﻿Wann das Blaue Wunder in Dresden Radspuren erhält

Dresden. Nun steht der Termin fest: Die Radspuren auf dem Blauen Wunder kommen. Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) kündigte am Mittwochabend im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau an, dass die Markierungsarbeiten am Sonntagabend ausgeführt werden. Dann können die Autofahrer auf Dresdens Wahrzeichen nur noch eine Fahrspur je Richtung nutzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur noch zwei Spuren am Schillerplatz

Am Schillerplatz sortiert sich der Kraftfahrzeugverkehr nach der Markierung nicht mehr auf drei Spuren in Richtung Innenstadt, Hüblerstraße und Tolkewitz, sondern es stehen nur noch zwei Streifen zur Verfügung.

Busse müssen sich im Stau anstellen

Nicht nur der Autoverkehr ist von der Markierung betroffen, auch die Busse der Dresdner Verkehrsbetriebe müssen sich im Stau anstellen. Experten gehen von Verlustzeiten zwischen sechs und zwölf Minuten in Fahrtrichtung Schillerplatz aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kosten liegen bei 40 000 Euro

Teuer ist die Neuordnung nicht: Markierung, Beschilderung und Anpassung der Ampelanlage am Schillerplatz werden rund 40 000 Euro kosten, hatte Straßen- und Tiefbauamtsleiterin Simobe Prüfer im Frühjahr bei der Vorstellung der Pläne mitgeteilt.

DNN