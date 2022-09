﻿Wählt der Dresdner Stadtrat am Donnerstag endlich Bürgermeister?

Dresden fehlen drei Bürgermeister. Die Verhandlungen über die Neubesetzung der Ämter laufen, es gibt vorsichtigen Optimismus, aber auch Skepsis. Am Donnerstag tagt der Stadtrat. Steht dann ein Verhandlungspaket zur Abstimmung?

Dresden. Wählt der Stadtrat am Donnerstag fünf neue Beigeordnete? Verhaltener Optimismus bei den einen Teilnehmern der Verhandlungsrunde mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und fünf Stadtratsfraktionen am Montagabend, äußerste Skepsis bei den anderen. Und wenig Greifbares. „Wir werden das, was wir besprochen haben, am Dienstag erst einmal in den Fraktionen beraten“, erklärte Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne.

Erweiterung auf acht Bürgermeister?