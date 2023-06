VVO-„KinderTicket“: Eine Million kostenlose Fahrscheine seit 2010 verteilt

Dresden. Eine Million „VVO-KinderTickets“ hat der Verkehrsbund Oberelbe bereits ausgegeben. Jetzt startet die Fahrscheinaktion für die Jungen in ihre vierte Auflage seit 2010.

Kinder haben gerne ihr eigenes Ticket

„Junge Fahrgäste fahren mit Eltern oder Großeltern bis zur Einschulung kostenfrei Bus und Bahn und benötigen kein Ticket“, erklärt Gabriele Clauss, Marketingleiterin beim VVO. Allerdings sehe man an der Zahl ausgehändigter Freischeine, wie gerne die Kleinen ihr eigenes Ticket haben, ergänzt sie. Die „KinderTickets“ verteilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bussen und Zügen, auf Fährschiffen und in Straßenbahnen.

Die Idee entstand ursprünglich gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen. „Immer wieder haben wir in der Straßenbahn oder auf dem Bahnsteig Kinder gesehen, die das Ticket der Eltern entwerten“, so Clauss. So lernen Kinder, ihren Schein zu entwerten, zu verwahren und bei der Kontrolle vorzuzeigen.

Mit jeder Auflage neue Motive

Die blauen Fahrscheine für die Jüngsten hatten seit 2010 verschiedene Motive. Im Startjahr druckte der VVO bereits 100 000 Stück. „Mit den unterschiedlichen Fahrzeugen möchten wir zum Sammeln anregen und auch den jüngsten Fahrgästen zeigen, dass man im Verkehrsverbund mit einem Ticket alles fahren kann – von Bus und Tram über Zug bis hin zur Fähre“, so die Marketingleiterin.

Zug, Bahn, Bus und Fähre

In der diesjährigen Ausgabe sammeln die Kleinen Fahrscheine mit dem VVO-Maskottchen „Mobilius“ und vier verschiedenen Fortbewegungsmitteln: Ein Zug der Mitteldeutschen Regiobahn, ein neuer Stadtbahnwagen der DVB, ein Bus von Regionalbus Oberlausitz und die Fähre „Kötitz“ der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) zieren die Karten.

Die jungen Fahrgäste können selbstverständlich auch ohne das „KinderTicket“ bis zur Einschulung kostenfrei fahren. Wenn sie allerdings sammeln wollen, dann gibt es die Tickets nicht nur in den Servicezentren, sondern auch bei vielen Zugbegleitern, Kontrolleuren sowie Busfahrern.

DNN