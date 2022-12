﻿Vonovia investiert 70 Millionen Euro in die Hochschulstraße

70 Millionen Euro sind eine Menge Geld. Der Immobilienkonzern Vonovia hat das Geld in die Hand genommen, um Plattenbauten in exponierter Lage von Dresden zu modernisieren.

Dresden. Ein Großprojekt mit einem Volumen von 70 Millionen Euro steht kurz vor dem Abschluss. Im Mai 2023 will der Immobilienkonzern Vonovia die Sanierung des markanten Plattenbaukomplexes in der Hochschulstraße in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt vollenden. Das teilte das börsennotierte Unternehmen jetzt mit.