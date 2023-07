﻿Bezahlen AOK und Co. Apotheken zu viel für Krebs-Infusionen? Apotheker aus Sachsen erhebt schwere Vorwürfe gegen eigene Branche

Falkenstein. Die Rechnung, die der Apotheker Robert Herold aufmacht, ist skandalös: Für ein Krebsmedikament, das er für rund 200 Euro im Großhandel eingekauft habe, bekomme er von den Krankenkassen 1200 Euro. Ein Gewinn von 1000 Euro – einfach so, immer wieder.

Hochgerechnet auf das ganze Jahr und das ganze Land würden die Krankenkassen so bis zu 500 Millionen Euro mehr für Krebstherapien ausgeben, als sie müssten. Diesen Vorwurf erhebt das ARD-Politmagazin „Monitor“, für das der NDR, der WDR und die Süddeutsche Zeitung gemeinsam recherchiert haben. Der Kronzeuge: Robert Herold, Apotheker aus Falkenstein im Vogtland.

Er sei, so heißt es in dem Film, einer der wenigen, der über eine Art Chemo-Kartell spricht. Über ein System, an dem vor allem die Apotheken verdienen. Das die Krankenkassen tatenlos unterstützen. Bei dem es sogar – das ist der schwerste, aber auch der am schlechtesten belegte Vorwurf – Schmiergelder geben soll, die Apotheken an Ärztinnen und Ärzte für Rezepte zahlen.

Er wolle so nicht mehr weiterarbeiten, sagt Herold in dem „Monitor“-Film, und gehe deshalb an die Öffentlichkeit. Damit hat er große Aufregung in der Branche erzeugt – auch und vor allem in Sachsen.

Nur wenige Krebs-Apotheken in Deutschland und Sachsen

Es gibt nur wenige Apotheken in Deutschland, die Krebsmedikamente herstellen dürfen. Die Apotheken benötigen dafür unter anderem ein steriles Labor. Deutschlandweit gibt es solche Labors in etwa 300 von insgesamt rund 18 000 Apotheken. In Sachsen sind es Branchenschätzungen zufolge zwischen 20 und 30 solcher Spezial-Apotheken.

Für die Medikamente, die dort für den einzelnen Krebspatienten angepasst werden, gibt es keine Festpreise, wie es bei den allermeisten anderen Arzneien üblich ist. Die Apotheken können sich frei mit dem Großhandel absprechen, bekommen oft Rabatte.

Der Preis, den die Apotheken schließlich mit den Krankenkassen abrechnen, sei um ein Vielfaches höher – so jedenfalls der Vorwurf von Apotheker Robert Herold in der ARD. Demnach erhalten die Apotheken von den Krankenkassen pro Infusion nämlich nicht nur eine Herstellungspauschale von 100 Euro, über die der aufwendige Betrieb der Labore abgedeckt werden soll.

Sie verdienen den Vorwürfen zufolge vor allem an den Medikamenten selbst: indem die Verbände von Krankenkassen und Apotheken Preise vereinbaren würden, die deutlich über denen liegen, für die die Apothekerinnen und Apotheker die Wirkstoffe einkaufen.

Maret Hoffmann betreibt eine Apotheke in Dresden, sie stellt dort auch Krebs-Infusionen her. „Die Vorwürfe treffen mich persönlich und in meinem Berufsethos“, sagt sie auf LVZ-Anfrage. Sie kritisiert die Aussagen ihres Kollegen Herold sowie die Darstellungen in dem „Monitor“-Film als „extrem verzerrt und verkürzt.“

Es könne zwar vorkommen, dass die Apotheken zusätzlich zur 100-Euro-Herstellungspauschale für Krebs-Infusionen auch an den Substanzen selbst verdienen. Aber dann liege der Gewinn weit unter den von Apotheker Herold vorgerechneten 1000 Euro. Überhaupt seien Gewinne die Ausnahme.

„Meistens reichen wir nur die Einkaufspreise an die Kassen durch“, sagt Hoffmann. Das würde auch gar nicht anders gehen: Die Kassen verlangen von ihr regelmäßig Belege dafür, wie viel sie für die Medikamente im Einkauf bezahlt, fügt sie an.

Verband rechnet vor: 500 Millionen Euro Kassen-Verlust können nicht stimmen

So sieht es auch der Verband jener Apotheken, die Krebs-Infusionen herstellen, er wird VZA abgekürzt. Der VZA verweist in einer Stellungnahme darauf, dass die Krankenkassen die Krebsmedikamente über ein System erstatten, das ständig an die Großhandelspreise angepasst werde, in dem Rabatte bereits berücksichtigt seien.

Schon rein rechnerisch, so der VZA, könne es nicht stimmen, dass die Kassen den Apotheken pro Jahr insgesamt 500 Millionen Euro zu viel für Krebsmedikamente zahlen. Mit generischen Krebsarzneien – also mit jenen, bei denen der Patentschutz abgelaufen sei und auf die es Handelsrabatte überhaupt gebe – würden pro Jahr in Deutschland insgesamt nur Infusionen im Wert von 460 Millionen Euro hergestellt. Der bundesweite Spitzenverband der Krankenkassen (GKV) hat eine Stellungnahme zu den Preisvereinbarungen für Dienstag angekündigt.

Und Robert Herold, der Apotheker, der die Debatte ausgelöst hat? Er sagt auf Nachfrage, dass es sich bei seiner Rechnung – 1000 Euro Gewinn auf eine Infusion – um ein Extrembeispiel gehandelt habe. Die Lücken zwischen Einkaufspreis und Kassen-Erstattung gebe es aber.

Mit seiner Kritik, das sagt er auch, ging es ihm vor allem um etwas anderes: um ein Phänomen, auf das er sich mit dem Apotheken-Verband genauso einigen kann wie mit seiner Kollegin aus Dresden. Sie alle beschreiben, dass Krebs-Infusionen zuletzt vermehrt von einigen wenigen Großherstellern produziert würden – und seltener von den Apotheken vor Ort. Dabei, so Herold, sei eine wohnortnahe Betreuung für Krebspatienten besonders wichtig.

