkräfte, die nicht dem Streikaufruf folgen wollen, für die Betreuung der Kinder zur Verfügung stehen. Es könnten maximal so viele Kinder betreut werden, wie nach Personalschlüssel zulässig sind.

Nur in Ausnahmefällen Gastbetreuung

Eine Betreuung in anderen städtischen Kindertageseinrichtungen ist nur möglich, wenn dort ein Gastplatz zur Verfügung steht. Hierfür müssten die Eltern das ausgefüllte „Formblatt für Gastkinder“ mitbringen sowie das Verpflegungsgeld für das Mittagessen in der Gasteinrichtung im Voraus und in bar bezahlen. Das Formblatt werde den Eltern zusammen mit dem Elternbrief ausgehändigt und sei zusätzlich auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen empfiehlt den Eltern, dennoch vorsorglich alternative Betreuungsmöglichkeiten zu organisieren.

Erstattung der Elternbeiträge

Sollten Eltern streikbedingt ihre Kinder nicht in die Betreuung von Kita oder Hort geben können, so erhalten sie automatisch ein Zwanzigstel Ihres monatlichen Elternbeitrages für den Streiktag zurückerstattet.

Die Kindertageseinrichtungen würden dazu die Beitragsstelle für die entsprechende Beitragsrückerstattung informieren. „Ein gesonderter Antrag der Eltern ist nicht erforderlich“, hieß es aus der Stadt. Den Rückerstattungsbescheid würden die Eltern spätestens drei Monate nach dem jeweiligen Monat erhalten, in dem die Betreuung nicht gewährleistet werden konnte.

Von I.P.