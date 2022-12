Pirnas Landrat Michael Geisler ist neuer Verbandschef beim VVO

Dresden. Der Pirnaer Landrat Michael Geisler (CDU) ist neuer Verbandsvorsitzender beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). Der Politiker war Anfang Dezember zum Auftakt der Verbandsversammlung, die sich aus Vertretern der Kreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Bautzen sowie der Stadt Dresden zusammensetzt, zum Nachfolger des ausgeschiedenen und früheren Bautzener Landrats Michael Harig (CDU) gewählt worden.

Seitenhieb auf Dresdner Stadtpolitik

„Im Fokus steht derzeit vor allem die Sicherung des bestehenden Angebotes. Daran werden wir gemeinsam mit Verkehrsunternehmen, Kommunen und dem Freistaat arbeiten“, erklärte Michael Geisler, der sich angesichts des Tagungsortes der Verbandsversammlung – der Plenarsaal des Dresdner Rathauses – auch einen Seitenhieb aufs aktuelle Geschehen in der Stadtpolitik und das Gezerre um die Bürgermeisterposten nicht verkneifen wollte. Ein wenig, so erklärte Michael Geisler, sei er zuvor verunsichert gewesen: „Dem Saal hängt ja so ein kleiner Fluch an, ob die Wahl auch gelingt.“

Als sein erster Stellvertreter war der Meißner Landrat Ralf Hänsel (CDU), als zweiter Stellvertreter der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) gewählt worden. Michael Geislers Vorgänger Michael Harig hatte sich dieses Jahr in den Ruhestand verabschiedet und war im Sommer zu den Landratswahlen in Bautzen nicht noch einmal angetreten.