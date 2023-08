﻿Brückenbauer in Dresden: „Die Waldschlößchenbrücke gehört ins Stadtbild. Punkt!“

Dresden. Er war Gesicht und Sprachrohr der Bürgerinitiative „Pro Waldschlößchenbrücke“: Der damalige baupolitische Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion Hans-Joachim Brauns kämpfte intensiv für den Brückenbau. Wie sieht er sein Engagement heute? Ein Interview.

Frage: Nach zehn Jahren: War es richtig, die Brücke zu bauen?

Hans-Joachim Brauns: Ja, überhaupt keine Frage. Ich kenne keine Planung, nicht mal gedanklich, die in Betracht zieht, was wäre, wenn es die Waldschlößchenbrücke nicht gibt. Denken wir nur an die Verkehrsbelegung der Königsbrücker Straße oder des Blauen Wunders. Nicht zuletzt auch für Fahrradfahrer hat die Brücke die Bedingungen deutlich verbessert. Keine Elbquerung ist so gut für den Fahrradverkehr angebunden wie die Waldschlößchenbrücke.

„Es muss einen Punkt geben, an dem es gut ist“

Wie haben Sie die Debatten zum Bau der Brücke in Erinnerung?

Das war ein Ringen. Es ging so weit, dass das Ergebnis eines Bürgerentscheides einfach nicht akzeptiert wurde. Natürlich hätten wir den Welterbetitel nicht verloren, wenn die Gegner der Brücke beizeiten aufgehört hätten. Es muss ja einen Punkt geben, an dem es gut ist. Aber der Respekt vor den Menschen, die sich engagieren und Entscheidungen treffen, nimmt immer mehr ab. Das ist bedenklich. Die Proteste gegen die Brücke waren ein erstes Anzeichen für diese Entwicklung. Davon müssen wir wegkommen.

„Was heißt denn autogerechte Stadt?“

In zehn Jahren haben sich Fragen von Klima- und Umweltschutz dramatisch zugespitzt. Würden Sie die Brücke heute immer noch so bauen?

Umwelt und Klima waren ja ein Grund für den Brückenbau. Wir haben die Verkehrsbeziehungen deutlich verkürzt, dadurch wird weniger Kohlendioxid ausgestoßen. Und ja, die Brücke ist für den Autoverkehr gut. Aber das heißt ja nicht, dass wir die Menschen ermutigen wollen, Auto zu fahren. Was heißt denn autogerechte Stadt? Wir brauchen vernünftige Verbindungen für diejenigen, die Auto fahren wollen. Wir brauchen umweltverträgliche Antriebe, ab 2035 keine Verbrenner mehr neu zuzulassen, ist vernünftig. Ich kann mir durchaus vorstellen, die Innenstadt autofrei zu machen, nicht den ganzen 26er Ring, aber das Gebiet um Prager Straße, Dr.-Külz-Ring und Hertha-Lindner-Straße. Da brauchen wir ein Netz von Tiefgaragen, dann sind die Autos noch da, aber unsichtbar.

Der Neumarkt funktioniert nur wegen der Tiefgarage

Die Waldschlößchenbrücke ist ein Schwarzbau. Wie soll das weitergehen?

Letztlich ist es so, dass wir kein Baurecht haben. Der damalige Planfeststellungsbeschluss gab sofort vollziehbares Baurecht, die Kläger sind vor dem Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht gescheitert. Erst der Europäische Gerichtshof hat eine andere Auslegung von Vorschriften gefordert. Ich hoffe jetzt auf einen Planfeststellungsbeschluss, der den Anforderungen genügt. Die Waldschlößchenbrücke gehört mittlerweile zum Stadtbild und Punkt. Wie jedes Hochhaus, das Dresden verschandelt. Da kommt niemand auf den Gedanken, die Gebäude aus ästhetischen Gründen abzureißen. Als Gegenpol haben wir den Neumarkt aufgebaut und der Stadt ihre Identität zurückgegeben. Das funktionierte aber nur, weil als Erstes die Tiefgarage gebaut wurde und der Neumarkt frei von Autos gehalten werden kann.

Was werden Sie zum zehnten Jahrestag tun?

Wir laden am Sonnabend von 14 bis 15.30 Uhr zu unserem berühmten Brücken-Picknick in den Biergarten am Waldschlößchen ein. Der frühere Oberbürgermeister Herbert Wagner (CDU) wird kommen, Architekt Henry Ripke hat auch zugesagt, der Erste Bürgermeister Jan Donhauser (CDU) wird da sein.

