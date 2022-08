Anne Kinski sieht kaum etwas. Trotzdem startete sie am Montag mit einem Ruderboot von Dresden nach Hamburg, um Spenden für ein Forschungsprojekt der TU Dresden zu sammeln.

Dresden. Wie lange werde ich die Blumen in unserem Garten noch sehen können? So beschreibt Anne Kinski ihren ersten Gedanken nach der Diagnose „Retinitis pigmentosa“ vor gut sieben Jahren. Seitdem hat sich die Sehkraft der 46-Jährigen drastisch verschlechtert. Das hat sie jedoch nicht davon abgehalten, am Montag mit dem ehemaligen Ruderweltmeister und Olympiasieger Ulrich Kons eine zweieinhalbwöchige Rudertour auf der Elbe zu starten. Ziel des Duos: Hamburg.

„Nicht ich brauche die Bühne, sondern das Thema“