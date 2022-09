Wahl der Bürgermeister erneut verschoben

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

was wünscht man sich als Otto Normalverbraucher in Krisenzeiten? Richtig. Experten, die die Probleme angehen. Davon gibt es aktuell mit Blick auf die hohen Energiepreise und den Klimawandel ja genug. Nur in Dresden, da drückt der Schuh offenbar nicht allzu doll. Jedenfalls lassen das die Geschehnisse vermuten, die seit ein paar Wochen die Kommunalpolitik durcheinanderwürfeln.

Wer in das Dresdner Rathaus einziehen wird, bleibt weiterhin unklar. © Quelle: imago/Sylvio Dittrich

So geschehen auch gestern im Stadtrat. Zum wiederholten Male stand die Wahl der Beigeordneten auf der Tagesordnung. Finanzbürgermeister, Umweltbürgermeister – alles wichtige Posten. Die Abstimmung hat OB Dirk Hilbert allerdings nonchalant einkassiert. Auf Antworten zu wichtigen Fragen muss Otto Normalverbraucher also noch länger warten. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir wollen unsere Serie, die wir gestartet haben, natürlich fortsetzen – gerade zu Hause, vor unseren Fans. Markus Anfang Trainer von Dynamo Dresden, vor dem Spiel am Sonnabend gegen Ingolstadt.

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Behörde meldet neun weitere Todesfälle: Neun weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona meldet das Dresdner Gesundheitsamt am Donnerstag. Jetzt lesen

Nehmen andere Krankheiten als Folge der Lockdowns zu?: Durch die Corona-Schutzmaßnahmen sind viele Menschen kaum noch mit anderen Krankheitserregern in Berührung gekommen – und das hat offenbar Folgen. Virusinfektionen können bei ihnen nun anders und mit stärkeren Symptomen als üblich verlaufen. Jetzt lesen

„Noch nie in besserer Position gewesen“: Ende der Corona-Pandemie laut WHO-Chef in Sicht: Die Zahl der Corona-Toten war in der vergangenen Woche so niedrig wie seit März 2020 nicht mehr - für WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus ein Zeichen, dass ein Ende der Pandemie in Sicht sei. Er warnt allerdings auch. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Spielerin Lilian Menberger und Trainer Steve Maschik © Quelle: Anja Schneider

Hype um Frauenfußball: Was beim 1. FFC Fortuna Dresden angekommen ist

Seit der EM im Juli ist die Rede vom Frauenfußball-Hype. Was ist draus geworden? Wir haben mit Steve Maschik und Lilian Menberger vom 1. FFC Fortuna Dresden gesprochen. Über steigende Nachfrage, fehlendes Publikum und Vorteile gegenüber den Jungs. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

„Wir sind halt kein Konzern“: Kai Gniffke (links), SWR-Intendant und zukünftiger ARD-Vorsitzender, und Tom Buhrow, aktueller ARD-Vorsitzender und WDR-Intendant, stehen nach einem Pressegespräch nebeneinander. © Quelle: Henning Kaiser/dpa

Bessere Benimmregeln, mehr Kontrolle: So will die ARD aus dem Tief kommen

Nach dem Schlesinger-Skandal kämpfen die ARD-Intendanten um die Zukunft der Senderfamilie. WDR-Chef Tom Buhrow kündigte einheitliche Compliance-Regeln und bessere Kontrollen an. Aber wird das reichen? 58 Redakteure zu einem Parteitag zu schicken hält der zukünftige ARD-Vorsitzende Kai Gniffke jedenfalls für „angemessen“. Jetzt lesen

Termine des Tages

9 Uhr: Eröffnung der fairen Kaffeetafel - mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Seit fünf Jahren trägt die Stadt Dresden den Titel „Fairtrade Town“. Veranstalter: Dresden fair.wandeln. Ort: Goldene Pforte, Rathausplatz, 01067 Dresden.

17 Uhr bis 19.30 Uhr: Informationsveranstaltung zur Straßenraumgestaltung Große Meißner Straße/Köpckestraße - im Rahmen des Prozesses zum Neustädter Markt/Königsufer mit Bau- und Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn und einem Vertreter des Amtes für Stadtplanung und Mobilität. Ort: Festsaal der Dreikönigskirche Dresden, Hauptstraße 23, 01097 Dresden.

19 Uhr: Johannes Oerding in der Jungen Garde - Für einen leidenschaftlichen Live-Künstler wie Johannes Oerding war dieser Wartezustand wegen der Corona-Pandemie zur Geduldsprobe. Nun endlich wird das für den 17. September 2021 geplante Konzert nachgeholt. Ort: Freilichtbühne Junge Garde, Karcherallee 10, 01277 Dresden

19.30 Uhr: „Azzurro – Wie zähme ich einen Italiener?“ im Boulevardtheater - Von heute bis Mittwoch täglich auf dem Programm (Sonntag 19 Uhr). Das Haus verspricht eine „Musikkomödie mit den größten Hits von Adriano Celentano bis Zucchero“, basierend natürlich auf dem Film „Der gezähmte Widerspenstige“ von 1980 mit Celentano und Ornella Muti in den Hauptrollen. Restkarten sind immer noch zu haben, ab 26 Euro. Ort: Boulevardtheater Dresden, Maternistr. 17 , 01067 Dresden

Wer heute wichtig wird

Blick in den Saal während einer Bundesratssitzung. © Quelle: imago images/Political-Moments

Der Bundesrat tagt heute unter anderem zum Corona-Schutzgesetz mit Regeln für Herbst und Winter, zum Regierungsentwurf für den Haushalt 2023, und zur Länder-Initiative zur Vorkasse bei Flugbuchungen.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Flugpersonal der Lufthansa in Tracht steht bei einen Fototermin am Flughafen München zum Start der Lufthansa-Trachtencrew vor einem Flugzeug. Zwei Tage vor Beginn des Münchner Oktoberfests am 17.09.2022 schickt die Lufthansa Flugbegleiter in Dirndl und Lederhose auf die Reise. © Quelle: Sven Hoppe/dpa

... das Oktoberfest im Flugzeug: Lufthansa-Crew fliegt in Tracht

Die Lufthansa-Crew trägt in der Zeit rund um das Oktoberfest bei Flügen eine Tracht. Außerdem werden auf vielen Langstreckenflügen bayerische Spezialitäten serviert. Auch andere Airlines reagieren auf das Volksfest. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Christin Grödel

Stellvertretende Chefredakteurin

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

