﻿Ab Sommer wieder ohne Umstieg mit dem Zug von Dresden nach Wien

Dresden. Nach mehrmonatiger Pause wird es zwischen Dresden und Wien ab Sommer wieder eine direkte Bahnverbindung geben. Wie die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) auf DNN-Anfrage bestätigen, verkehrt ab 1. Juli täglich ein Zugpaar zwischen Graz und Berlin mit Halten unter anderem in Wien, Brünn, Prag und Dresden. Wegen Bauarbeiten war die traditionsreiche Vindobona-Verbindung Ende vergangenen Jahres aus dem Fahrplan geflogen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Zug in Richtung Graz wird am frühen Morgen in Berlin starten und kurz nach 8 Uhr in Dresden sein. Die Fahrt bis Wien dauert rund sieben Stunden. In der Gegenrichtung verlässt der Zug kurz nach 13 Uhr Wien und erreicht Dresden kurz vor 20 Uhr.

ÖBB hoffen auf dauerhafte Verbindung nach Dresden

Die ursprünglich bereits 1957 eingeführte Zugverbindung Vindobona war nach sechsjähriger Unterbrechung in ihrer heutigen Form im Mai 2020 neu aufgelegt worden. Wegen der immer noch laufenden Bauarbeiten an der Ei­senbahnstrecke bei Bad Schandau – dadurch konnten dort monatelang weniger Züge als üblich fahren – musste das Angebot in Deutschland aber vorübergehend aus dem Fahrplan gestrichen werden. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember enden die Rail Jet-Züge aus Österreich bereits am Prager Hauptbahnhof.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist der Fahrplan So fährt der Vindobona ab Juli: Berlin-Graz Berlin Hbf ab 6.17 Uhr Dresden Neustadt ab 8.03 Uhr Dresden Hbf ab 8.10 Uhr Prag Hbf an 10.31 Uhr Brno an 13.20 Uhr Wien Hbf an 14.49 Uhr Graz an 17.34 Uhr Graz-Berlin Graz ab 10.25 Uhr Wien Hbf ab 13.10 Uhr Brno ab 14.38 Uhr Prag ab 17.28 Uhr Dresden Hbf an 19.53 Uhr Dresden Neustadt an 20.00 Uhr Berlin Hbf an 21.56 Uhr Weitere Halte sind unter anderem Bad Schandau, Děčín, Ústí, Praha-Holešovice, Bruck an der Mur

Die Deutsche Bahn hatte zunächst noch angekündigt, dass der Zug dieses Jahr gar nicht bis Deutschland fahren wird. Nach DNN-Informationen hatte es jedoch beim Ablauf der Bauarbeiten im Elbtal noch einmal Umplanungen gegeben. Bei den ÖBB hoffen die Verantwortlichen darauf, dass der Zug über 2023 hinaus bis Berlin fahren kann: „Die ÖBB verfolgen selbstverständlich das Ziel, den durchgehenden Zug Wien-Dresden-Berlin weiterhin dauerhaft anzubieten“, so ein Sprecher des Unternehmens. Das hänge aber von den Arbeiten in Deutschland ab und liege nicht im Einflussbereich der ÖBB.

Besseres Angebot zwischen Dresden und Prag

Mit der Rückkehr des Vindobona wird zugleich der Takt zwischen Dresden und Prag verdichtet. Somit fahren ab 1. Juli jeweils kurz nach 7, 8 und 9 Uhr Züge direkt von Dresden in die tschechische Hauptstadt. In der Gegenrichtung gibt es am späten Nachmittag und frühen Abend dann drei Züge, die jeweils im Abstand von nur einer Stunde fahren. Der Intercity, den die Bahn derzeit als Ersatz für den Vindobona am Morgen von Berlin nach Dresden im Zeitfenster des Rail Jets rollen lässt, entfällt ab Juli.