Waren Sie schon einmal entlang der Bautzner Straße bummeln?

die klassische Shoppingmeile in Dresden ist die Prager Straße. Zwischen Altmarkt und Hauptbahnhof findet sich vieles von dem, was das Konsumentenherz begehrt, zumeist in austauschbaren Filialen großer Ketten: H&M, Douglas, Primark oder – zumindest derzeit noch – Karstadt.

Ganz anders gestaltet sich da eine Shoppingtour entlang der Bautzner Straße. Da tummeln sich Touristen, die der Bus an Pfunds Molkerei auslädt. Den Dresdner verschlägt es beim Einkaufsbummel standardmäßig eher selten in diese Ecke.

Caterina Haugk erklärt den Besuchern der Dresdner Bürstenmanufaktur, welche Borsten sich für welches Vorhaben eignen © Quelle: Anja Schneider

Ein Besuch sei ausdrücklich denen empfohlen, die sich Authentizität statt Austauschbarkeit wünschen und die den Charme origineller, inhabergeführter Lädchen zu schätzen wissen. Wie wäre es mit einem handgefertigten Wiener Besen? Einer Trommel im Koffer? Lassen Sie sich inspirieren. Jetzt lesen

Das Bürgergeld in der jetzigen Form ist ein Fehler und deswegen können wir dem als Freistaat Sachsen auch nicht zustimmen. Michael Kretschmer Sachsens Ministerpräsident (CDU) beim Landesparteitag der Christdemokraten in Schkeuditz

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz unter Vorwochen- und Vorjahresniveau: Dresdens Inzidenz ist am Samstag ein wenig geklettert. Im Vergleich zur Vorwoche und dem Vorjahr fällt der Wert aber niedriger aus. Jetzt lesen

Mann nach 411 Tagen anhaltender Corona-Infektion endlich geheilt: Weil er ein besonders geschwächtes Immunsystem hatte, wurde ein Mann aus Großbritannien eine Corona-Infektion nicht los – insgesamt 411 Tage lang blieb sein Test positiv. Eine spezielle genetische Analyse brachte schließlich den Durchbruch bei der Behandlung. Jetzt lesen

Nicht nur Corona: Welche Viren gerade besonders häufig krank machen: Schnupfen, Husten, Fieber – für diese Beschwerden muss nicht immer das Coronavirus verantwortlich sein. Jetzt im Herbst und Winter haben auch andere Krankheitserreger Hochsaison. Wir erklären, welche das sind und wie verbreitet sie sind. Jetzt lesen

Robert Thiele und Uwe Boswank (v.l.) bringen die Installation an der Fluchttreppe des Landhauses an. © Quelle: Dietrich Flechtner

Neue Lichtinstallation im Stadtzentrum: „Flüchtlinge werden kommen“

„REFUGÈES WILL COME“ heißt es auf fünf mal zwei Metern an der Fluchttreppe des Dresdner Landhauses. Die Variation des Slogans „Refugees Welcome“ verwandelt den Willkommensgruß in eine Tatsache, unabhängig von Zustimmung oder Ablehnung. Die Kunstinstallation wird noch bis März zu sehen sein. Jetzt lesen

Eine Frau hält ein Portemonnaie in der Hand, in dem Geldscheine stecken. (Symbolbild) © Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Faktencheck: Lohnt sich Arbeit trotz des Bürgergeldes weiterhin?

Das Bürgergeld wird derzeit heiß diskutiert, die Union droht mit der Blockade der Pläne der Ampelregierung im Bundesrat. Angeblich sollen Arbeitslose dann finanziell besser gestellt sein als Arbeitnehmer in Vollzeit – aber stimmt das? Ein Faktencheck. Jetzt lesen

17 Uhr: Stadtbezirksbeirat Prohlis - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Landeshauptstadt Dresden und Fördergeld für die Sanierung von Gehwegen im Stadtbezirk. Ort: Stadtbezirksamt Prohlis, Bürgersaal, Prohliser Allee 10, 01239 Dresden

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Neustadt - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um finanzielle Unterstützung für den Innenausbau eines Kultur- und Begegnungsraumes der Jüdischen Kultusgemeinde, für den „Neustädter Advent“ und für das Projekt „Ring of fire“, eine Veranstaltungsreihe zur Unterstützung der vom Sektorbrand betroffenen Kulturschaffenden. Ort: Stadtbezirksamt Neustadt, Bürgersaal, Hoyerswerdaer Straße 3, 01099 Dresden

18.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Klotzsche - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um die Anschaffung technischer Grundausstattung für den Fall eines stadtweiten Black-Out-Szenarios oder anderer Krisensituationen und um einen Bebauungsplan fürDresden-Hellerau/Rähnitz Nord. Ort: Stadtbezirksamt Klotzsche, Bürgersaal, Kieler Straße 52, 01109 Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (M., CDU) lädt heute gemeinsam mit seinen Stellvertretern Wolfram Günther (r., Grüne) und Martin Dulig (l., SPD) zum 3. Energiegipfel der sächsischen Staatsregierung ein. © Quelle: Robert Michael/dpa

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat für heute Akteure der sächsischen Wirtschaft, von Energieversorgern, Wohnungswirtschaft, Kommunen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und der Verbraucherzentrale zum 3. Energiegipfel der Sächsischen Staatsregierung eingeladen. Im Anschluss an den Energiegipfel werden der Ministerpräsident, Energieminister Wolfram Günther (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sowie weitere Teilnehmer des Energiegipfels Pressestatements abgeben. Diese werden (voraussichtlich gegen 10.45 Uhr) live auf der Facebookseite des Freistaates übertragen.

Rolf Mützenich, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. © Quelle: IMAGO/Bernd Elmenthaler

... Rolf Mützenichs Behauptung, er stehe in der Ukraine auf einer Terrorliste

SPD-Fraktionschef Mützenich wirft der ukrainischen Regierung vor, ihn schon vor längerer Zeit auf eine „Terrorliste“ gesetzt zu haben. Die Reaktion aus Kiew folgt prompt. Man führe keine Terrorlisten. Jetzt lesen

