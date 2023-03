﻿Wann man auf dem Carolasee im Großen Garten wieder gondeln kann

Die Enttäuschung war groß, als im Herbst 2021 der beliebte Bootsverleih am Carolasee den Betrieb einstellte. Seither fällt das Gondeln buchstäblich ins Wasser. Doch nun scheint Land in Sicht. Vor Pfingsten sollen Besucher des Großen Gartens wieder „in See stechen“ können.

Dresden. Gondeln auf dem Carolasee soll wieder möglich sein – das haben nach Einstellung des Gondelbetriebes im Herbst 2021 viele Dresdner gefordert. Und Christian Striefler, der Chef des Staatlichen Schlösserbetriebes, hatte versichert, nach einer schnellen Lösung zu suchen. Die ist jetzt in greifbare Nähe gerückt.

Was jetzt am Carolasee gebaut wird

Der schlechte bauliche Zustand von Bootssteg, Stützmauer und Bootshaus war einer der Gründe, das Gondeln einzustellen. Jetzt hat das Land Sachsen, das Eigentümer des Großen Gartens ist, Geld in die Hand genommen. Das Interimskonzept steht. Für den Werterhalt zur Errichtung eines Interimsbetriebes stünden rund 150 000 Euro zur Verfügung, gibt Alwin-Rainer Zipfl, Sprecher des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), Auskunft.

„Es laufen derzeit Reparaturarbeiten am Steg. Hier werden die Anlegehölzer getauscht. An der Stützmauer sind Ausbesserungen am Putz erforderlich. Je nach Wetterlage sollten die Arbeiten bis Mitte April abgeschlossen sein“, so der SIB-Sprecher weiter.

Wann das Gondeln wieder möglich sein soll

„Wir hoffen daher, dass wie geplant im Frühjahr das Gondeln wieder möglich sein wird“, sagt Anita Radicke, Sprecherin der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG). Ostern, wie der neue Betreiber André Girrbach vergangenes Jahr noch gehofft hatte, wird es aber noch nichts mit dem Gondeln. Ziel ist jetzt vor Pfingsten, allerfrühestens jedoch Anfang Mai. Das hängt auch davon ab, wann die neuen Boote geliefert werden, die René Girrbach bestellen will, sobald vertraglich alles unter Dach und Fach ist. „Es werden Dreisitzer und Fünfsitzer sein und es wird auch einige mit Polstern geben, damit man – für besondere Anlässe – auch luxuriöser paddeln kann“, so der neue Bootsverleihbetreiber. Die Optik der Boote sei mit der Denkmalpflege abgestimmt.

Was aus dem alten Bootshaus wird

Das alte Bootshaus ist in einem desolaten Zustand und kann so nicht mehr genutzt werden. Nach langem Hin und Her ist nun klar, dass das Bootshaus abgerissen werden kann. „Der Abbruch ist bis Juli 2023 geplant“, gibt Alwin-Rainer Zipfl Auskunft.

Die Denkmalpflege hat ihren Segen dazu erteilt. Denn das Bootshaus sei zwar Bestandteil des Gartendenkmals Großer Garten, besitze aber keinen Status als Einzeldenkmal.

Seit wann man auf dem Carolasee gondeln kann

„Unter der Leitung des Gartendirektors Karl Friedrich Bouché entstand ab 1882 der Carolasee, der wohl 1886 erweitert wurde“, blickt Sabine Webersinke, Sprecherin des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen, in die Geschichte. Alsbald sei der Carolasee im Sommer für Bootsfahrten, im Herbst für das Abfischen der Karpfen und im Winter für Schlittschuhfahrten genutzt worden.

„Ende des 19. Jahrhunderts wurde ein Bootshaus errichtet. Dieser malerische historistische Bau – in Anlehnung an das Carolaschlösschen – ist 1945 weitestgehend zerstört worden. An seiner Stelle entstand nach 1945 ein unspektakuläres, gestalterisch eher belangloses Gebäude“, so Sabine Webersinke weiter.

Wie es um die gastronomische Versorgung steht

Mit Wiederaufnahme des Gondelbetriebes wird es zunächst keine gastronomische Versorgung und auch kein WC geben. Ist das alte Bootshaus abgerissen, soll ein Interimsbau errichtet werden, so dass Gastronomie möglich ist und man auf Toilette gehen kann. Wann die Aufstellung der mobilen Bauten erfolgen kann, könne derzeit noch nicht gesagt werden, so der SIB-Sprecher.

Unternehmer René Girrbach spricht von einem Interimsbetrieb mit Terrassenwirtschaft unter einer Holzpergola. Laut SIB soll der Interims-Holzbau, unter dem sich mobile Bauten für Gastronomie und WC befinden werden, frühestens ab Herbst 2023 bis spätestens April 2024 zum Saisonbeginn erfolgen. Girrbach will seine voll eingerichtete Gastro-Hütte, die jetzt vor seinem „Ka’fee Girrbach“ in der Johannstadt steht, temporär an den Carolasee verlagern.

Ob ein neues Bootshaus nach historischem Vorbild entsteht

Was dem Interim folgt, dazu gibt es gegenwärtig noch keine Entscheidung. Ob ein neues Bootshaus in Anlehnung an den laut Denkmalpflege „malerisch historistischen Bau“, den es mal an der Stelle gab, errichtet wird, das ist gegenwärtig reine Spekulation. Die Denkmalpflege sagt dazu erst mal nur, dass bei einer Planung das denkmalgeschützte Gartenumfeld mit seinen Sichtachsen zu beachten sei.

Die Nutzungskonzeption für den Großen Garten sehe an dieser Stelle einen Bootsverleih mit einem angepassten Gastronomieangebot vor, gibt der SIB-Sprecher Auskunft. „Ob und wie dies in Zukunft umgesetzt wird und in welcher Form und Gestalt, muss in Abstimmung mit SBG und den Denkmalbehörden während der Interimsnutzung entwickelt werden.“ Die Schlösserverwaltung (SBG) macht das Aussehen des neuen Bootshauses auch abhängig von der geplanten Nutzung. René Girrbach wünscht sich ein Gebäude, was er ganzjährig gastronomisch nutzen kann.