﻿ÖPNV-Schnäppchen: Mobil mit der ganzen Familie in und um Dresden für 12,20 Euro

Der Verkehrsverbund Oberelbe will am 14. April mit einer Sonderaktion für Ausflüge mit Bus und Bahn in der Region Dresden werben. Gegen einen kleinen Aufpreis geht es sogar bis Bautzen, Görlitz oder Zittau.

Dresden. Mit Bus und Bahn zum kleinen Preis Dresden und das Umland erkunden: Der Verkehrsverbund Oberlebe (VVO) und die in der Region tätigen Verkehrsunternehmen laden am 14. April zum Entdeckertag ein. Die Familientageskarte für eine Tarifzone zum Preis von 12,20 Euro wird an diesem Tag für den gesamten Verbundraum gelten. Vielerorts in der Region wird es darüber hinaus Angebote für große und kleine Fahrgäste geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Traditionell wollen der Verbund und die Verkehrsunternehmen mit dem Entdeckertag am jeweils letzten Freitag in der Osterferienwoche Familien für Ausflüge mit den „Öffis“ begeistern. Mit dem Ticket können zwei Erwachsene und bis zu vier Schüler jeweils bis zu deren 15. Geburtstag unterwegs sein. „Zusätzlich fahren die Fahrgäste, wenn Sie das Ticket vorzeigen, auf den Schmalspurbahnen, bei der Stadtrundfahrt Meißen und auf der Kirnitzschtalbahn zum ermäßigten Preis. Auf den Dresdner Bergbahnen ist die Fahrt sogar kostenfrei“, erklärt Antje Roth, Projektverantwortliche im Marketing beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO).

Wanderung durchs Seifersdorfer Tal

Die verschiedenen Unternehmen haben für die Fahrgäste verschiedene Erlebnisse vorbereitet. Die Dresdner Verkehrsbetriebe laden beispielsweise zu einer geführten Wanderung durch das Seifersdorfer Tal ein, die Verkehrsgesellschaft Meißen bietet Stadtrundfahrten mit einem historischen Robur-Bus an. Der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge kutschiert Fahrgäste mit einem H6-Bus von Dresden nach Glashütte und lässt zwischen Pirna und dem Grenzübergang Bahratal über Bergießhübel und Bad Gottleuba einen Ikarus-Bus pendeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auf der Lößnitzgrundbahn steht eine geführte Wanderung auf dem Programm und mit der Weißeritztalbahn geht es auf Welterbe-Tour durch das Osterzgebirge. Alle Informationen zu diesen Angeboten sowie viele weitere Ausflugs-Ideen hat der VVO auf seiner Homepage zusammengefasst.

Für 3,50 Euro zusätzlich bis Görlitz oder Zittau

Für einen kleinen Aufpreis geht es an diesem Freitag für Familien aus Dresden und dem Umland sogar noch über die Grenzen des VVO hinaus nach Ostsachsen. Der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) lädt zeitgleich zum sogenannten Komm-rum-Tag ein, der ein ähnliches Anliegen wie der Entdeckertag verfolgt. In den Trilex-Zügen der Länderbahn können Fahrgäste quasi als Anschluss das Komm-rum-Ticket für jeweils 3,50 Euro pro Person erwerben und damit dann beispielsweise bis Bautzen, Görlitz oder Zittau reisen.

Hier gibt es die Tickets zum kleinen Preis Die VVO-Familientickets sind erhältlich an Automaten der beteiligten Verkehrsunternehmen an Haltestellen sowie in Straßenbahnen der Dresdner Verkehrsbetriebe, an Servicestellen oder beim Fahrer im Regionalverkehr. Alle Veranstaltungen der Unternehmen im VVO-Gebiet sowie Ausflugstipps gibt es auf der Internetseite des Verkehrsverbundes: www.vvo-online.de/entdeckertag Hotline VVO Tel. 0351 852 65 55 Das Komm-rum-Ticket des Zvon ist unter anderem bei Mitarbeitern in den Zügen der Länderbahn sowie bei Busfahrern erhältlich. Infos zum Komm-rum-Tag des Zvon mit Tipps zu Veranstaltungen und Zielen gibt es Netz: zvon.de/de/komm-rum-tag

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Ticket ist darüber hinaus in allen Buslinien im Zvon-Gebiet, in der Görlitzer Straßenbahn und in der Zittauer Schmalspurbahn gültig. Für letztere wird jedoch ein Historik-Beitrag in Höhe von fünf (ermäßigt zwei) Euro erhoben. Auch in der Oberlausitz haben an diesem Tag zahlreiche Einrichtungen Angebote vorbereitet, darunter das Barockschloss Rammenau, Burg und Kloster Oybin und der Findlingspark Nochten.