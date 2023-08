﻿Aufgeheizt und feindselig: Ein Gegner der Waldschlößchenbrücke aus Dresden erinnert sich

Dresden. Er war das Gesicht und Sprachrohr der Welterbe-Bewegung, die vehement für den Erhalt des Welterbetitels kämpfte: Thomas Löser war entschiedener Gegner der Waldschlößchenbrücke. Über sein Engagement kam er in die Politik und ist heute Landtagsabgeordneter und Stadtrat für die Grünen. Hat er seinen Frieden mit der Brücke geschlossen?

Thomas Löser © Quelle: PR

Frage: Nach zehn Jahren: War es richtig, die Brücke zu bauen?

Thomas Löser: Aus meiner Sicht wäre es richtig gewesen, eine Lösung zu bauen, die mit den Erfordernissen des Verkehrs, aber auch mit denen des Welterbes und des Umweltschutzes vereinbar gewesen wäre.

„Extrem aufgeheizt, regelrecht feindselig“

Wie haben Sie die Debatten zum Bau der Brücke in Erinnerung?

Extrem aufgeheizt. Ich habe es als Politikversagen wahrgenommen. Man war nie in der Lage, die Interessen auszugleichen. Es herrschte so viel Misstrauen, dass man nicht zu einem Kompromiss fähig war. Der Bund hatte die Zusage gegeben, die Mehrkosten für ein Tunnelbauwerk zu übernehmen. Die Unesco hatte diese Lösung akzeptiert, eine politische Lösung wäre möglich gewesen. Aber die CDU hat auf volle Fahrt gestellt und alle Kollateralschäden in Kauf genommen. Die Atmosphäre war aufgeheizt und regelrecht feindselig. Wenn ich nur an die Bezeichnung „Brücken-Dschihadismus“ des damaligen Justizministers Geert Mackenroth (CDU) denke.

Schlecht angelegtes Geld

In zehn Jahren haben sich Fragen von Klima- und Umweltschutz dramatisch zugespitzt. Würde die Brücke heute immer noch so gebaut werden?

Die Brücke ist in dem Denken entstanden, dass der Verkehr rollen muss, weil das wichtig für die Wirtschaft und die Menschen ist. Das hat sich verändert, das wird sich weiter verändern. Viele junge Menschen wollen mobil sein, aber kein Auto besitzen. Das wird zu einer Verringerung des Verkehrs führen. Da halte ich 180 Millionen Euro Kosten für den Verkehrszug und 1,5 Millionen Euro jährliche Betriebskosten für nicht gut angelegtes Geld. Zumal das große Versprechen, dass mit der Brücke der Stau am Schillerplatz und am Körnerplatz verschwindet, nie erfüllt wurde. Ich denke, heute würde man eine oder zwei kleinere Brücken bauen, und eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke am Waldschlößchen. Für den Radverkehr ist die Waldschlößchenbrücke eine große Erleichterung.

„Diese Stadt hätte eine andere Ästhetik verdient“

Die Waldschlößchenbrücke ist ein Schwarzbau. Wie soll das weitergehen?

Tja, das war das Leitbild der CDU: Einfach bauen und dann steht es eben da. Politisch ist es ein echtes Husarenstück, dass es kein Baurecht gibt. Jeder Häuslebauer wird zur Verantwortung gezogen, wenn er etwas falsch macht. Im Wissen um die Probleme wurde der Brückenbau durchgedrückt. Das hätte man auch anders moderieren können. Jetzt steht die Brücke, ein aus meiner Sicht hässlicher Bau. Diese Stadt hätte eine andere Ästhetik verdient gehabt.

Was werden Sie zum zehnten Jahrestag tun?

Wann ist der Jahrestag? Ach, ich werde vielleicht mit dem Fahrrad über die autofreie Augustusbrücke fahren zum Eisessen.

