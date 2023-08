VVO startet Befragung unter den Fahrgästen in Dresden und der Region nochmal

Dresden. Am 1. September startet der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) eine umfangreiche Fahrgastbefragung in Bahnen und Bussen der Region. Damit will das Unternehmen mehr über die Wege der Fahrgäste, die sie täglich mit dem VVO zurücklegen, erfahren.

„Die Zahlen und die Antworten der Fahrgäste auf unsere Fragen sind besonders wichtig, damit jedes Unternehmen im Verbund für seine Arbeit den gerechten Anteil am Fahrgeld bekommt“, sagt Peter Kreher, Leiter der Abteilung Finanzen im VVO.

Befragung muss wegen Deutschlandticket wiederholt werden

Die Befragung war eigentlich schon 2022 gestartet worden, musste aber wegen der Einführung des Deutschlandtickets unterbrochen werden. Nun geht das Ganze von vorne los.

Aber was hat es mit dem Fahrgeld auf sich? Mit einem Ticket des VVO können Transportmittel zwölf unterschiedlicher Unternehmen genutzt werden, beispielsweise die Straßenbahn und S-Bahnen in Dresden, die Regionalbusse im Umland und auch die Züge im Verbundraum. Im Hintergrund muss der VVO dafür sorgen, dass das Fahrgeld gerecht unter den Unternehmen aufgeteilt wird. Dafür ist die Befragung notwendig.

„Für eine aktuelle Datengrundlage befragen wir alle fünf Jahre anonym die Fahrgäste nach ihrem Ticket und dem damit zurückgelegten Weg“, erläutert Peter Kreher. Erkannt werden können die Befrager an einem Ausweis und einem Smartphone, mit dem die Daten anonym erfasst werden. Es wird nach dem Ticket gefragt, nach dem damit zurückgelegten Weg und wie derjenige zur Haltestelle gelangt ist. Sind Wochen- oder Monatskarten im Spiel, wird noch erfragt, wie oft diese genutzt werden.

Befragung dauert ein Jahr

Die Befragung dauert insgesamt ein Jahr. So werden alle möglichen Zeiträume, inklusive Ferien abgedeckt. Die Beantwortung der Fragen ist natürlich freiwillig. „Um möglichst genaue Daten zu erhalten und so jedes Unternehmen für seine Leistungen gerecht zu entlohnen, bitten wir die Fahrgäste um ihre Unterstützung und Mitarbeit“, sagt Peter Kreher.

