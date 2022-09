Tabakunternehmen wissen, wie gefährlich das Rauchen ist. Die Gefahren des Klimawandels waren der Ölindustrie bereits in den 1960ern bekannt. Immer wieder lässt sich in Unternehmensführungen eine Leerstelle diagnostizieren, wo bei anderen das Gewissen sitzt, kommentiert Gerhard Ehninger.

Dresden. “Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Rauchen doch nicht schädlich ist. Gezeichnet Dr. Marlboro.“ Der Witz des Komikers Otto hat einen langen Bart. US-amerikanische Gerichte haben festgestellt, dass der Scherz den Nagel auf den Kopf trifft. In Verfahren, die sich länger als ein Jahrzehnt hinzogen, wurden die Zigarettenhersteller R.J. Reynolds Tobacco, Philip Morris, Altria und Lorillard in vielen Fällen zu Schadensersatz verurteilt. Obendrein wurde ihnen von der Justiz auferlegt, ganzseitige Anzeigen zu schalten, in denen auf die Krebsgefahren des Rauchens hingewiesen wurde.

Die Akten, die in der Beweisaufnahme eine Rolle spielten, bewiesen, dass die Wissenschaftler der Unternehmen schon in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts die Unternehmensvorstände darüber informiert hatten, welche Gefahren vom Rauchen ausgehen. Trotzdem, so die US-Justiz, habe die Tabakindustrie Millionen von Menschen gezielt mit ihrer Werbung in die Abhängigkeit getrieben. Sie wusste, dass sie die Hälfte der Konsumenten vorzeitig töten würde. Die US-Gesundheitsorganisationen schätzen, dass Zigaretten in den USA für 480 000 Tote pro Jahr verantwortlich sind. Die medizinischen Kosten belaufen sich auf ca. 170 Milliarden Dollar – pro Jahr!

US-Gerichte: Tabakunternehmen handeln gewissenlos

Rauchen verursacht menschliches Leid und schädigt die Wirtschaft. Unternehmenssteuer und die Lohnsteuer der Angestellten decken nur einen kleinen Teil der Kosten, die der Allgemeinheit durch die gesundheitlichen Folgen des Tabakkonsums entstehen. Wer Tabak anbaut, verarbeitet oder bewirbt, verhält sich alles andere als sozial. Die Unternehmensführungen, die wider besseres Wissen durch massiven Werbeeinsatz ihren Umsatz steigerten, handelten gewissenlos, so das Urteil zahlreicher US-Gerichte.

70 Jahre, nachdem die krebserzeugende Wirkung des Tabakkonsums wissenschaftlich belegt ist, darf bei uns in Deutschland immer noch für Tabakprodukte geworben werden. Nur ganz langsam kommt ein Totalverbot. Für Außenwerbung trat das Verbot zum 1. Januar 2022 in Kraft. Ab dem 1. Januar 2023 gilt es dann auch für sogenannte Tabakerhitzer und erst ein Jahr später sind dann auch elektronische Zigaretten dran.

Warum so lange Übergangszeiten, wo man doch um die Gefahren des Rauchens weiß? Die Bundesregierung hat in der letzten Legislaturperiode der Tabakindustrie Gelegenheit gegeben, die Konsumenten von der alten Sucht des Zigarettenrauchens in die neue Abhängigkeit mitzunehmen.

E-Raucher inhalieren einen Giftcocktail

Bereits 2008 warnte die Weltgesundheitsorganisation WHO vor den Gefahren der E-Zigarette. Vorliegende Studien und Analysen zeigen: E-Raucher inhalieren einen Giftcocktail. Die gesundheitlichen Folgekosten werden hoch sein. In einer Marktwirtschaft, die für sich in Anspruch nimmt, sozial zu sein, hätte es sich gehört, jedwede Werbung für Tabak und alle modernen Folgeprodukte sofort zu verbieten. 121 000 Todesfälle pro Jahr in Deutschland sind unmittelbar auf das Rauchen zurückzuführen. Die Folgekosten belaufen sich auf ca. 80 Milliarden Euro – 25,4 Milliarden Euro entstehen dem Gesundheitssystem, 53,7 Milliarden Euro fallen auf Produktionsausfälle und Frühverrentungen.

Doch nicht nur der Tabakindustrie fehlt der Sinn fürs Gemeinwohl. Auch bei den verantwortlichen Managern im VW-Konzern, die den Abgasskandal zu verantworten haben, lässt sich eine Leerstelle diagnostizieren, wo bei anderen das Gewissen sitzt. Wie sich in diesem Jahr herausstellte, hat die Rücksichtslosigkeit gegenüber Umweltfolgen bei VW Tradition. Wie interne Dokumente des Konzerns belegen, war man sich seit Beginn der 1970er Jahre bewusst, dass die Verbrennung fossiler Kraftstoffe zur Aggregation von CO2 in der Atmosphäre und zu „Schwierigkeiten“ führen wird. Seit 1983 war der VW-Vorstand über den Stand der Forschung zum Klimawandel und die drohenden Folgen im Bilde.

Welche Auswirkungen hatten diese Erkenntnisse auf die Geschäftspolitik des Unternehmens? Investierte man in Technologien, um die Treibhausemissionen der Fahrzeuge proaktiv zu mindern? Stellte man gar das eigene Geschäftsfeld auf den Prüfstand? Nichts von alledem. Die internen Dokumente zeigen, bei VW nutzte man die Erkenntnisse lediglich dazu, um sich auf öffentliche Debatten vorzubereiten. Wider besseres Wissen redete der damalige Vorstand die Gefahren des Klimawandels klein.

Das Wissen um den Klimawandel war da

Noch früher informiert als VW war die US-amerikanische Ölindustrie. Der Bericht für den US-Präsidenten mit dem Titel „Restoring the Quality of Our Environment” (Wiederherstellung der Umweltqualität) aus dem Jahr 1965 handelt von den Ursachen und der Wirkung des Klimawandels. Der Präsident des American Petroleum Institute, Frank Ikard, führte auf einer Tagung des Verbandes aus: „Der Inhalt des Berichts besagt, dass noch Zeit bleibt, um die Völker der Welt vor den katastrophalen Folgen der Umweltverschmutzung zu bewahren, aber die Zeit läuft ab.“ Es bestehe die Gefahr, so wusste man bereits damals, dass der Erdatmosphäre durch die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas Kohlendioxid in solchem Ausmaß zugeführt wird, dass bis zum Jahr 2000 der Wärmehaushalt so verändert sein wird, dass es möglicherweise zu deutlichen Klimaveränderungen kommt.” Wissenschaftler des Öl-Multis Exxon berechneten im Jahr 1982 den CO2 -Gehalt der Atmosphäre für 2020 und lagen fast richtig. Das Wissen war da. Die Verantwortung fürs Gemeinwohl fehlte.

Wenn Unternehmer und Verbände ausschließlich ihre Geschäftsinteressen im Blick haben, und die Politik nicht steuernd eingreift, nimmt das Gemeinwesen Schaden. Als Arzt nehme ich mit großer Sorge zur Kenntnis, dass die Nahrungsmittelindustrie weltweit einen Fast-Food-Boom ausgelöst hat, der traditionelle Ernährungsgewohnheiten ersetzt. Das Ergebnis dieser mit riesigen Werbeetats bewusst herbei geführten Veränderung heißt Adipositas. Wie schon beim Rauchen sind die Folgen verheerend – für die betroffenen Menschen und fürs Gemeinwesen.

Von Gerhard Ehninger