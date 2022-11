Wählt der Stadtrat am Donnerstag Bürgermeister?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) will den Stadtrat am Donnerstag Beigeordnete wählen lassen. Dass die neue Hauptsatzung dann noch nicht in Kraft getreten ist – falls der Stadtrat überhaupt zustimmt – sei kein Problem. Es könne auch nach alter Hauptsatzung gewählt werden, erklärte der OB in einem Schreiben an die Fraktionen.

Nächster Versuch am Donnerstag: Der Stadtrat tagt und die Wahl von Beigeordneten steht auf der Tagesordnung. © Quelle: Jürgen Männel/jmfoto

Die Fraktionen von FDP und Freien Wählern/Freien Bürgern sind gegen eine Besetzung der vakanten Bürgermeisterposten. Nur Kris Kaufmann (Die Linke) soll als Sozialbürgermeisterin wiedergewählt werden. Für alle anderen Ressorts streben die beiden Fraktionen eine Neuausschreibung an, erklärten am Dienstag die Fraktionsvorsitzenden Holger Zastrow (FDP) und Jens Genschmar (Freie Wähler/Freie Bürger). Dresden solle sich Zeit lassen bei der Suche nach neuem Personal und die besten Bewerber auswählen. Als wäre davon nicht schon genug verstrichen. Jetzt lesen

Wir gehen alle mit dem Mindset rein, dass wir die WM gewinnen können. Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala vor dem heutigen Auftaktspiel des deutschen Teams gegen Japan.

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Mithilfe solcher Metallhülsen soll die "lichte Fichte" aufgehübscht werden. © Quelle: xcitepress/Christian Essler

Die „lichte Fichte“ auf dem Dresdner Neumarkt wird aufgehübscht

Auf dem Dresdner Neumarkt steht seit wenigen Tagen ein äußerst kahler Weihnachtsbaum. Vor dem Start des Weihnachtsmarkts „Advent am Neumarkt“ wurde die „lichte Fichte“ nun ausgebessert. Jetzt lesen

Nun soll bei der Gaspreisbremse auch die Lücke für den Januar und Februar geschlossen werden (Symbolbild). © Quelle: Imago (Symbolbild)

Gaspreisbremse soll rückwirkend bereits ab Januar gelten

Die Bundesregierung will bei der Gaspreisbremse die bisherige Entlastungslücke für die Monate Januar und Februar schließen. Der für den Monat März ermittelte Entlastungsbetrag soll auf die beiden vorhergehenden Monate „gleichsam rückwirkend“ erstreckt werden. Jetzt lesen

16 Uhr: Eröffnung des Dresdner Striezelmarktes - mit OB Dirk Hilbert

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Leuben - in der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um finanzielle Unterstützung für das Nachtcafé für Wohnungslose in der Kath. Kirchgemeinde „Heilige Familie“ Zschachwitz, um die Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Dresden sowie den Vorschlag einer Bewerbung Dresdens für die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2033. Ort: Stadtbezirksamt Prohlis, Bürgersaal, Prohliser Allee 10, 01239 Dresden

18 Uhr: Stadtbezirksbeirates Loschwitz - in der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um den Hochwasserschutz Laubegast, die Städtebauförderung für die Entwicklung von Dresden Pappritz/Wachwitz, die Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Dresden sowie die Bereitstellung von Finanzmitteln für eine Gehwegesanierung der Lehnertstraße. Ort: Stadtbezirksamt Loschwitz, Beratungsraum, 2. Etage, Grundstraße 3, 01326 Dresden

19 Uhr: Premiere Holiday on Ice - vom 23. bis zum 27. November 2022 gastiert Holiday on Ice mit der neuen Show „A new day“ in der Messehalle 1. Ort: Messering 6, 01067 Dresden

Torwart Manuel Neuer, Kai Havertz, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, Matthias Ginter, Leon Goretzka hinten v.li Leroy Sane, Jonas Hofmann, Youssoufa Moukoko, David Raum und Ilkay Guendogan vorn v.li. Diese Mannschaft vom Testspiel gegen den Oman wird Bundestrainer Hansi Flick heute im ersten WM-Gruppenspiel gegen Japan wohl so nicht als Startelf auf den Rasen schicken. © Quelle: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Heute wird es ernst für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Gegen Japan startet das Team von Bundestrainer Hansi Flick in die Fußball-Winter-Weltmeisterschaft in der arabischen Wüste. Niklas Süle und Jamal Musiala haben kurz vor dem WM-Auftaktspiel die großen Ambitionen unterstrichen. „Wir haben die Qualität, weit zu kommen. Wir gehen alle mit dem Mindset rein, dass wir die WM gewinnen können“, sagte Bayern-Profi Musiala am Montag bei der DFB-Pressekonferenz in Al-Shamal. „Wir haben Bock darauf“, fügte der 19-Jährige an.

Verteidiger Süle erinnerte auch an das WM-Scheitern in der Gruppenphase vor vier Jahren beim Turnier in Russland. Es sei wichtig, „dass wir auf Knopfdruck da sind. Wir haben einiges gutzumachen“, sagte der Abwehrspieler von Borussia Dortmund vor der Partie am Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Chalifa International Stadium in Doha.

Übrigens: im DNN-E-Paper finden Sie ein 64-seitiges Magazin mit Informationen rund um die Fußball-WM 2022.

WM-Magazin © Quelle: DNN

Der US-Rocksänger Bob Dylan. © Quelle: Jim Lo Scalzo/EPA FILE/dpa

... „handsignierte“ Buchausgaben von Bob Dylan, die der Musiker gar nicht unterschrieben hat.

600 Dollar verlangt ein amerikanischer Verlag für eine „handsignierte“, limitierte Ausgabe eines Buchs von Bob Dylan. Das Problem: Die teuer verkauften Ausgaben hat der legendäre Sänger nie in Händen gehalten. Jetzt lesen

