﻿Vonovia legt Neubau und Sanierungen in Dresden auf Eis

Das börsennotierte Immobilienunternehmen Vonovia setzt seine Neubau- und Sanierungsvorhaben in Dresden aus. Das hat Folgen für die Bauwirtschaft und die Mieter.

Dresden. Hiobsbotschaft für die hiesige Bauwirtschaft: Der Immobilienkonzern Vonovia nimmt bis auf Weiteres keine Neubauvorhaben in Dresden in Angriff. Das börsennotierte Unternehmen wird aber in diesem Jahr auch keine komplexen Sanierungsvorhaben starten, kündigte Sebastian Krüger, Regionalbereichsleiter Dresden, jetzt an. Ursache für die Zurückhaltung ist die schwierige Situation im Bausektor. Die Baukosten sind dramatisch gestiegen, Fördermittel für den Wohnungsbau fließen aber nur spärlich bis gar nicht.