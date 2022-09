Wählt Dresden heute neue Bürgermeister?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

selbst erfahrene Begleiter der Dresdner Kommunalpolitik würden keinen hohen Geldbetrag darauf setzen, wie die Wahl der Beigeordneten heute im Stadtrat ausgeht. Vertagung? Wahl einzelner Kandidaten? Vielleicht sogar Wahl aller fünf freien Bürgermeisterposten? Das wird wohl erst 16 Uhr feststehen, wenn die Sitzung beginnt.

Wer zieht als Bürgermeister ins Rathaus?

Am Montag hatten fünf Fraktionen mit dem Oberbürgermeister verhandelt und sich auf ein Ergebnis verständigt. Am Dienstag fiel der Kompromiss in der CDU-Fraktion durch, am Mittwoch wurde bis in den Abend hinein verhandelt. Wenn es ein Ergebnis gibt, dann müssen vor der Stadtratssitzung die Fraktionen entscheiden. Und dann kann schon wieder alles ganz anders sein.

Leisten kann es sich Dresden nicht, fünf Bürgermeisterämter unbesetzt zu lassen angesichts von Energiekrise, steigenden Flüchtlingszahlen und einem bevorstehenden heißen Herbst mit vielen Protestdemonstrationen. Aber ob das im Rat angekommen ist? Wir werden sehen...

Viele warten auf den neuen Impfstoff, ich hoffe, dass sich noch mehr Menschen für eine Auffrischung entscheiden. Petra Köpping Sozialministerin in Sachsen, über den angepassten Corona-Impfstoff.

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung

Eine moderne Bar in dem Hotel.

719 Betten – Dresdens größtes Hotel am Hauptbahnhof eröffnet

Baden-Württemberg, Ellwangen: Drei aus der Ukraine stammende Frauen gehen in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) zu ihrem Quartier.

Zunehmende Zahl von Geflüchteten: Landkreistag warnt vor Zuständen wie 2015 und 2016

Bundesregierung gibt Grünes Licht für Bürgergeld Mitten in der Energiekrise bringt die derzeitige Bundesregierung ihre wohl größte Sozialreform auf den Weg.

Warnstreik im Fachkrankenhaus Coswig - Die Beschäftigten werden heute ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi fordert in den laufenden Tarifverhandlungen eine Gehaltssteigerung von sechs Prozent und eine Sonderzahlung in Höhe von 2160 Euro für ihre Mitglieder.

16 Uhr: Sitzung des Dresdner Stadtrates - Auf der Tagesordnung steht unter anderem der zweite Anlauf für die Wahl von fünf Beigeordneten, die bislang am fehlenden Einvernehmen zwischen OB Dirk Hilbert und den Stadtratsfraktionen scheiterte. Im Livestream bei dresden.de

17 Uhr: Eröffnung der Kostümausstellung der HfBK Dresden - Die Abschlussklasse der Fachrichtung Kostümgestaltung zeigt unter dem Titel „Zeitsprünge XIV“ die Inhalte und die Auseinandersetzung mit kostümlichen Themen aus den letzten vier Jahren Studium. Zahlreiche Exponate berichten von dem Prozess zwischen der ersten Idee und dem fertigen Kostüm. Vom 16. September bis 9. Oktober ist die Ausstellung im Palais im Großen Garten täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen.

18 Uhr: Öffentliche Sitzung des Stadtteilbeirates Johannstadt - Neben der Förderung von Bürgerprojekten werden aktuelle Entwicklungen im Stadtteil beraten. Gäste sind herzlich willkommen. Um Anmeldung wird gebeten (Tel. 0351 4188 1667 oder E-Mail stadtteilfonds@johannstadt.de). Ort: Evangelischen Hochschule (ehs), Seminarraum 3.317, Dürerstraße 25, 01307 Dresden

Verteidigungsministerin, Christine Lambrecht (SPD) spricht mit Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr, vor Beginn einer Klausur des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt.

Die Bundeswehr-Tagung 2022 debattiert heute und morgen in Berlin die Zeitenwende nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine und die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und der Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn werden Ansprachen halten.

Eine minutengenaue Anleitung zum Beruhigen weinender Babys haben japanische Forscher ausgearbeitet.

... eine japanische Studie: So bringen Sie Ihr weinendes Baby in nur 13 Minuten zum Schlafen

