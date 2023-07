Am Samstagabend kam es zwischen dem Industriegelände und Klotzsche zu einem Brand an der Bahnstrecke. Diese wurde vorsorglich gesperrt.

Dresden. Am Samstag gegen 19.15 Uhr brach aus noch zu ermittelnder Ursache ein Brand an der Bahnstrecke in der Dresdner Heide aus. Zwischen Klotzsche und dem Industriegelände war bereits eine Rauchsäule weit über die Stadt sichtbar.